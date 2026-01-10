Moda al sol. Armá tu valija con bikinis y complementos que reflejen los colores de la naturaleza

Si tu destino de vacaciones incluye mar, río o lago, cargá bikinis y enterizos, aunque sin olvidar vestidos, shorts o pantalones que eleven los looks para antes o después de la playa. Los sombreros y los anteojos son infaltables en verano, ya que aportan estilo y además te protegen del sol. En cuanto a la paleta, apostá por los colores neutros como los blancos rotos y los tonos tierra y en la gama del beige. Entre las texturas, ganan la gamuza, el crochet, el chaguar y la rafia. Los accesorios, como collares, pendientes y brazaletes, completan la propuesta.

Kimono largo en tejido de algodón [Bluesheep]. Bikini de escote redondo con avíos de resina en los breteles [Odisea]. Sandalias de cuero [Grimoldi]. Collar con maxieslabones y pulsera de acrílico [Luna Garzón]. Bolso tejido en rafia [Compañía de Sombreros] Pilar Bustelo

Chaleco bordado [Akiabara]. Bikini de microfibra con lurex [Caro Cuore]. Short de jean [Rapsodia]. Cinturón de cuero y sandalias con tachas [Grimoldi]. Pulseras de acrílico [Luna Garzón]. Aros y anillos [Las Juanas Night]. Canasta [Matriarca] Pilar Bustelo

Bikini con tiras y argollas de níquel, y top de crochet con apliques de flores [Odisea]. Pantalón tejido de hilo [Nana]. Pañuelo estampado y piluso tejido [Compañía de Sombreros]. Sandalias [Justa Osadía]. Cartera y brazalete de chaguar [Matriarca] Pilar Bustelo

Conjunto de top con tachas y mini de gamuza con galón [Heidi Clair]. Cinturón de cuero con tachas [Rapsodia]. Sombrero [Compañía de Sombreros]. Pulseras [Luna Garzón]. Brazalete [Fahoma]. Anillo [Las Juanas Night] Pilar Bustelo

Vestido tejido artesanal [Timossi]. Bikini triángulo [Class Life]. Collar de metal y cuero, y anillo [Fahoma] Pilar Bustelo

Vestido con detalle de crochet en el escote [Akiabara]. Maxicartera [Bluesheep]. Sandalias de cuero [Vaires]. Pañuelo estampado usado como bandana [Compañía de Sombreros]. Anteojos de sol [Hardem]. Pulsera de acrílico [Luna Garzón]. Aros [Las Juanas Night] Pilar Bustelo

Camisa oversized de lino [Clara Ibarguren]. Bikini triángulo con vivo a contratono [Class Life]. Short de encaje forrado [Rapsodia]. Botas texanas de gamuza [Valentino Di Zavatti]. Anteojos de sol [Hardem]. Collar y pulsera [Fahoma] Pilar Bustelo

Fotos: Pilar Bustelo

Producción: Josefina Laurent

Modelo: Sofía Sordi para @pinkmodelsmanagement

Maquillaje y peinado: Sofía Riboldi para @estudio.caparra

Agradecemos la colaboración de Camila Albiaque y Maru Meichtry