¿Qué se sabe de…? La ¿inspiración o copia? de Jennifer Lopez, Joan Collins a los 92 y Apple Martin “gemela” de su mamá Gwyneth Paltrow

LOOKS CASI IDÉNTICOS

La diva del Bronx regresó a los escenarios con un show que sigue dando que hablar. A full con su gira Up All Night: Live 2025, Jennifer Lopez (56) desembarcó en Turquía y deslumbró no sólo con su voz, sino con sus looks, en especial dos que recreaban a la perfección algunos icónicos de Cher (79), que aunque algunos interpretaron como una copia, la mayoría entendió como un tributo a la “Diosa del Pop”. De la mano de su estilista, Ashton Michael –trabaja también con Karol G–, JLo impactó con un mono color piel con paneles estratégicos en negro, similar al que Cher llevó en 1989 en un concierto en Alemania. Además, revivió un escultural body de cuero con estilo corset y detalles de cadenas, una prenda muy parecida a la que la intérprete de “Believe” lució en el Wembley Arena de Londres en 1992, en el marco de su gira Love Hurts.

En el último recital que dio en Estambul, JLo impactó con un mono color piel (que simula una transparencia) con paneles estratégicos en negro y campera de cuero con tachas Getty Images

En 1989, Cher interpretó su hit “If I Could Turn Back Time” con similar look en un concierto en Alemania Getty Images

Durante el show en Antalya, Turquía, la cantante lució un escultural body de cuero con detalles de cadenas sobre las caderas

El 7 de mayo de 1992 Cher, con un conjunto parecido, deslumbró en su show del Wembley Arena como parte de su gira Love Hurts Getty Images

“HONESTAMENTE NO PENSÉ”

Acostumbrada a hacer de su vida privada un show mediático –con lo que ganó una fortuna–, Kourtney Kardashian (46) subió una imagen a su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó… aunque se volvió en su contra. La empresaria e influencer (una de las hermanas Kardashian-Jenner) publicó el viernes 8 una foto en la que se la ve abrazando a Rocky Thirteen, su hijo de 21 meses, a bordo de una lancha, en sus vacaciones en Idaho. El problema es que el bebé no llevaba chaleco salvavidas. La polémica estalló y los comentarios por su descuido fueron lapidarios. Kourtney respondió que no había reparado en el peligro: “Honestamente, no pensé”, se excusó. “Espero que esto ayude a que otras mamás sean conscientes de los peligros de ciertos tipos de navegación sin chaleco salvavidas”, dijo la hermana mayor de Kim Kardashian quien, además de Rocky, es madre de Mason (15), Penélope (13) y Reign (10).

Kourtney y Rocky en una lancha, en Idaho, donde se ve que el bebé no tiene puesto el salvavidas

“GEMELA” DE SU FAMOSA MADRE

A sus 21 años, Apple Martin comienza a brillar con luz propia, aunque el parecido con su madre, la famosísima Gwyneth Paltrow, sigue siendo asombroso. El fin de semana pasado, la modelo e it girl fue vista mientras disfrutaba de un día de playa en los Hamptons en compañía de dos amigos, donde se mostró relajada y sonriente. Luciendo un bikini de estampa vichy en blanco y rojo y el pelo mojado, Apple salió del mar, después de un largo chapuzón, y caminó por la arena en una imagen que rápidamente hizo recordar a su madre, en el mismo escenario, unos cinco años atrás. Casi como si se tratara de una alfombra roja a cielo abierto, la joven dejó en evidencia su belleza natural y su porte elegante. Apple es cultora del bajo perfil –está estudiando Derecho, Historia y Sociedad en la Universidad de Vanderbilt en Nashville–, pero cada aparición pública genera interés. Su estilo, minimalista y chic, refleja la gran influencia de su madre, un referente de moda y bienestar.

En una escena casi calcada a la de su madre, pero con cinco años de diferencia, Apple se divirtió en la playa de los Hamptons Grosby

Agosto de 2020. Gwyneth Paltrow también es habitué de los Hamptons Grosby - TIDNY-493

SIEMPRE DIVA

Vestida de blanco absoluto, maquilladísima y cargada de joyas, Joan Collins muestra que a los 92 años sigue siendo una diva que ama el lujo y las fiestas. La actriz británica –famosa por su papel de la villana Alexis Colby en la serie Dinastía– asistió del brazo de su quinto marido, Percy Gibson (60), al cumpleaños del joven empresario Frederic Merlin, presidente del grupo SGM que es propietario, entre otros negocios, de las Galerías Lafayette. La cita fue en el restaurante Gigi Ramatuelle de Saint-Tropez, la ciudad balnearia francesa donde Joan tiene una villa en la que pasa gran parte del año –especialmente, en verano, cuando huye con su amado Percy de la sofocante Londres– y aprovecha para salir a divertirse cada noche.

Joan con su marido, Percy Gibson, llega a la fiesta en el restaurante Gigi Ramatuelle de Saint-Tropez Getty Images