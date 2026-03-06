Tiziano Gravier. Tras su paso por los Juegos Olímpicos de Invierno, cuenta qué es lo que le preocupaba a su mamá, Valeria Mazza

Suena sereno, todavía procesando lo vivido. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina, Tiziano Gravier (23) hizo historia: terminó en el puesto 26 en Slalom Gigante y 28° en Slalom Súper G y se consolidó como máximo referente argentino de esas disciplinas.

Instalado ahora en Austria, donde le quedan dos carreras de la Copa del Mundo (ayer corrió en Eslovenia, y el 15, lo hará en Courchevel), el hijo de Valeria Mazza cuenta que es el último esfuerzo, ya termina la temporada. “Miro atrás y me parece un sueño, fue muy intenso todo lo vivido en los Juegos Olímpicos. Una vez que terminaron me bajó un cansancio increíble”, le reconoce a ¡HOLA! Argentina.

Mientras se prepara para correr el 15 en Courchevel, en el marco de la Copa del Mundo, reconoce que cuando se vio con el traje argentino se emocion

–¿Qué emoción primó?

–Fue una montaña rusa de emociones. Tuve un poco de nervios, tensión más que nada, muchas ganas de que me vaya bien. Creo que fue la primera vez en mi vida que sentí tan profundo que no solamente corría por mí y por mi equipo y obviamente por mi familia y amigos que me siguen, sino por tanta gente que me acompañó y estuvo pendiente, tirando buena onda, aun sin conocerme. También me emocioné mucho cuando me vi con todo el equipo de Argentina puesto, lo mismo que en la ceremonia inaugural. Por otra parte, me puso muy contento estar en mi mejor nivel. Al final uno se prepara muchísimo y cuando llega ahí puede pasar cualquier cosa. Pero lo que teníamos en mente salió.

–¿Qué pasaba entre carrera y carrera? Porque te acompañó una gran hinchada, encabezada por tus padres.

–[Se ríe]. Más allá de que los dos me apoyan y desean lo mejor, lo viven distinto. Mi viejo analiza las estadísticas y mamá sufre, se preocupa de que yo esté contento, sano y salvo, más que por el resultado. La realidad es que los pude ver más una vez que todo terminó. Obvio que el primer día fui a su hotel, donde también estaba Pupi Zanetti, y tuve otros encuentros, pero cuando no estás en carrera tenés kinesiología, o descansás, o reunión de equipo. [Piensa]. Estoy agradecido con toda la difusión que tuvo esto porque mi objetivo es aportar mi granito de arena para hacer que los deportes de invierno crezcan y que el esquí crezca y cada vez más chicos se quieran involucrar. Sé que no es fácil desde lo económico, pero lo clubes también ayudan, y porque no todos los chicos en Argentina tienen acceso a la nieve.

Despus de los Juegos Olmpicos, los Gravier Mazza descansaron unos das en Saint-Moritz. En la imagen se ve a Valeria Mazza y Alejandro Gravier junto a Tiziano, Tana, Balthazar, Benicio y su novia, Lola Malm Green

Para poder estar al mximo nivel, Tilus, como le dicen sus amigos, tiene un equipo de la Federacin Argentina de Ski, con entrenador, tcnico en esques y preparador fsico. Yo le sumo una kinesiloga, una nutricionista y un psiclogo, que consulto a la distancia, cuenta

–¿Cómo sigue la agenda?

–Entre otras cosas, planeo recibirme a fin de año [estudia Negocios Digitales en la Universidad de San Andrés]. Me quedan siete materias y ahora arranco la tesis. Cuando estoy a la distancia intento conectarme a las clases, o sigo el material online para estar en tema. Vuelvo el 26 y me sumaré, son muy flexibles. Me quiero recibir porque está bueno tener otra puerta abierta para el día de mañana, pero hoy sigo muy comprometido con el deporte y ya estamos pensando en los Juegos Olímpicos del 2030. En cuanto a lo deportivo, en abril vamos a Bariloche una semana para hacer concentración con la Federación, hacernos análisis físicos y médicos y planificar la pretemporada, ya pensando en la temporada siguiente. Y a principio de mayo arranca la pretemporada física en Buenos Aires, así que sigo con la facultad y hago las cosas que me gustan, como estar con mi familia, salir con amigos, ir al SIC donde también tengo un grupo, disfrutar de alguna fiesta siempre que no interfiera con los entrenamientos, jugar al tenis, al paddle, al fútbol. Se extrañan esas cosas cuando estás lejos.

–¿Te espera algún amor?

–No, me esperan mis amigos. [Se ríe].

–No debe ser fácil con tanto viaje.

–En este momento no, pero estoy abierto, ¿por qué no?