El hijo de Sophia Loren. Carlo Ponti jr se casó con una instructora de Zumba y la diva italiana lució espléndida a sus 91

La ceremonia civil del director de orquesta y la georgiana Mariam Sharmanashvili se celebró dos meses después de la boda religiosa realizada según el rito cristiano ortodoxo

Carlo Ponti jr y su flamante mujer, Mariam, se casaron por civil la semana pasada en Ginebra para que pudiera asistir la madre de él, Sophia Loren, quien vive en esa ciudad suiza
Fue una boda en dos episodios que se dieron en una sucesión poco común, porque, al revés de lo que suele suceder, primero fue la ceremonia religiosa, hace más de dos meses, y luego se celebró el matrimonio civil, la semana pasada. Carlo Ponti jr (56), prestigioso director de orquesta e hijo de Sophia Loren, se casó con Mariam Sharmanashvili el 26 de julio pasado en el monasterio de Samtavro de la ciudad de Miskheta en Georgia –el país natal de la novia–, con trajes típicos georgianos y cumpliendo el rito nupcial cristiano ortodoxo tradicional de ese lugar, el kortsili, en el que los novios son coronados mientras sostienen velas y luego salen del templo a través de un pasillo de sables en alto. Fue una ceremonia bella y emotiva, aunque faltó algo demasiado importante para los novios: la madre de él, Sophia, que no pudo viajar a Georgia. Por eso, Carlo y Mariam decidieron que su casamiento civil sería en Ginebra, la ciudad suiza donde la estrella más icónica de Italia vive desde hace tiempo, para que ella pudiera estar presente.

Sophia Loren rodeada por sus hijos Edoardo y Carlo y la flamante mujer de este último, la georgiana Mariam Sharmanashvili, después de la ceremonia civil en Ginebra, Suiza
Los recién casados con Beatrice, de 13 años, hija de Carlo, y Demetre, de 11, hijo de Mariam. La novia llevó un vestido del diseñador georgiano Marigold
Un romántico posado de Carlo y Mariam. La pareja se conoció durante la pandemia, cuando él vio una foto de ella en las redes sociales y le dedicó un piropo: “Bellissima”
Eternamente bella, Sophia –que el 20 de septiembre pasado cumplió 91 años– asistió apoyada en un bastón plateado a la boda de su hijo mayor –él había estado casado antes con la violinista Andrea Meszaros, con quien tuvo a sus dos hijos, Vittorio (18) y Beatrice (13)–, acompañada por su otro hijo, Edoardo Ponti (52, director y guionista) que, al igual que Carlo jr, es fruto del matrimonio de cuarenta y un años de la diva con el productor de cine italiano Carlo Ponti.

El 26 de julio pasado, Carlo y Mariam se casaron por el rito cristiano ortodoxo en el monasterio de Samtavro, en Georgia
Carlo, al igual que Mariam, fue coronado en la ceremonia religiosa cargada de emociones y marcada por la ausencia de la mamá del novio, Sophia Loren
Al salir del monasterio, caminaron por un pasillo de espadas en alto como marca el rito nupcial kortsili
Los novios se conocieron durante la pandemia, a través de las redes sociales, cuando Carlo vio una foto de Mariam (que es instructora de zumba y fitness y madre de un chico de 11 años llamado Demetre), y le dedicó un piropo, “bellissima”, al que ella respondió en italiano: “Grazie mille” con ayuda del traductor de Google. El amor surgió casi de inmediato y ella fue recibida con los brazos abiertos en la familia de él. “Cuando conocí a Sophia Loren y pasé un tiempo con ellos, descubrí lo sencilla y amable que es. ¡Incluso me enseña italiano! Las grandes personas suelen ser humildes; eso las hace aún más grandes”, reveló Mariam a Nargis Magazine sobre su flamante y famosísima suegra.

Un momento de la fiesta, al aire libre, bajo una lluvia de guirnaldas blancas
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
