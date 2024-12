Todas las fotos. Los personajes más destacados, las parejas y los looks de alto impacto en la final del Abierto de Polo de Palermo

La Catedral late con más fuerza que nunca: con entradas agotadas, las tribunas están colmadas para disfrutar de un partido histórico: por segunda vez en la historia de este deporte, hay handicap perfecto en los dos equipos que llegaron la final del Abierto de Polo de Palermo: 40 goles de cada lado.

María Vázquez eligió un vestido con transparencias de El Camarín, la firma de Yanina Solnicki, que cada año la viste para esta instancia de la Triple Corona. Matias Salgado

Josefina Aldanondo de Nero apostó al total red con un top y pollera con flecos de Rocio G y le sumó botas western. Tadeo Jones

Mechi Venancio y la cantante Chule von Wernich, en el palenque de La Natividad, apoyando a sus amores: Pablo Mac Donough y Barto Castagnola respectivamente. Matias Salgado

Pampita y su novio, Martín Pepa, eligieron looks coordinados. Tadeo Jones

Hasta la semana pasada Pampita estuvo de viaje por trabajo en Tailandia. Tadeo Jones

Teresa Calandra y Gonzalo Begadá fueron de los más puntuales. Tadeo Jones

Gran temporada para el polista Cruz Heguy, que posó con José Riglos y su primo Iñigo Heguy. Tadeo Jones

María José Vercellino de Stirling llegó con sus hijos a alentar a su marido. Tadeo Jones

El Ruso Heguy con su mujer, Paz Manau y su hija Luján. Tadeo Jones

Maria Eugenia, María Emilia y María Laura, causaron dejaron claro que siguen más vigentes que nunca: no dejaron de sacarse selfies con fans de todas las edades. Tadeo Jones

Después de alentar a su hermano Toly en el repechaje (ganó La Hache), Salvador Ulloa cruzó a la cancha 1. Tadeo Jones

Leopoldo Gosse y Maximiliano Roemmers. Tadeo Jones

Ali Albwardy llega a Palermo para alentar a La Natividad. Tadeo Jones

Marina Blaquier, infaltable en el polo. Tadeo Jones

Francisco De Narváez y su mujer, Carolina Klemencic. Tadeo Jones

En medio de una lluvia de aplausos salen a la cancha los dos equipos de Cañuelas. Por un lado, La Dolfina, con el recordman Adolfo Cambiaso, su hijo Poroto, más Juan Martín Nero y David “Pelón” Stirling. Por el otro, La Natividad, el team de los hermanos Bartolomé y Camilo Castagnola junto a Facundo Pieres y Pablo Mac Donough, que buscan retener el título. Y entonces sí, se despliegan las banderas azules y blancas propias de La Dolfina y se desata la ola verde que acompaña a La Nati. Antes de las 16.30, dos aviones con destellos celestes y blancos, sobrevuelan la cancha y entra caminando por medio de la cancha, y ante la sorpresa de la mayoría, el presidente de la Nación, Javier Milei, que después se ubicó en la tribuna Central.

Ignacio y Diego Fernández Llorente llegan a la Catedral. Tadeo Jones

Marco Villasboa Lanusse, de La Dolfina, y Alfredo Goti. Tadeo Jones

Juana Brané, Isolina y Carmela Durrieu. Tadeo Jones

Mientras tanto, en el palenque que da sobre Libertador, María Vázquez le hace el aguante a sus hombres con muchos nervios pero sin perder el estilo: ella, como first lady de este deporte, siempre eleva la vara. También se las ve a Josefina Aldanondo de Nero y María José Vercellino de Stirling, divinas (en total red y en total black, respectivamente), con sus hijos, que no se perdieron un solo partido. En el palenque opuesto, Camila Cambiaso, la mamá de Barto y Jeta Castagnola, se muestra serena: dicen quienes la conocen que a ella la procesión le va pro dentro. También están la cantante Chule von Wernich (inseparable de Barto desde hace dos años), Mechi Venancio de Mac Donough y Zaira Nara, todas con looks de alto impacto, acordes para la ocasión. ¡Palermo es una fiesta!

