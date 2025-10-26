¿Qué se sabe de…? El “momento estrella” de Naomi Watts, la noche de gloria de Penélope Cruz y la salida familiar de Kim Kardashian

MERECIDA DISTINCIÓN

Con casi cuarenta años de trayectoria, Naomi Watts (57) fue finalmente distinguida en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz, que por estos días promociona la serie Todo vale junto a Glenn Close (78) y Kim Kardashian (44), recibió la estrella número 2825 acompañada por su marido, Billy Crudup (57), y su hijo, Sasha Schreiber (18), fruto de su anterior matrimonio con Liev Schreiber. “Naomi aportó una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que dejaron una huella duradera e inspiraron a audiencias y artistas en todo el mundo”, expresó la productora Ana Martínez, en nombre de la Cámara de Comercio de Hollywood. Con la placa del reconocimiento en la mano, la estrella aprovechó el momento para dedicarles el logro a sus grandes amores. “Estoy muy orgullosa de mis hijos, Sasha, un estudiante de primer año en la Universidad del Sur de California, y Kai (16), una alumna feroz y audaz… También quiero darle las gracias a mi marido, quien me demostró un amor y un apoyo increíbles”, dijo emocionada.

Naomi Watts posa con su estrella Getty Images

Junto a su marido, el actor Billy Crudup, y su hijo, Sasha Schreiber, de su anterior matrimonio con Liev Schreiber Getty Images

ÍCONO DEL CINE

Fue una noche de gloria para Penélope Cruz, en la que no sólo se reencontró con otras estrellas de Hollywood y brilló con su belleza y su estilo, sino que fue reconocida por su trayectoria cinematográfica con un premio Icon Award. El sábado pasado, la actriz española asistió a la gala del Academy Museum of Motion Pictures, en Los Ángeles, y se mostró feliz por el galardón, vestida con un delicado diseño de Chanel en tono marfil bordado con cristales que evocaba el glamour de la era dorada de la Meca del Cine. Durante la gala, Penélope compartió mesa con Zoe Saldaña y fue saludada con afecto por sus colegas, entre los que estuvieron Demi Moore, Adrien Brody, Lucy Liu y Maggie Gyllenhaal. En el evento, además, fue homenajeado Bruce Springsteen. Selena Gomez y Benny Blanco, recién casados, acapararon los flashes con su primera aparición pública como marido y mujer.

Penélope, con un vestido de Chanel bordado con cristales Getty Images

con algunos de los colegas que la saludaron por el Icon Award que recibió en la gala: Lucy Liu, Demi Moore y Adrien Brody Getty Images

NEGOCIOS COLOR ROSA

“Anoche fue perfecto! Todavía estoy sonriendo”, escribió Kylie Jenner (28) en sus redes sociales luego de haber celebrado el 10° aniversario del lanzamiento de su marca de belleza, Kylie Cosmetics. La joven empresaria organizó una fabulosa fiesta en tono rosa el viernes 17 de octubre en California y allí se dieron cita su familia y amigos más cercanos. Con un vestido de látex y su clásica peluca rosada “King Kylie”, la modelo posó con sus hermanas Kim (45) y Khloé Kardashian (41) y Kendall Jenner (29), y su madre, Kris (69). “Ustedes son la razón por la que mis mayores sueños se hicieron realidad. Yo no estaría aquí sin su apoyo”, fueron sus emotivas palabras de agradecimiento. Jenner lanzó Kylie Cosmetics en 2015 con una colección de delineadores de labios. Tenía sólo 22 años cuando vendió el 51 por ciento de las acciones de su empresa a la multinacional Coty, por 600 millones de dólares.

Kylie Jenner, lookeada con un vestido de látex rosa y su clásica peluca “King Kylie”, posó con sus hermanas Kim Kardashian, Kendall Jenner y Khloé Kardashian Getty Images

Con su hija Storm (7), fruto de su relación con el rapero Travis Scott Getty Images

La matriarca del clan, Kris Jenner, en total black Getty Images