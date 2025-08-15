Naomi Watts. Especialista en interpretar a mujeres memorables del siglo XX, ahora se pone en la piel de Jackie Kennedy

Dijo que ella sería la indicada y, por lo que ya se puede ver, no se equivocó. Cuando, a principios de este año, el prolífico productor, guionista y director estadounidense Ryan Murphy anunció que Naomi Watts (56) encarnaría a la icónica Jackie Kennedy en la próxima serie de FX American Love Story, no hubo quien no aplaudiera la decisión. ¿Quién sino esta versátil actriz británica podría convertirse en una de las mujeres más icónicas de la historia reciente? “Sus interpretaciones están más allá de la mera habilidad (…): son arte”, ha dicho la guionista Lili Anolik sobre Watts, cuya carrera dio un vuelco después de que el director David Lynch la eligiera para protagonizar la película El camino de los sueños.

Aquí la vemos con un equipo de camisa y pantalón, y accesorios (sombrero, anteojos gigantes, aros y collar), bien al estilo Jackie The Grosby Group

Jackie Kennedy Onassis con su nieta Rose (hija de Caroline), durante uno de los habituales paseos dominicales que daba por el Central Park. La foto es de 1992. Jackie murió el 19 de mayo de 1994 Shutterstock

Nominada dos veces al Oscar (primero por 21 gramos y, después, por Lo imposible), Naomi no sólo elige interpretar mujeres desafiantes, esas que se salen de todos los cánones. Además, logra metamorfosis casi perfectas, como cuando, en 2013, se puso en la piel de otro mito al que pocas se le animan: lady Diana Spencer. O cuando, en 2024, encarnó a Barbara “Babe” Paley en Feud: Capote & The Swans. Quienes por estos días hayan estado por el Central Park de Nueva York quizás hayan visto a Watts castaña y con corte bob, algunos días vestida de negro y sombrero amarillo; y otros días, con un trench largo y pañuelo de seda en la cabeza… y esos anteojos XXL que fueron su marca registrada.

Al personificar a la princesa de Gales, en 2013, Watts demostró su versatilidad para recrear figuras históricas

La princesa Diana en una foto de 1996, durante una comida organizada por el Victor Chang Cardiac Research Institute en Sydney Entertainment Centre, en Australia, con uno de sus inolvidables vestidos de un solo hombro Getty Images

Watts, en Feud: Capote & The Swans –también bajo la dirección de Ryan Murphy–, en el papel de la socialité Babe Paley. Por este trabajo, Watts recibió su primera nominación a un Emmy

Babe Paley, una de las primeras influencers de la historia Getty Images