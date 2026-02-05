“Nadie me regaló nada”: tiene 29 años, es la hija de un maestro del cine, busca su lugar como directora y acaba de comprometerse

La hija menor de Steven Spielberg y Kate Capshaw atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida. Con 29 años, Destry Allyn Spielberg acaba de comprometerse con su novio Jake Herskowitz, mientras construye una carrera propia como directora de cine y regresó hace poco a una de sus grandes pasiones: la equitación. Una vida marcada por la intuición, la perseverancia y también por el inevitable peso de un apellido legendario.

Sus padres, el gran director de cine y Kate Capshaw, conforman uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, con 35 años de casados Getty Images

Nacida en Los Ángeles, la infancia de Destry transcurrió entre rodajes, viajes y una familia muy unida (sus padres llevan 35 años de casados). “Gran parte de lo que sé sobre cine lo aprendí simplemente por haber pasado mi vida entera en un set”, contó en alguna oportunidad. Ser hija de uno de los directores más influyentes de la historia no fue, para ella, un camino sencillo. Con una honestidad poco habitual, Destry habló abiertamente del juicio constante que implica llevar el apellido Spielberg. “Sé que no voy a poder escapar nunca de lo de ‘la hija de Steven Spielberg’ y ya hice las paces con eso. Espero que la gente vea mi trabajo y empiece a pensar en mí como una entidad individual. Nadie me regaló nunca nada, mis padres no me dan trabajo, ni pagan por mis cosas. Supongo que algún día la gente lo entenderá ”, aseguró a Vanity Fair. Su padre, por su parte, siempre fue un apoyo silencioso. El mejor consejo que le dio fue simple y contundente: confiar en su intuición y encontrar su propia voz. Su ópera prima como directora, No alimentes a los niños (2024), no recibió las mejores críticas.

“Quería sería actriz del método, pero no terminaba de irme bien, no había manera de conseguir ningún papel. Así que mi mejor amiga y yo, que también era actriz, decidimos hacer nuestra propia película que al final fue un corto, Rosie. En un momento ella me dijo ‘alguien tiene que dirigir esto’ y yo dije ‘entonces lo hago yo misma. ¡Y así fue!”.

La menor de los siete hijos de Steven Spielberg participó en 2024 del Festival de Cine de Sitges, donde presentó su ópera prima "No alimentes a los niños" Getty Images

Antes que el cine, estuvo la equitación en la vida de Destry. Desde los 3 años, los caballos ocuparon un lugar central. Participó en importantes torneos de Estados Unidos y llegó a posicionarse como una promesa real dentro del deporte hasta que sufrió una grave lesión en la espalda tras una caída. Su sueño de participar en los Juegos Olímpicos quedó trunco y después de mucho tiempo, en enero de este año volvió a subirse a su caballo para saltar.

Hace apenas una semana, regresó en Wellington a las competencias de salto después de mucho tiempo

Desde 2022, Destry comparte su vida con Jake Herskowitz y recientemente la pareja anunció su compromiso. La noticia, celebrada en un entorno íntimo, fue compartida por ella en las redes sociales con una sola frase que lo dice todo: “Para siempre”. Allí, la hija de Spielberg también mostró su alianza de oro y un gran diamante rectangular creada por Goldpoint Jewelry.

Destry posa con su novio desde hace tres años, Jake Herskowitz Getty Images

La pareja se comprometió recientemente y la directora de cine mostró su anillo en las redes sociales