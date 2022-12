¿Qué es el wataflow? Calu Rivero: ¿en qué consiste la técnica que practica la actriz embarazada de seis meses?

escuchar

Boca arriba, con los brazos en cruz y las piernas extendidas, Dignity “Calu” Rivero (35) sonríe, entregada al suave movimiento del mar. La actriz, que transita el sexto mes de embarazo, nada en las tranquilas aguas de la Playa Mansa, en José Ignacio, donde ¡HOLA! Argentina la encontró la semana pasada. Además, la pareja de Aíto de la Rúa (46) realiza terapias de relajación y de parto erguido llamadas birth sling en “Corazonada”, su casa sustentable en Uruguay.

La actriz, sonriente después de nadar y relajarse en el mar. foto: Marcelo Rodríguez

Calu tiene una casa sustentable en el este uruguayo, cerca de la Playa Mansa de José Ignacio donde la encontró ¡HOLA! Argentina la semana pasada. foto: Marcelo Rodríguez

Rivero camina por la playa acompañada por una amiga. foto: Marcelo Rodríguez

“Qué felicidad y agradecimiento siente mi cuerpo”, dijo ella sobre las técnicas que la preparan para la llegada de su bebé de una manera natural y vinculada a prácticas ancestrales. Dignity utiliza la fuerza de la gravedad para encontrar una posición para parir, con el cuerpo suspendido por una tela sujeta al tronco de un árbol. “Mi nueva mejor amiga de Australia, Jess Michaels, osteópata, trabajadora de partos y reciente mamá, me envió esta maravillosa herramienta que creó con mucho cariño para las mamás que dan a luz y las trabajadoras de parto, como una forma de fomentar un parto erguido y activo”, explicó en sus redes sociales.

Dignity practica el birth sling, una técnica en la que el cuerpo queda sostenido por una tela para mantener una posición erguida durante el parto.

A principios de noviembre, Dignity había compartido otra experiencia de relajación en un “hotel zen” de Tulum, México: la flotación controlada o wataflow, un método que alivia tensiones y dolores físicos y emocionales, y reduce el estrés, entre otros beneficios. “Cuando empecé a replicar en el agua de una pileta los movimientos que hacemos en el útero, mi cuerpo me trajo sensaciones bellísimas e inesperadas. ¡Qué difícil ponerlo en palabras!”, expresó entonces. Según explicó, esa técnica le permitió conectar su “yo de antes” y su “yo de ahora” con el bebé que espera junto a Aíto (hijo del ex presidente Fernando de la Rúa e Inés Pertiné). “Primero me vinieron recuerdos preciados que me llenaron de gratitud para con mi mamita [Rita del Valle], y después conecté con el bebé y su papá, con entregarnos los tres a este nuevo proceso con confianza y amor”, agregó.

La actriz en un flotario de Tulum, en una sesión de wataflow.

Después de pasar hace unas semanas por Buenos Aires y confirmar que su primogénito será un varón, Calu volvió a refugiarse en “Corazonada”, su casa sustentable en José Ignacio, cerca de una laguna y rodeada de árboles, donde disfruta del contacto directo con la naturaleza que tanto la inspira.

Una imagen de las paredes del cuarto de su bebé en camino, pintada con nubes y un pez volador.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana. foto: Pilar Bustelo

