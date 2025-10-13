Tiene 31 años. Es la nieta de una leyenda, pero hizo su camino como cantante y estrella de la TV lejos del imperio familiar

Nacida el 17 de mayo de 1994 en Bolonia, Italia, Elettra Miura Lamborghini (su segundo nombre rinde homenaje al Lamborghini Miura, fabricado entre 1966 y 1972) no sólo lleva en su apellido el legado de una de las marcas icónicas del mundo automotriz, sino que supo construir una carrera en la música y la televisión. Nieta de Ferruccio Lamborghini, fundador de la compañía fabricante de autos de lujo y tractores, Elettra demostró que el carisma y la ambición también son parte de su ADN.

Septiembre de 2025. Elettra posa en la alfombra roja del 82° Festival de Cine de Venecia con un diseño firmado por Ari The Brand, al que le sumó joyas de diamantes de Gioielli Leonardo Earl Gibson III - Deadline

Ferruccio Lamborghini posa entre un Lamborghini Jarama y un tractor, en Italia en los 70. No llegó a conocer a su nieta porque murió el 20 de febrero de 1993, un año antes de su nacimiento Magic Car Pics/Shutterstock - Shutterstock Editorial

Con su hermana Flaminia y su padre Tonino Lamborghini en la avantpremière de la película "Lamborghini" en el Teatro Manzoni, en 2023 Daniele Venturelli - Getty Images Europe

ENTRE CABALLOS Y CÁMARAS

Antes de conquistar los escenarios y la pantalla chica, Elettra se dedicaba a la equitación –su amor por los caballos sigue intacto–. Sin embargo, su personalidad vibrante y su estilo inconfundible la llevaron rápidamente al terreno del espectáculo. Su debut televisivo llegó en 2016 con el reality Super Shore y su presencia se multiplicó en programas del mismo estilo, como Gran Hermano VIP, Geordie Shore, Acapulco Shore y Ex on the Beach Italia, consolidando su fama internacional. En 2018, dio un giro a su carrera al lanzar su primer sencillo, “Pem Pem”, que rápidamente se convirtió en un éxito en Italia y otros países europeos. Su estilo musical, una mezcla de reguetón y pop, la posicionó como una artista revelación. En 2020, participó en el prestigioso Festival de San Remo con el tema “Musica (E Il Resto Scompare)”, pero su desempeño no cosechó buenos resultados. Su álbum Twerking Queen, lanzado en 2019, incluyó colaboraciones con artistas como Pitbull y Childsplay. Además, fue coach en The Voice of Italy.

En su cuenta de Instagram, que cuenta con 7 millones de seguidores, Elettra suele mostrarse sensual y deja al descubierto sus 20 tatuajes, como los de animal print que tiene en sus glúteos y en el hombro izquierdo, y piercings con diamantes.

Elettra y el tema "Miaw Wau" que lanzó este año

UNA HISTORIA DE AMOR DIGNA DE CUENTO

En el plano personal, Elettra encontró el amor en el reconocido DJ y productor holandés Afrojack (Nick van de Wall). Comenzaron su relación en 2018 y, tras dos años de noviazgo, se casaron en octubre de 2020 en una ceremonia de ensueño celebrada en la majestuosa Villa Balbiano, a orillas del Lago di Como, donde ella llevó tres vestidos de novia de alta costura. Hubo invitados famosos, como David Guetta.

El día de su boda con el DJ y productor holandés Afrojack, en octubre de 2020

MÁS ALLÁ DEL APELLIDO

Aunque su apellido abre puertas, la heredera Lamborghini demostró que su éxito también es fruto de su versatilidad. Empresaria (creó Mamatchy, una marca de ropa para madres e hijos, es propietaria de El Beauty, un spa de belleza y cirugía estética, y en 2019 logró registrar legalmente su nombre como marca comercial en Italia), cantante, influencer y defensora de la igualdad de género y los derechos LGBT+, Elettra es una mujer que brilla con luz propia. “No estoy acostumbrada a pensar en mi fortuna y no me gusta considerarme una multimillonaria”, aseguró en una oportunidad.