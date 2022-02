Todos los detalles. La espectacular boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz tiene fecha y lugar: el 9 de abril en Miami

La cuenta regresiva se acerca a su final y ya se conocen algunos detalles de la boda de Brooklyn Beckham (22) y la actriz y modelo Nicola Peltz (27), que será el 9 de abril próximo. La celebración se realizará en la casa de vacaciones que la familia de la novia tiene en Palm Beach, Florida, y que su padre, el empresario multimillonario Nelson Peltz, compró en 2015 por 103 millones de dólares. Conocida como Montsorrel, está emplazada en un terreno de 44 mil metros cuadrados con pileta, jardines y espectaculares vistas al mar, ideales para una celebración al aire libre.

Montsorrel, la espectacular mansión ubicada en Palm Beach, propiedad de la familia de la novia, donde dirán “sí, quiero” bajo el rito judío. PAI

Con esta imagen anunciaron su compromiso. Él le le entregó un anillo de diamante con una esmeralda de entre 4,5 y 5 quilates sobre una fina alianza. Se estima que vale entre 150 mil y 200 mil dólares.

Según reveló Nicola, lucirá esa noche dos trajes de Valentino, y Ted, su hermano, será su padrino. En tanto, el hijo mayor de Victoria y David Beckham, que lucirá la kipá porque la ceremonia seguirá el rito judío, les concedió ese honor a sus hermanos Romeo (19) y Cruz (16). En cuanto al banquete, ya estuvieron probando los postres que se podrían servir y, por expreso pedido de Brooklyn, no usarán platos cuadrados porque no le gustan.

El fotógrafo y aspirante a chef compartió esta foto con motivo de San Valentín.

La novia lucirá en su gran día dos trajes de Valentino y su hermano será su padrino. Brooklyn también le concedió ese honor a sus hermanos, Romeo y Cruz. Getty Images

Además, aunque viven juntos en Beverly Hills, la noche previa la pasarán por separado. “Brooklyn se quedará con mi padre, mis hermanos, su padre y sus hermanos y harán una pijamada de hombres. Y yo me quedaré con las chicas”, reveló ella. Por su parte, el fotógrafo y aspirante a cocinero confesó tener miedo de que su futura mujer no aparezca en el altar. “Es mi mayor temor. Seguro voy a llorar. No voy a decir con qué canción va a entrar, pero cuando la oigo me pongo...”, dijo. El mundo ya se enterará.