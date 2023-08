Sueña con ser actriz. Es hija de una princesa, tiene 25 años y está de novia con el dueño de una disco super exclusiva

escuchar

Después de dos años de celebraciones al aire libre en la plaza del Casino para garantizar la seguridad sanitaria, el sábado pasado el Baile de la Cruz Roja volvió a la Salle des Étoiles del Sporting Montecarlo, su escenario habitual. En su 74° edición, el tradicional charity, presidido por el príncipe Alberto y la princesa Charlene, también tuvo la participación estelar de Camille Gottlieb, la hija menor de Estefanía de Mónaco, que es la responsable de la sección juvenil de la Cruz Roja desde 2021 y con quien Charlene demostró tener gran afinidad desde que retomó su agenda tras un año alejada de sus compromisos oficiales por temas de salud.

Junto a Sus Altezas Serenísimas. Charlene apostó por un vestido de inspiración nupcial que accesorizó con pendientes en oro blanco y rosa, con zafiros y diamantes de la colección Romeo y Julieta de Van Cleef & Arpels. PIERRE VILLARD / SBM

El final de la fiesta fue con fuegos artificiales que iluminaron el cielo del principado. PIERRE VILLARD / SBM

En 2020, en el International Circus Festival, junto a su mamá y sus hermanos, Pauline y Louis Ducruet. Getty Images

¿QUIÉN ES CAMILLE?

De los tres hijos de Estefanía de Mónaco, Camille, que tiene 25 años, es la menor. Es fruto de la relación que la hija de Raniero y Grace Kelly tuvo con su ex guardaespaldas Jean-Raymond Gottlieb y, como sus padres nunca se casaron, está fuera de la línea de sucesión al trono. Sin embargo, al igual que sus hermanos mayores, Louis y Pauline Ducruet (Camille también tiene hermanos menores por parte de su padre), participa de diferentes actividades oficiales del principado. El año pasado, en charla con HELLO! Monaco, la joven habló sobre el parecido que le adjudican con su inolvidable abuela, Grace. “Por lo que sé, era una gran dama, muy elegante y mucho más reservada que yo, muy discreta. Yo expreso mis emociones directamente. Mucha gente dice que me parezco más a mi madre”. Y, sobre su mamá, Estefanía, agregó: “Es dinámica en todo lo que hace (…). Tiene más energía que yo, aunque yo tenga treinta y tres años menos que ella. Si abriera una panadería, yo estaría a su lado. ¡Ella podría construir un castillo de arena, que yo defendería como si fuera mi fortaleza!”.

Camille eligió un diseño del libanés Zuhair Murad, de dos piezas que pertenecen a la colección Pre-Fall 2023: vestido decorado con pedrería y capa transparente con collar de corazones. PIERRE VILLARD / SBM

Alberto y Charlene junto a la ganadora del reloj Chopard de oro rosa con 38 diamantes incrustados donado por la princesa Charlene. PIERRE VILLARD / SBM

Con su padre, Jean-Raymond Gottlieb, que conoció a su madre cuando era su guardaespaldas.

A sus 25 años, Camille es la nieta de Grace Kelly que más se parece a ella. Y, como su abuela, sueña con actuar.

Junto a la princesa Charlene, con quien se la ve muy unida. PIERRE VILLARD / SBM

Camille estudió Ciencias de la Comunicación en Niza y está volcada a su organización benéfica Be Safe Monaco, que fundó tras la trágica muerte de un amigo en un accidente de auto y con la que busca concientizar sobre los peligros de manejar alcoholizado. También le apasionan las artes, la decoración de interiores, el circo y, como su abuela, sueña con hacer carrera en la actuación. Por otra parte, está de novia hace tres años con Médy Anthony, fundador de Monaco Night Club, una disco superexclusiva de La Roca.

Gareth Wittstock y su mujer, Róisín, fueron de los primeros en llegar. El hermano de Charlene de Mónaco está muy integrado en la vida social del principado. PIERRE VILLARD / SBM

Desde hace tres años está de novia con Médy Anthony, fundador de Monaco Night Club, una disco exclusiva de La Roca.

QUE SIGA LA FIESTA

En cuanto a la gala, las mujeres de la familia Grimaldi dieron cátedra de estilo. Charlene impactó con un look de inspiración nupcial decorado con minicristales, mientras que Camille acertó con un sofisticado traje de noche con pedrería y capa del libanés Zuhair Murad. La actriz francesa Alice Taglioni y el director Yann Antony-Noghès fueron los maestros de ceremonia de la velada, un banquete del que participaron ochocientos comensales que pagaron 1200 euros el cubierto. Hubo una tómbola solidaria y también una subasta en la que se ofreció una serie de artículos de lujo, como un reloj Chopard de oro rosa con 38 diamantes incrustados, donado por Charlene.

Robbie Williams le puso música a la noche e hizo bailar a todos con sus hits. PIERRE VILLARD / SBM

El broche de oro lo puso Robbie Williams, que celebra sus bodas de plata en la música con el tour XXV e hizo salir a todos a la pista de baile hasta la madrugada.

