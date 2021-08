Nueva vida. La ex modelo Jimena Buttigliengo se instaló en Ibiza y asegura: “Me siento como una anfitriona”

La experiencia de haber atravesado la cuarentena en Ibiza durante 2020 fue el puntapié inicial para que Jimena Buttigliengo (36) no dudara en extender su estadía en la isla. Con el apoyo incondicional de su marido, el arquitecto e interiorista francés Willy Rizzo (36), y sus hijos, los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose (3), la modelo dejó temporalmente su piso en Londres para instalarse en las islas Baleares. “Volvimos en marzo y compramos casa”, cuenta entusiasmada. “Finalmente encontré un nuevo lugar en el mundo y estoy como en el paraíso. Acá vuelvo a ser yo, estoy feliz”, dice Jimena, quien en el último tiempo se convirtió en una anfitriona de lujo para sus amigos que llegan a Ibiza. Así como festejó el cumpleaños de Dolores Barreiro en un conocido restó argentino de la isla, también organizó una muestra de arte para la fotógrafa inglesa Allison Jackson y un pre-screening de la película The 7 Vices, el film que marca su debut como actriz. “Ibiza es como un melting pot, un lugar especial donde todas las personas se conectan entre sí”, asegura.

–¿Cómo cambió tu vida desde tu desembarco en la isla?

–Uf. Hay un lema acá que dice que si Ibiza te ama, te da todo y que el Universo conspira con vos para que eso suceda. O, al contrario, te odia y te rechaza. Y yo siento que estar en Ibiza es como volver a encontrarme conmigo, con el sol, con la energía, con la lengua española que, quiérase o no, siempre me conecta con una energía más familiar. Acá me siento anfitriona; de hecho, mi marido se ríe y dice que nuestra casa es la embajada argentina en Ibiza. ¡Y un poco es así! [Ríe]. Después de extrañar durante mucho tiempo mi vida en la Argentina, acá volví a sentir ese calor, ese amor. De verdad estoy en el paraíso.

–Recién decías que te sentías como una anfitriona. ¿Te gusta ese rol de ser la que les da la bienvenida a los argentinos que llegan a Ibiza?

–Sí, pero trato de cuidarme, también, porque mi casa es mi templo y ahí están mis hijos. A mi hogar no entra cualquiera. Como no tengo a mi familia cerca, creé una familia con mis amigos, los que más quiero. Me rodeo de ellos y los recibo en mi casa, que es un lugar alegre y de mucha comunión.

–En septiembre tus mellizos cumplen 4 años. ¿Cómo estás viviendo esta etapa con ellos?

–Muy bien. Creo que es la mejor edad, porque ya empiezan a demostrar su carácter y descubrís desde otro lugar. La maternidad fue intensa y recién ahora siento que toda mi vida se acomodó a este nuevo estado. Amo ser madre de mellizos. En este momento no está en mis planes, pero sí me gustaría tener otro hijo más adelante.

–Hablando de futuro, ¿cuáles son tus planes?

–Seguir conectándome con todo lo que tenga que ver con el arte, que es donde me siento más cómoda para trabajar y donde me gusta estar. Haberme convertido en actriz fue un cambio enorme para mí.

–¿Qué te pasó cuando te viste en la película The 7 Vices?

–Fue fuerte, pero al mismo tiempo me encantó. Es un largometraje que cuenta siete “vicios” de la humanidad, retratados en siete historias diferentes en las que interpreto varios personajes. Está filmado en blanco y negro y tiene una estética y una mirada muy particular de su director, el argentino, Gabriel Otero. Tal vez por eso está cosechando premios.

–Incluso vos ganaste dos por “mejor actriz”, uno en el Calcutta International Cult Film Festival y otro en el del Black Swan Film Festival, en la India.

–Sí, todavía no lo puedo creer. Nunca imaginé vivir esto. Haber ganado dos premios en mi primera película fue como una caricia y tal vez necesitaba que la vida me diera esto. Después de ser madre, con todo lo desorientada y perdida que me sentí –como muchas mujeres que pasan por lo mismo–, estos premios me abrieron una puerta que antes no conocía. Ahora me dan ganas de seguir haciendo pelis y de conectarme más con ese mundo. A veces sólo se trata de dejarse llevar por la curiosidad y animarse.

–¿Te fue difícil enfrentar tus propios miedos y la mirada del otro?

–Todo lo que te aleje de tu zona de confort cuesta. A los actores los respeto un montón y para mí hay que estudiar, pero me parece que también hay una ecuación importante que tiene que ver con animarse, con confiar en uno mismo. Yo sé que también hay gente que te elige por tu autenticidad, porque sos única e irrepetible, y eso es en lo que yo, quizá, tenga que hacer más hincapié en mi carrera, como si dijera: “Esto es lo que yo soy”. Es un nuevo camino artístico y sin dudas lo quiero explorar. Y creo que este lugar, que es como mi refugio, es el mejor para seguir trabajando en eso.

–¿Entonces vas a seguir actuando?

–No me quiero catalogar en algo porque vivo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, soy actriz. Sí, sigo siendo modelo. Sí, también soy mamá. Si me preguntás cuál es mi sueño, te diría que me encantaría dirigir y escribir una película, pero, bueno, sé que me falta experiencia y años de vida. Como dicen acá, “Así será y así es”.

La modelo y actriz organizó el festejo del cumpleaños 46 de su amiga Dolores Barreiro en Nassau Beach Club Ibiza.

Jimena junto a Willy, su marido, y los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose, en Ibiza. “La idea es volver a Francia en septiembre, pero, con el panorama de esta nueva variante de Covid, todavía no estamos seguros de querer hacerlo”, cuenta.

