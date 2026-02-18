Pura sensualidad. Margot Robbie impacta con su “method dressing” en la gira de promoción de su film Cumbres borrascosas

Referente de estilo, reveló su costado más romántico y barroco
1 minuto de lectura
Londres, París y Los Ángeles se rindieron ante Margot Robbie, quien jamás improvisa sobre la red carpet y, en su gira promocional por su nuevo film, Cumbres borrascosas, logró que su personaje, Catherine Earnshaw, “saltara” de la pantalla a la calle.
Con ayuda de su estilista, Andrew Mukamal, la actriz australiana trasladó la tragedia romántica de la novela de Emily Brontë a su vestuario de la vida real. Su “method dressing” incluyó referencias al siglo XIX, corsets, bordados, piezas de inspiración gótica y otras creadas a partir de frases que se dicen en la novela.
