Tiene 26 años. Es el nieto de una estrella del mundo del espectáculo, sigue sus pasos en la actuación y triunfa como modelo

Con una mirada intensa y un apellido que resume buena parte de la historia del cine, Duke Nicholson, nieto del icónico Jack Nicholson, está escribiendo su propio capítulo en Hollywood. A sus 26 años, el joven actor y modelo no sólo heredó el magnetismo de su abuelo, sino que también demostró tener el talento y la sensibilidad para brillar con luz propia.

Septiembre de 2004. Con su famosísimo abuelo, Jack Nicholson, en la Olympus Fashion Week Spring 2005 Getty Images

Duke posa en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, en septiembre de este año Getty Images

Duke nació el 3 de agosto de 1999 en Los Ángeles, en una familia profundamente ligada al arte. Hijo de Jennifer Nicholson, diseñadora de moda, y del surfista profe sional retirado Mark Norfleet, creció entre olas, cámaras y creatividad. Su nombre, de hecho, rinde homenaje al legendario surfista hawaiano Duke Kahanamoku. Aunque su parentesco con el grandísimo Jack podría haberle abierto puertas fácilmente, Duke prefirió recorrer su camino con discreción y esfuerzo. “No fue un momento a lo ‘quiero ser actor ya’, fue algo gradual”, reveló en una entrevista. Su relación con su abuelo es cercana: comparten encuentros familiares y ven deportes juntos, más que hablar de actuación.

UNA CARRERA QUE DESPEGA

Su debut cinematográfico llegó en 2019 con Us, el inquietante thriller de Jordan Peele. Curiosamente, Peele no sabía que Duke era nieto de Jack Nicholson cuando lo eligió, pero le pidió que canalizara la energía de Lloyd, el barman de El resplandor… sin saber que estaba dirigiendo al nieto del mismísimo protagonista de ese film. Desde entonces, Duke participó en películas como Crisis, Alone at Night y The Trainer, y próximamente lo veremos en The Deputy, junto a William H. Macy y Tiffany Haddish. Además de actuar, el joven incursionó en el mundo del modelaje. En 2019, fue elegido por Virgil Abloh, entonces director artístico de la línea masculina de Louis Vuitton, para protagonizar la campaña otoño-invierno titulada “Intuitive Style”.

Como modelo en la campaña otoño-invierno 2019 de la línea masculina de Louis Vuitton

Su cara también apareció en la portada del álbum Norman Fucking Rockwell, de Lana Del Rey, una amiga cercana que lo invitó a formar parte del proyecto.

En la portada del álbum "Norman Fucking Rockwell" de Lana Del Rey

UN ROMANCE QUE ENAMORA A LAS REDES

Los rumores de romance entre Duke y la influencer y empresaria Devon Lee Carlson (tiene 1,5 millones de seguidores) comenzaron cuando se los vio muy cercanos en una comida de Burberry en Nueva York y en el lanzamiento de la colección de ella con la marca Réalisation Par. Pero la confirmación del noviazgo llegó en noviembre de 2023, cuando Devon compartió en Instagram una serie de fotos junto a Duke, celebrando su primer año juntos.

Junto a su novia desde 2022, la influencer y empresaria Devon Lee Carlson Getty Images

Aunque el nieto de Jack prefiere mantener su vida privada lejos del foco mediático –no tiene cuenta personal de Instagram, por ejemplo–, su presencia en las redes sociales suele darse en el feed de su novia o en el de algún amigo.