LA NACION

Naomi Watts. Especialista en interpretar a mujeres memorables del siglo XX, ahora se pone en la piel de Jackie Kennedy

Se la prodrá ver en la próxima serie de FX American Love Story

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Watts como Jackie, uno de los papeles que toda actriz de Hollwyood sueña tener
Watts como Jackie, uno de los papeles que toda actriz de Hollwyood sueña tenergrosby

Dijo que ella sería la indicada y, por lo que ya se puede ver, no se equivocó. Cuando, a principios de este año, el prolífico productor, guionista y director estadounidense Ryan Murphy anunció que Naomi Watts (56) encarnaría a la icónica Jackie Kennedy en la próxima serie de FX American Love Story, no hubo quien no aplaudiera la decisión. ¿Quién sino esta versátil actriz británica podría convertirse en una de las mujeres más icónicas de la historia reciente? “Sus interpretaciones están más allá de la mera habilidad (…): son arte”, ha dicho la guionista Lili Anolik sobre Watts, cuya carrera dio un vuelco después de que el director David Lynch la eligiera para protagonizar la película El camino de los sueños.

Aquí la vemos con un equipo de camisa y pantalón, y accesorios (sombrero, anteojos gigantes, aros y collar), bien al estilo Jackie
Aquí la vemos con un equipo de camisa y pantalón, y accesorios (sombrero, anteojos gigantes, aros y collar), bien al estilo Jackie The Grosby Group
Jackie Kennedy Onassis con su nieta Rose (hija de Caroline), durante uno de los habituales paseos dominicales que daba por el Central Park. La foto es de 1992. Jackie murió el 19 de mayo de 1994
Jackie Kennedy Onassis con su nieta Rose (hija de Caroline), durante uno de los habituales paseos dominicales que daba por el Central Park. La foto es de 1992. Jackie murió el 19 de mayo de 1994Shutterstock

Nominada dos veces al Oscar (primero por 21 gramos y, después, por Lo imposible), Naomi no sólo elige interpretar mujeres desafiantes, esas que se salen de todos los cánones. Además, logra metamorfosis casi perfectas, como cuando, en 2013, se puso en la piel de otro mito al que pocas se le animan: lady Diana Spencer. O cuando, en 2024, encarnó a Barbara “Babe” Paley en Feud: Capote & The Swans. Quienes por estos días hayan estado por el Central Park de Nueva York quizás hayan visto a Watts castaña y con corte bob, algunos días vestida de negro y sombrero amarillo; y otros días, con un trench largo y pañuelo de seda en la cabeza… y esos anteojos XXL que fueron su marca registrada.

Al personificar a la princesa de Gales, en 2013, Watts demostró su versatilidad para recrear figuras históricas
Al personificar a la princesa de Gales, en 2013, Watts demostró su versatilidad para recrear figuras históricas
La princesa Diana en una foto de 1996, durante una comida organizada por el Victor Chang Cardiac Research Institute en Sydney Entertainment Centre, en Australia, con uno de sus inolvidables vestidos de un solo hombro
La princesa Diana en una foto de 1996, durante una comida organizada por el Victor Chang Cardiac Research Institute en Sydney Entertainment Centre, en Australia, con uno de sus inolvidables vestidos de un solo hombroGetty Images
Watts, en Feud: Capote & The Swans –también bajo la dirección de Ryan Murphy–, en el papel de la socialité Babe Paley. Por este trabajo, Watts recibió su primera nominación a un Emmy
Watts, en Feud: Capote & The Swans –también bajo la dirección de Ryan Murphy–, en el papel de la socialité Babe Paley. Por este trabajo, Watts recibió su primera nominación a un Emmy
Babe Paley, una de las primeras influencers de la historia
Babe Paley, una de las primeras influencers de la historiaGetty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Pilar Bustelo

LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”
    1

    “Hay que animarse”. Wedding planner, DJ, diseñadora de zapatos y actriz: “Soy el hada madrina de todos mis sueños”

  2. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham
    2

    “¿Y la familia de él?”. Las fotos de la “segunda boda” de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, que agranda la grieta con los Beckham

  3. Muchos famosos, un legendario hotel en West Hollywood y una invitada que intentó pasar desapercibida
    3

    Los 33 de Cara Delevigne. Un legendario hotel en West Hollywood, muchos famosos y una invitada que intentó pasar desapercibida

  4. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música
    4

    Todas las fotos. Los invitados a una imperdible noche fashion en pleno Palermo que incluyó tragos y música

Cargando banners ...