¿Quién es el galán turco que tiene 9,8 millones de seguidores y enamoró al mundo con sus novelas?

Arrasa en la Argentina y en varios países de América Latina y Europa. Su imponente 1,90 metro de altura, sus músculos torneados por el crossfit y el boxeo y su barba frondosa son parte del encanto que lo convirtió en uno de los actores más googleados y el propietario de una cuenta de Instagram con 9,8 millones de seguidores. “Soñar contigo”, la novela que protagoniza y que emite Telefe a las seis de la tarde, lidera en su franja horaria. Y además de ser una serie en tono de comedia (algo diferente en este rubro de culebrones turcos), el secreto de su éxito se llama Can Yaman.

Lo apodan el “Aquaman turco” por su parecido con Jason Mamoa. Tamer Yilmaz

Nació en Estambul y tiene 32 años. Hijo único, estudió en el colegio Bilfen Kolej y, posteriormente, en el Liceo Italiano de Estambul. Después, siguió los pasos de su padre y se recibió de abogado en la Universidad de Yeditepe en 2012. En más de una ocasión, Can confesó que no puede hacer sólo una cosa a la vez. “Terminé la carrera con buenas notas, pero los últimos dos años no iba a clase con regularidad. Con leer los libros y repasar un par de veces los apuntes, me bastaba para ir preparado al examen. Por ese motivo, mientras cursaba Derecho, estudié cocina y coctelería. Soy un poco hiperactivo”, característica que también tienen todos sus personajes. Además, habla fluidamente italiano, alemán, inglés y algo de español. Mientras hacía una pasantía en un estudio de abogados, empezó a tomar clases de interpretación con el objetivo de mejorar su dicción. En ese momento, su entorno le recomendó que se dedicara de lleno al mundo de la actuación y las leyes empezaron a ser cosa del pasado. Si hay algo que caracteriza al galán turco es su imponente físico. Además de su altura, pesa 96 kilos y calza 46. Por este motivo, cuando en 2014 le ofrecieron su primer papel como actor secundario en la telenovela Asuntos del corazón le pidieron que adelgazara y que se afeara. “Tuve que perder seis kilos de músculo y caminar no tan erguido”.

Su fama internacional lo convirtió en uno de los más deseados de las alfombras rojas. En este caso, en el Festival de Venecia en septiembre de 2021. Getty - Anadolu

Fanático del gimnasio, comparte con sus seguidores de Instagram sus jornadas de entrenamiento.

En 2021, se mudó a Italia para emprender nuevos proyectos. Allí protagonizó la superproducción “Sandokan” y la ficción “Viola Come Il Mare”. También lanzó su línea de perfume, Manía, y creó la fundación Can Yaman for Children, con el objetivo de colaborar con hospitales de chicos. En abril de este año, regresó a su país natal para llevar adelante una producción de Disney Plus, donde la plataforma acaba de aterrizar dispuesta a arrasar con varias producciones nacionales.

HIPERACTIVO TAMBIÉN EN EL AMOR

Desde que comenzó su carrera como actor, protagonizó varios romances, aunque siempre se mostró muy discreto respecto a su vida sentimental. En 2015 se lo relacionó con la actriz turca Acelya Topaloglu, con quien protagonizó la novela “Amor obstinado”. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca esta relación. La que sí se confirmó es la relación que tuvo en 2016 con la también actriz Bestemsu Özdemir (en nuestro país conocida por coprotagonizar “Dinero sucio, amor”), pero el noviazgo tan sólo duro ocho meses. También tuvo un intenso romance con Demet Özdemir, su compañera en “Soñar contigo”. En Italia vivió un amor apasionado con la periodista de ese país Diletta Leotta. “Con Can viví un sueño, un cuento de hadas. La propuesta de matrimonio llegó al poco tiempo, al mes de estar saliendo. Tal vez las cosas fueron demasiado rápido”, confesó entonces la periodista a los medios italianos al referirse a la separación.

En Roma, donde se instaló a vivir, despierta gran fanatismo en cada una de sus apariciones públicas en la capital italiana. getty - Mondadori Portfolio Editorial

La actual dueña de su corazón se llama Francesca Chillemi, una bellísima modelo y actriz de 36 años, a quien le dedicó unas palabras de novela a través de Instagram. “Púrpura como el mar, hermosa como el sol”, escribió junto a unas fotos con ella. La publicación sumó más de 800 mil “Me gusta” y miles de comentarios de sus fanáticos.

Can junto a su novia, la modelo y actriz italiana Francesca Chillemi.

El actor turco del momento tiene los pies en la tierra pese al torbellino que se creó a su alrededor. “Me crié con amor, tuve grandes amigos y practicaba deportes. Soy equilibrado. Sé cómo mantener la calma, incluso cuando las cosas son emocionantes. A veces, eso se percibe como arrogancia, pero no es así. Se trata de confiar en uno mismo”, reconoció Can a ¡HELLO! Turquía.