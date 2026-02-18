Pura sensualidad. Margot Robbie impacta con su “method dressing” en la gira de promoción de su film Cumbres borrascosas

Londres, París y Los Ángeles se rindieron ante Margot Robbie, quien jamás improvisa sobre la red carpet y, en su gira promocional por su nuevo film, Cumbres borrascosas, logró que su personaje, Catherine Earnshaw, “saltara” de la pantalla a la calle.

Con ayuda de su estilista, Andrew Mukamal, la actriz australiana trasladó la tragedia romántica de la novela de Emily Brontë a su vestuario de la vida real. Su “method dressing” incluyó referencias al siglo XIX, corsets, bordados, piezas de inspiración gótica y otras creadas a partir de frases que se dicen en la novela.

En Londres, con traje de tul de seda de Dilara Findikoglu y una réplica de la pulsera hecha con pelo trenzado de Emily (autora de Cumbres borrascosas) y Anne Brontë, que usaba su hermana Charlotte Getty Images

En Los Ángeles, lució un strapless de Schiaparelli y el collar Taj Mahal, de Cartier, con diamantes y rubíes, que fue de Elizabeth Taylor Getty Images

Rojo pasión y print reptil de la mano de Dilara Findikoglu Getty Images

Con un tapado Galliano vintage, minifalda, ligas y stilettos Getty Images

Para visitar los estudios de la BBC volvió a apostar a Dilara Findikoglu con un corset estampado y pantalón de tiro bajo con correas y hebillas Getty Images

Con un vestido de encaje de ruedo asimétrico de Alexander McQueen Getty Images

Guiños victorianos en este set de corset con mangas pintado a mano (Ashi Studio y Mr. Pearl), y falda de tul Getty Images

Minidress vintage de cuero by Vivienne Westwood Getty Images