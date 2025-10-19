Cóctel de noticias. La boda del hijo de Urtubey, la salida más tierna de Zaira Nara y Patricia della Giovampaola de gala en París

UNA TARDE CON MAMÁ

Buenos Aires se vistió de fantasía para recibir el regreso de El maravillosamente extraño mundo de Gumball, la esperada serie animada que vuelve a las pantallas de Cartoon Network y HBO Max.

La modelo posa con sus hijos Malaika y Viggo

El Palacio Duhau fue el escenario elegido para esta presentación exclusiva, que reunió a celebridades, chicos felices y una atmósfera de pura diversión. Entre las invitadas estuvo Zaira Nara, quien llegó acompañada por sus hijos Malaika y Viggo.

Sus herederos, nacidos de su anterior relación con Jakob von Plessen, felices con los algodones de azúcar

La modelo y conductora disfrutó cada momento del evento, compartiendo risas y juegos con sus chicos, quienes se mostraron fascinados con las actividades pensadas especialmente para ellos.

Zaira Nara retrata al pequeño Viggo con su caricatura personalizada

La jornada incluyó peloteros, algodones de azúcar, estaciones de arte y caricaturas personalizadas, que los pequeños se llevaron como recuerdo de una tarde inolvidable. También dijo presente Sabrina Garciarena, quien asistió con sus dos hijos varones, León y Beltrán.

CUMPLEAÑOS FELIZ

El 10 de octubre fue un día muy especial para Antonia Macri. Ese día, la hija de Juliana Awada y de Mauricio Macri cumplió 14 años.

Antonia, rodeada por sus padres, Mauricio y Juliana, y por su hermana, Valentina Barbier, pide tres deseos antes de apagar la velita de su torta mil hojas

Para agasajarla, sus padres organizaron un festejo íntimo con torta y velita en Le Grand Café, uno de los lugares más emblemáticos de París, donde la familia estuvo pasando unos días de vacaciones. Ubicado en la Rotonde Clemenceau, el sitio no sólo es una joya arquitectónica con una vista inigualable a la avenida Champs-Élysées, sino que, además, cuenta con una gastronomía de lujo, liderada por Benoît Dargère y Thierry Marx, un chef con estrellas Michelin. Unos días antes y tras un paso por España, Juliana y su hija mayor Valentina –de su matrimonio con Bruno Barbier– habían participado de varios desfiles del último París Fashion Week.

Juliana Awada compartió en sus redes sociales una postal con su hija en su último viaje a París

Tras el encuentro familiar en la Ciudad Luz, los Macri continuaron viaje a Londres, donde la diseñadora y ex primera dama aprovecha para promocionar las prendas de la última colección de su marca de ropa.

¡VIVAN LOS NOVIOS!

Bajo la tradicional lluvia de arroz, Marcos Urtubey y María Florencia Díaz Montaño salen del Registro Civil de la calle Uruguay

En una ceremonia íntima y emotiva, Marcos Urtubey y María Florencia Díaz Montaño dieron el “sí, quiero” en el Registro Civil ubicado en la calle Uruguay, en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires.

Los recién casados posan con Isabel Macedo (que llevó un look de Paula Cahen d’Anvers), Juan Manuel Urtubey y sus hijas Belita y Julia

El evento reunió a familiares y amigos cercanos, quienes compartieron con ellos este momento tan especial e inolvidable. Marcos, hijo mayor de Juan Manuel Urtubey, estuvo acompañado por su padre y por Isabel Macedo y sus hermanos Mateo y Juana (del primer matrimonio del ex gobernador de Salta con Ximena Saravia Toledo) y Belita y Julia (frutos del amor del político y la actriz). Mateo, otro de los chicos Urtubey, estuvo ausente con aviso.

Marcos con sus hermanos Mateo y Juana (del primer matrimonio del ex gobernador de Salta con Ximena Saravia Toledo) y Belita y Julia (frutos del amor del político y la actriz)

Luego del Civil, los recién casados agasajaron a sus invitados con un almuerzo en familia donde no faltaron los gestos de cariño ni las sorpresas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el cantante Guillermo Gallardo, amigo de la pareja, les dedicó algunas canciones en vivo, sumando música a la jornada.•

PASIÓN POR EL ARTE

Como cada año, la Sociedad de Amigos del Musée d’Orsay y del Musée de l’Orangerie organizó su tradicional velada benéfica cuya recaudación se destina a la adquisición de obras para enriquecer las colecciones de ambos museos.

Patricia, con un diseño de Oscar de la Renta, junto a su pareja, Jean-Paul Enthoven

Para la 12a edición, los mecenas se reunieron en el Musée d’Orsay para disfrutar de una comida excepcional y una visita privada. Entre los asistentes se encontraba Patricia della Giovampaola, miembro de la Comisión de Honor de la Sociedad de Amigos, que estuvo acompañada por su pareja, el filósofo y escritor francés Jean-Paul Enthoven.

En plena charla con Jonathan Schwartz (hijo del cofundador de Calvin Klein, Barry Schwartz) y su novia Clara McGregor

Patricia compartió su mesa con su primo, el príncipe Pierre d’Arenberg, Serge y Lauraine de Ganay, Jonathan Schwartz, Ian Sielecki, embajador argentino en Francia, y Clara McGregor, hija del actor Ewan McGregor. Hace doce años, la condesa Jacqueline de Ribes, presidenta honoraria de la Société des Amis du Musée d’Orsay, le hizo una propuesta a Patricia que ella no pudo rechazar.

Junto a su primo, el príncipe Pierre d’Arenberg

“Me convocó para integrar el comité, colaborar en la adquisición de obras y contribuir al mantenimiento del museo. Cada año los ayudo con la organización de las mesas, entre otras tareas”, explica Della Giovampaola.•