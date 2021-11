“Podría ser letal”. Las fuertes declaraciones de Yanina Screpante sobre el Pocho Lavezzi tras dejar el penthouse

Son días movidos para Yanina Screpante (37). Su nombre volvió a sonar fuerte luego de que la Justicia rechazara la demanda de atribución de vivienda que había pedido a mediados de 2018, al ponerle fin a su historia de amor con Ezequiel “Pocho” Lavezzi (36). Las abogadas del ex futbolista, Mariana Gallego y Elena Baroni, sostuvieron ante los medios que tuvieron que dar inicio a un proceso de desalojo de la modelo y diseñadora de interiores del exclusivo penthouse, de más de trescientos metros cuadrados, ubicado en Vicente López, donde ella residía. Sin embargo, según Yanina, jamás existió dicho proceso, sino que las abogadas iniciaron la acción de desalojo de manera apresurada antes de la resolución del recurso extraordinario de la Corte. Una vez que hubo acuerdo, ella empacó sus pertenencias y se mudó a su departamento de Olivos en el tiempo acordado.

En medio de un tsunami de emociones por las repercusiones que se generaron, encontró la paz y el refugio en su nuevo amor, Federico Rozas (36), dueño de una cadena de lavaderos de autos. Y dice que no baja los brazos y peleará mientras continúa el juicio de compensación económica por los ocho años que estuvo con “Pocho”. Consultada por ¡HOLA! sobre cómo se encuentra actualmente, afirma: “Pasé por todos los estados que te puedas imaginar”.

–¿Te arrepentís de algo?

–No, pienso que todo lo que pasa en la vida sirve de experiencia. Trato de buscarle el lado positivo y creo que me tocó vivir esto por alguna razón que desconozco. Si pudiera volver el tiempo atrás, hay algunas cosas en las que me hubiera manejado diferente, pero no me arrepiento de nada.

–En varias oportunidades contaste que dejaste de lado tu carrera por amor.

–Sí, tenía un proyecto de familia. Ahora lo que me duele es cómo se dieron las cosas. Yo no digo mentiras de nadie, podría ser mucho más letal y con fundamentos, pero no me interesa. Esto debería haber quedado en la Justicia y no que se armara todo este revuelo. No quiero una guerra, sólo estoy tratando de pedir que se cumpla con mi derecho, y lo único que encuentro desde el otro lado es maltrato económico. Creo que sus letrados lo aconsejan mal.

"No entiendo por qué actúa así. Semejante malicia, estar empecinado en herirme, decir todas esas mentiras sobre mí, nunca me lo habría imaginado. Yo jamás le desearía el mal."

–¿Volviste a hablar con él?

–No, sólo nos comunicamos a través de nuestras abogadas. Me hubiera encantado poder conservar algún tipo de vínculo.

–¿Por qué creés que actúa así?

–No tengo idea. Semejante malicia, estar empecinado en herirme, decir todas esas mentiras sobre mí, nunca me lo habría imaginado. Yo jamás le desearía el mal.

–¿Qué dice Federico, tu actual pareja?

–Es un rey. Me contiene todo el tiempo. Me escucha, me ayuda, me aconseja en todos los aspectos. Seguimos con nuestros proyectos, queremos vivir un poco acá y un poco en Ibiza, donde yo pueda trabajar como decoradora, pero por el momento estamos viendo la posibilidad de alquilar una casa de fin de semana para disfrutar de nuestros perros.

–¿Soñás con casarte y ser mamá?

–Sí, pero creo que para encaminar esos proyectos debería estar más tranquila. Encontré la persona que siempre soñé, que me contiene y que le importo en todo momento. Soy muy feliz a su lado.

“Estoy con la persona que siempre soñé, que me contiene y que le importo en todo momento. Soy muy feliz a su lado”, cuenta. Tadeo Jones

Luego de reunirse con su abogada, Marta Domenech, Yanina y Federico regresaron a Olivos, al departamento que se mudó la modelo. Tadeo Jones

¿QUÉ SIGUE EN DISPUTA?

Consultadas por ¡HOLA!, las representantes legales de Ezequiel Lavezzi, Mariana Gallego y Elena Borni dijeron que queda en disputa la recompensación económica de 15 millones de dólares que pide Yanina por haber contribuido a la carrera futbolística de Lavezzi. Hasta el momento, procesalmente quedó confirmado en la Corte el rechazo de demanda de atribución de vivienda. Al no estar casados, no hubo división de bienes y las propiedades continúan en manos del ex futbolista.

Una foto de Yanina en el penthouse (que mostró en ¡HOLA! en exclusivo) Tadeo Jones

“Sólo estoy tratando de pedir que se cumpla con mi derecho, no quiero una guerra. Y lo único que encuentro desde el otro lado es maltrato económico” Tadeo Jones