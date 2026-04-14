Una futura reina con oxígeno: la insólita imagen de la princesa Mette Marit de Noruega en un acto oficial

La mujer del príncipe heredero Haakon retomó su trabajo contenida por sus hijos
- 1 minuto de lectura'
Aunque su presencia no estaba confirmada, Mette-Marit (52) acompañó a su marido, el príncipe Haakon (52), en la recepción que se les brindó a los atletas noruegos que participaron en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026, y por primera vez llevó en público un suministro de oxígeno –sólo se la había visto con cánulas nasales en salidas privadas– que la ayudaba a respirar (desde 2018 padece fibrosis pulmonar).
También estuvieron presentes la princesa Ingrid (22), que está estudiando en Australia, y el príncipe Sverre (20), en una clara imagen de unidad familiar: la monarquía noruega ensaya una nueva arquitectura interna tras el escándalo por el proceso judicial que enfrenta su hijo Marius Borg (29), imputado por más de treinta delitos (fue enjuiciado y continúa en prisión a la espera de una sentencia), y la aparición de evidencia que señala la amistad de la futura reina con Jeffrey Epstein.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Tiene 19 años. Hija y nieta de dos grandes del cine, coqueteó con la moda y la actuación, pero quiere triunfar como cantante
Qué se sabe de… El especial encuentro de Heidi Klum, el tour fashion de Meryl Streep y la hija modelo de Alessandra Ambrosio
“Me siento muy afortunada”. La “hermana” de la reina Máxima habla de las incertidumbres y lo apasionante de su profesión
- 1
El álbum de los novios. Rocío Hazan, la hija de Lucía Galán, nos comparte las fotos de su soñada boda
- 2
Familiares y amigos despidieron a César Blaquier Roca en el cementerio de la Recoleta
- 3
Qué se sabe de… El especial encuentro de Heidi Klum, el tour fashion de Meryl Streep y la hija modelo de Alessandra Ambrosio
- 4
En fotos: todos los famosos invitados a “Desde el jardín”, la obra protagonizada por Guillermo Francella