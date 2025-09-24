LA NACION

Su último gran amor. Robert Redford: cuando se conocieron ella no había visto ninguna de sus películas y el flechazo fue inmediato

Es artista plástica y estuvo con el astro de Hollywood durante treinta años

Sibylle Szaggars es alemana, tiene veinte años menos que el protagonista de El golpe y se casó con él en 2009, tras un noviazgo de trece años
Se cruzaron por primera vez en 1996 en el Sundance Mountain Resort, un centro de esquí que él, Robert Redford, fundó en Utah a finales de los años 60 con el objetivo de conservar el medioambiente y experimentar artísticamente. Sibylle Szaggars (68), que nació en Hamburgo, Alemania, tenía veinte años menos que el actor y era conocida por su trabajo como artista medioambiental. El flechazo fue mutuo. Él la invitó a comer y ella, por recomendación de un amigo del actor, aprovechó para ponerse al día con sus películas. Redford ya había ganado un Oscar en 1981 como director por Gente como uno y había estado nominado otras tres veces, una de ellas como actor por El golpe, pero ella ignoraba todo eso. “Dios mío, no conozco ninguna de sus películas”, pensó entonces, como reveló más tarde, en 2014, en un evento al que asistieron juntos cuando ya estaban casados. En aquella primera cita, el actor no habló sobre su trabajo y hasta le fascinó que Szaggars no supiera mucho de él. “Fue un comienzo maravilloso para una relación, porque empezó como dos personas que se conocieron y encontraron una conexión como seres humanos, en lugar de verse influidos por el éxito”, recordó Redford.

Sibylle Zaggars y Redford durante la presentación del film Leones por corderos en la Cinémathèque Française, en octubre de 2007
Sibylle y Robert junto a Amy, la hija menor del actor, y sus nietos, cuando le entregaron una distinción del Kennedy Center, en Washington, en 2005
Se casaron el 16 de julio de 2009 en una íntima ceremonia en Hamburgo. Estaban muy unidos por su fuerte compromiso ambiental y juntos trabajaron en proyectos destinados al cuidado del planeta, especialmente a través de la organización sin fines de lucro The Way of the Rain, creada por ella y de la que él era vicepresidente. En una entrevista con la revista AARP, el actor afirmó que la llegada de Sibylle, a quien consideraba “especial”, lo transformó por entero: “Me dio una vida completamente nueva”. Redford ya había estado casado durante veintisiete años (de 1958 a 1985) con la historiadora y activista estadounidense Lola Van Wagenen, con la que tuvo cuatro hijos: Scott (que murió a los dos meses de vida), Shauna, James y Amy, los padres de sus siete nietos. Tras su separación vivió un intenso noviazgo de siete años con la actriz brasileña Sonia Braga que no terminó en buenos términos. La relación con la artista alemana, en el otoño de su vida, le trajo la calma. En los casi treinta años que estuvieron juntos, Robert y Sibylle viajaron, se dieron apoyo en sus proyectos y fueron no sólo marido y mujer, sino mejores amigos, hasta la muerte del actor, el 16 de septiembre pasado, a los 89 años, mientras dormía en su rancho de Utah.

Una vista del Sundance Mountain Resort, donde está ubicada la casa de la pareja
Redford delante de algunas de las obras de arte abstracto de su mujer, con quien vivía en su rancho de Utah
Szaggars con la princesa Carolina de Mónaco en la inauguración de la muestra “Arternativelight” en Chapiteau de Fontvieille, de la que ella participó en 2011
Una de las obras de la alemana, con la técnica de lluvia sobre acuarela
Del brazo de su marido por las calles de Madrid
