Presenta a su hija Nikita. La modelo y mujer del rugbier Juan Imhoff, Natacha Eguía, posa con sus herederos

La visita a la Argentina, planeada en un principio para dos semanas, terminó extendiéndose por tres meses. “Es que vinimos para aprovechar las vacaciones de invierno. Y si bien Juan tenía la gira de los Pumas por nuestro país, hace unos días le confirmaron su participación en el Rugby Championship y ahora nos quedamos hasta mediados de septiembre”, explica Natacha Eguía (30), la mujer del wing Juan Imhoff (34). Juntos desde hace ocho años, la modelo y el jugador de rugby dejaron su casa de Igny, Francia, para desembarcar en Buenos Aires con sus dos hijos, Bastian (2) y Nikita, de tres meses.

Con Nikita, de tan sólo tres meses. "Después de tener a Basti me di cuenta de cómo crecen los chicos de un día para otro… Todo pasa tan, pero tan rápido que ahora quiero vivir cada momento con Niki", nos dice. foto: Matías Salgado

Si bien Natacha fue madre hace poco más de tres meses, no descuida su trabajo como modelo influencer para una agencia de París. foto: Matías Salgado

–¿Cómo estás viviendo esta segunda maternidad?

–Siento que estoy más presente en esta segunda vuelta. Con Basti había muchos miedos, no sabía cómo prepararme, estaba atenta a lo que iba a venir en cada etapa. En cambio, ahora, que ya tenemos un cierto camino recorrido, lo estoy viviendo de otra manera, más conectada.

–¿Cuáles son los momentos que más disfrutás con Nikita?

–Todos. [Se ríe]. Hasta cuando llora. Después de Basti me di cuenta de cómo crecen los chicos de un día para otro… Todo pasa tan, pero tan rápido que ahora quiero vivir cada momento con Niki. Y ahora disfruto de la lactancia, que con Bastian no pude porque tuve mastitis tres veces. Por suerte, con la beba estoy superbien, no me duele y estoy viviendo todo lo que no pude con su hermano.

Con Juan Imhoff, a quien conoció hace ocho años, en la pileta de su casa de Igny, Francia. foto: Matías Salgado

–¿Cómo se organizan la crianza con Juan?

–Bastante bien. La verdad es que la mayoría del tiempo yo estoy con ellos, pero también tenemos la fortuna de que mi mamá vive con nosotros y nos recontra ayuda. Juan viaja mucho y en Francia entrena doble turno. Eso sí, apenas él llega a casa, es colaborador y le encanta estar con los chicos. Si bien Niki es chiquita, Juan intenta conectar todo el tiempo con ella.

–¿Cómo es tu vida en Francia?

–Hoy mi rutina gira en torno a los chi - cos y me encanta que sea así porque es lo que elegí y lo volvería a hacer. Todavía son chiquitos y quiero que tengan lo mejor en estos primeros años de vida, que la pasen bien, que estén con amigos… Quiero estar para ellos en lo que necesiten. Bastian está por empezar el jardín, así que voy a tener un poco más de tiempo para mí. Además, sigo trabajando para una agencia francesa, que tiene un departamento de modelos influencers y es un poco lo que estoy haciendo ahora desde que fui mamá. Lo cierto es que hoy no estoy tan flaca como a ellos les gustaría, entonces estoy más abocada al tema redes sociales.

Natacha y su familia planean quedarse en Buenos Aires hasta mediados de septiembre. foto: Matías Salgado

–A Juan lo conociste a través de Twitter y se encontraron por primera vez en Europa porque él ya estaba viviendo allá. ¿Pensaste alguna vez qué hubiese pasado si no cruzabas el océano para verlo?

–Sí lo pienso, pero cada vez que lo hago estoy más segura y contenta de la decisión que tomé. En aquel entonces yo había ganado el reality La argentina más linda y estaba con muchas campañas y todo giraba en torno a eso… Era buenísimo, pero sentía que me hacía falta algo más. Quería terminar mi carrera en Relaciones Internacionales y también quería ser madre joven. La fama está buena, pero nunca me sentí cómoda con tanta exposición. No quería que sólo el modelaje me definiera; ni que mi carrera fuera el centro de toda mi vida. Por eso empecé a mirar un poco hacia Eu - ropa, comencé a viajar por trabajo y en una de las campañas arreglé con Juan para concretar un encuentro después de tanto chat. Hoy repaso todo lo que viví y estoy segura de que todos los caminos me hubieran conducido al mismo lugar: a formar una familia y a vivir un gran amor porque ese era en el fondo mi deseo.

"Me encanta que Juan siempre fue fiel a sí mismo. La imagen que me vendió de buen tipo, divertido y familiero es real "

–¿Qué es lo que te sigue enamorando de tu marido?

–Con Juan hemos pasado por diferentes capítulos de nuestra relación y creo que eso es lo que nos sigue renovando las mariposas en la panza. Crecimos juntos y atravesamos muchas etapas: primero vivimos nuestro noviazgo en un departamento frente a la torre Eiffel, después decidimos comprarnos uno nosotros y al poco tiempo, Juan me propuso matrimonio. Creo que nuestra relación nunca fue monótona y eso nos permitió seguir tan enganchados. Y me encanta cómo es: siempre fiel a sí mismo. La imagen que me vendió de buen tipo, divertido y familiero es real. Si bien hoy estamos a full con nuestros hijos, cuando estamos solos la pasamos muy bien. Qué decirte: tengo todo lo que alguna vez soñé. Encontramos nuestros momentos para reírnos, salir con amigos, bailar en casa. •