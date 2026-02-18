LA NACION

Pura sensualidad. Margot Robbie impacta con su “method dressing” en la gira de promoción de su film Cumbres borrascosas

Referente de estilo, reveló su costado más romántico y barroco

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
La actriz australiana protagoniza el clásico escrito por Emily Brontë que se estrenó la semana pasada en los cines
La actriz australiana protagoniza el clásico escrito por Emily Brontë que se estrenó la semana pasada en los cines Getty Images

Londres, París y Los Ángeles se rindieron ante Margot Robbie, quien jamás improvisa sobre la red carpet y, en su gira promocional por su nuevo film, Cumbres borrascosas, logró que su personaje, Catherine Earnshaw, “saltara” de la pantalla a la calle.

Con ayuda de su estilista, Andrew Mukamal, la actriz australiana trasladó la tragedia romántica de la novela de Emily Brontë a su vestuario de la vida real. Su “method dressing” incluyó referencias al siglo XIX, corsets, bordados, piezas de inspiración gótica y otras creadas a partir de frases que se dicen en la novela.

En Londres, con traje de tul de seda de Dilara Findikoglu y una réplica de la pulsera hecha con pelo trenzado de Emily (autora de Cumbres borrascosas) y Anne Brontë, que usaba su hermana Charlotte
En Londres, con traje de tul de seda de Dilara Findikoglu y una réplica de la pulsera hecha con pelo trenzado de Emily (autora de Cumbres borrascosas) y Anne Brontë, que usaba su hermana Charlotte Getty Images
En Los Ángeles, lució un strapless de Schiaparelli y el collar Taj Mahal, de Cartier, con diamantes y rubíes, que fue de Elizabeth Taylor
En Los Ángeles, lució un strapless de Schiaparelli y el collar Taj Mahal, de Cartier, con diamantes y rubíes, que fue de Elizabeth Taylor Getty Images
Rojo pasión y print reptil de la mano de Dilara Findikoglu
Rojo pasión y print reptil de la mano de Dilara Findikoglu Getty Images
Con un tapado Galliano vintage, minifalda, ligas y stilettos
Con un tapado Galliano vintage, minifalda, ligas y stilettos Getty Images
Para visitar los estudios de la BBC volvió a apostar a Dilara Findikoglu con un corset estampado y pantalón de tiro bajo con correas y hebillas
Para visitar los estudios de la BBC volvió a apostar a Dilara Findikoglu con un corset estampado y pantalón de tiro bajo con correas y hebillas Getty Images
Con un vestido de encaje de ruedo asimétrico de Alexander McQueen
Con un vestido de encaje de ruedo asimétrico de Alexander McQueen Getty Images
Guiños victorianos en este set de corset con mangas pintado a mano (Ashi Studio y Mr. Pearl), y falda de tul
Guiños victorianos en este set de corset con mangas pintado a mano (Ashi Studio y Mr. Pearl), y falda de tul Getty Images
Minidress vintage de cuero by Vivienne Westwood
Minidress vintage de cuero by Vivienne Westwood Getty Images
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaGetty Images
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Quién es este chico de infancia humilde que se convirtió en estrella y hoy todos hablan de él
    1

    “Había necesidades”. Quién es este chico de infancia humilde que se convirtió en estrella y hoy todos hablan de él

  2. El brillante regreso de Angelina Jolie, así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker y el look “diva de Hollywood” de Meghan
    2

    El brillante regreso de Angelina Jolie, así están hoy los hijos de Sarah Jessica Parker y el look “diva de Hollywood” de Meghan

  3. Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro
    3

    Eduardo y Elina Costantini: Las fotos de su primer verano esteño junto a su hija Kahlo Milagro

  4. Un ex modelo asegura ser el sobrino de Valentino y reclama su herencia: ¿heredero o impostor?
    4

    1500 millones de euros en danza. Un ex modelo asegura ser el sobrino de Valentino y reclama su herencia: ¿heredero o impostor?