Nuevo round judicial. Johnny Depp y Amber Heard vuelven a enfrentarse en un juicio televisado

Apesar de que se separaron en 2016 –después de quince meses de matrimonio– Johnny Depp (58) y Amber Heard (35) todavía mantienen una dura batalla legal. La ex pareja, que se divorció con fuertes acusaciones cruzadas de abuso físico y emocional, vuelve a enfrentarse en la corte. Esta vez, en el tribunal de Virginia, para tratar la denuncia por difamación que le hizo Depp a su ex esposa, después de que ella publicara un artículo en The Washington Post, en 2018, en el que, sin mencionar el nombre del actor, confesaba haber sido víctima de violencia doméstica. En el juicio, que comenzó el lunes 11 de abril y en el que testificarán figuras como el actor James Franco y el magnate Elon Musk, Johnny le reclama a la actriz 50 millones de dólares por los “daños provocados a su imagen”. “Nunca lo nombré. Escribí sobre el precio que tienen que pagar las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso termine pueda seguir adelante y que también Johnny lo haga. Siempre mantuve un amor por Johnny, y tener que ventilar los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo me causa un gran dolor”, escribió Heard en sus redes sociales antes de presentarse en los tribunales, donde además adelantó que se desconectará de sus seguidores mientras dure el juicio.

Al igual que su ex marido, la actriz se presentó en la corte de Fairfax County en Virginia vestida con un traje con chaleco. Getty Images

Fans de Johnny se acercaron a los tribunales para apoyarlo. Getty Images