Álbum de viaje. Reina Reech viajó a Egipto, donde celebró su cumpleaños de una manera especial

Se la escucha entusiasmada, feliz. Después de recorrer durante veinte días Egipto, Reina Reech (64) admite haber saldado una cuenta pendiente. “Hacía tiempo que sentía el deseo de conocer este país. Luego de escribir “Reconexión espiritual” [su primer libro, lanzado en 2021], quise ir a descubrirlo. Durante mi vida estudié todo lo relacionado con hinduismo, la kabbalah, la geometría sagrada... Siempre me atrajeron diferentes culturas y, si bien tenía mucho conocimiento sobre Egipto, me faltaba palparlo”, dice la actriz tras su paso por El Cairo, Luxor y Asuán.

Reech se saca una selfie frente a una de las pirámides de Guiza. “Fue increíble dejarme sorprender por esa magnificencia y por los lugares llenos de historia y de relatos”, reveló.

Durante su travesía, la actriz visitó el templo de Luxor. "Fue construido en la antigua Tebas, consagrado al Dios Amón Ra", explica.

Reina Reech posa en una barca minutos antes de llegar al templo de Isis en la ciudad de Asuán.

Retrato ante la esfinge que encabeza el complejo piramidal de Guiza.

–¿Qué lugar fue el que más te conmovió?

–Fueron muchos los sitios que tocaron una fibra íntima en mí. Fue mágico conocer la pirámide escalonada y transitar esa primera sensación de estar en el desierto, de dejarme sorprender por la magnificencia y los lugares llenos de historia y de relatos. También fui a los templos de Hathor, de Isis… Recuerdo que en uno de ellos nos encontramos con muchas imágenes que retrataban la imposición de manos; lo mismo que hizo papá conmigo cuando era chica. A los 8 años me descubrieron una desviación de la columna y a partir de entonces empecé a practicar yoga. Mi papá –que era espiritualista, además de ser artista, como mamá– me sanaba con las manos. Por eso, cuando me encontré con esas imágenes, enseguida me emocioné… Fue como volver a casa, a un lugar tan íntimo y familiar.

–Durante tu travesía, además cumpliste 64 años…

–Sí, fue un festejo distinto, más tranquilo. Lo celebré con el grupo con el que compartí esta experiencia. Ellos me hicieron una torta en forma de corazón que reflejaba un poco el camino que todos fuimos a recorrer a Egipto; un viaje para conectarnos con el amor y la paz interior, la única forma de integrar lo que somos.

Después de recorrer Estambul, Reina desembarcó en Egipto. Su primera parada fue el Museo Egipcio de El Cairo. "Es espectacular, custodia la mayor cantidad de objetos del Egipto antiguo del mundo", dice.

En la entrada del Museo Egipcio El Cairo. "Viajar a Egipto fue como volver a casa. Descubrí imágenes que enseguida me recordaron mi infancia", dice.