Moda al sol. Armá tu valija con bikinis y complementos que reflejen los colores de la naturaleza

Verde, crudo y tonos tierra se repiten en los trajes de baño, y también están presentes en vestidos, shorts, tops y accesorios para que elijas tus mejores looks de verano
- 1 minuto de lectura'
Si tu destino de vacaciones incluye mar, río o lago, cargá bikinis y enterizos, aunque sin olvidar vestidos, shorts o pantalones que eleven los looks para antes o después de la playa. Los sombreros y los anteojos son infaltables en verano, ya que aportan estilo y además te protegen del sol. En cuanto a la paleta, apostá por los colores neutros como los blancos rotos y los tonos tierra y en la gama del beige. Entre las texturas, ganan la gamuza, el crochet, el chaguar y la rafia. Los accesorios, como collares, pendientes y brazaletes, completan la propuesta.
Fotos: Pilar Bustelo
Producción: Josefina Laurent
Modelo: Sofía Sordi para @pinkmodelsmanagement
Maquillaje y peinado: Sofía Riboldi para @estudio.caparra
Agradecemos la colaboración de Camila Albiaque y Maru Meichtry
LA NACION
