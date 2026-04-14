Una futura reina con oxígeno: la insólita imagen de la princesa Mette Marit de Noruega en un acto oficial

Aunque su presencia no estaba confirmada, Mette-Marit (52) acompañó a su marido, el príncipe Haakon (52), en la recepción que se les brindó a los atletas noruegos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, y por primera vez llevó en público un suministro de oxígeno –sólo se la había visto con cánulas nasales en salidas privadas– que la ayudaba a respirar (desde 2018 padece fibrosis pulmonar).

Los futuros reyes de Noruega, listos para recibir a la delegación de atletas paralímpicos de su país. Ella, por primera vez en público con sistema de respiración asistida Cordonpress

En 2018 se comunicó que la princesa tiene fibrosis pulmonar y, en diciembre de 2025, su neumonólogo expresó que había empeorado y que no se descartaba un trasplante de pulmón Cordonpress

También estuvieron presentes la princesa Ingrid (22), que está estudiando en Australia, y el príncipe Sverre (20), en una clara imagen de unidad familiar: la monarquía noruega ensaya una nueva arquitectura interna tras el escándalo por el proceso judicial que enfrenta su hijo Marius Borg (29), imputado por más de treinta delitos (fue enjuiciado y continúa en prisión a la espera de una sentencia), y la aparición de evidencia que señala la amistad de la futura reina con Jeffrey Epstein.