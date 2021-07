Una década de amor. Shakira y Piqué, los diez momentos claves de una historia que conquistó al mundo

Hace diez años Shakira y Gerard Piqué oficializaron su romance. Pese a la diferencia de edad –ella le lleva diez años– y las agendas tan dispares, la cantante y el futbolista lograron formar una familia y supieron sortear crisis, rumores de infidelidades y celos, y hoy se eligen como si fuera el primer día.

1. EL INICIO DEL ROMANCE

Fue amor a primera vista. “Supe que él sería el único hombre para mí”, confesó Shakira años después. “Era complicado imaginarlo y prever el futuro. Pero hubo química desde el principio”, reveló Gerard Piqué de ese primer flechazo, que fue tal que ni la diferencia de edad (cumplen el mismo día, pero con 10 años de diferencia) ni que ambos estuvieran en pareja resultó un impedimento. Por entonces, ella llevaba una relación de once años con Antonio de la Rúa –que terminó oficialmente en agosto de 2010–, y él planeaba casarse con la modelo Nuria Tomás, hasta que la estrella colombiana se cruzó en su camino. “Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló la artista, que le puso voz a la canción de Sudáfrica 2010, del encuentro con el delantero, al que había conocido en junio de ese mismo año en Madrid, cuando se presentó en el festival Rock in Rio. En abril de 2011, Shakira oficializó la relación publicando en Facebook y Twitter una postal con el futbolista en una paradisíaca playa en Tailandia.

La foto con la que Shakira oficializó su noviazgo con Piqué, en abril de 2011

2. ENAMORADOS EN EL ESCENARIO

En mayo de 2011 Shakira festejó el triunfo del Barça en la Champions League durante su concierto en Barcelona. Lo hizo junto a Piqué y otros jugadores que bailaron sobre el escenario. “Soy tan feliz de estar aquí en Barcelona, sobre todo en un día como este en que hay tanto que celebrar. Espero hacerlos sentir como en casa porque esto es ahora mi casa”, dijo la colombiana en un perfecto catalán, y demostrándole su amor al defensor le cambió la letra a “Inevitable”, una de sus canciones más famosas: “Si es cuestión de confesar, gracias al número 3, ahora entiendo de fútbol (…). No pregunten cómo fue, pero desde que lo vi, cada día sale el sol”, improvisó sobre su tema, que originalmente dice: “Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, y no entiendo de fútbol”, ante la ovación del público y los mimos de su hombre, que la besó frente a la gran multitud. Años más tarde, en 2017, compuso para él el tema “Me enamoré” de su álbum El Dorado.

Cuando el Barça ganó la Champions League, en 2011, Shakira lo celebró bailando con Gerard y otros jugadores del equipo en el escenario, durante su concierto en Barcelona Getty Images

3. VIAJE DE ANIVERSARIO

Ajenos a los fotógrafos y como una pareja más, Shak y Gerard celebraron su primer año de novios con una romántica escapada a Italia, en marzo de 2012. Visitaron Positano y Amalfi y se dejaron ver paseando de la mano por las calles y sacándose fotos con sus teléfonos celulares en los puntos más representativos de las comunas, situadas en la orilla del golfo de Salerno. “Estoy muy bien con Gerard, es un hombre que me hace muy feliz. Me alegra haberlo encontrado”, contó entonces ella. “Cuando él llegó a mi vida yo estaba desahuciada, y no tenía esperanzas de volver a ser feliz, y él llegó a rescatarme de todo eso”, dijo en una entrevista televisiva con el programa El gordo y la flaca, de Univisión, donde también recalcó que son “muy parecidos, no por cualquier cosa nacimos el mismo día”.

A días de convertirse en padres por primera vez, Shakira y Piqué protagonizaron un dulce posado

4. CARTA A LA CIGÜEÑA

Con una pancita que ya no podía ocultar –al quinto mes de gestación– la colombiana confirmó lo que era un secreto a voces: estaba embarazada de su primogénito. “No sé qué tipo de madre voy a ser, no puedo predecirlo. Mi maternidad es un misterio por resolver. Solo sé que vamos a criar a nuestro niño con todo el amor del que somos capaces”, contó Shakira en la dulce espera, antes de organizar un baby shower virtual a beneficio de Unicef, que promocionó con un tierno posado junto a Piqué. “Cada pareja que está esperando un bebé comparte, al igual que nosotros, los mismos sueños y esperanzas para sus hijos. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con las mismas oportunidades para brindarles una infancia feliz, libre de enfermedades prevenibles y fácilmente curables. Juntos podemos cambiar esto”, decía la invitación, que llamaba a “apoyar a bebés de todo el mundo que viven en condiciones de pobreza extrema”. Milan nació el 22 de enero de 2013.

Gerard junto a su primogénito, Milan, que nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona Getty Images

5. SU SEGUNDO HIJO Y LA CRISIS POSPARTO POR LA QUE CASI DEJA SU CARRERA

Viviendo el torbellino de la maternidad, después de la llegada de su segundo hijo – Sasha, que nació el 29 de enero de 2015–, Shakira sufrió una profunda crisis en la que pensó en abandonar su carrera. “Soy una mujer que debe compaginar el rol de madre con el de artista, el desafío más grande. Decidí que en cuanto Sasha fuera lo suficientemente independiente volvería al estudio de grabación. Pero no tuve en cuenta el conflicto entre mis dos almas y los temores que surgirían. Hubo un momento en que me sobrevino el miedo escénico. Estaba confusa, tuve la tentación de retirarme, de dejarlo todo. Pero intervino Gerard. Me dijo alto y claro que él nunca me permitiría que me retirara de la música. ‘Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Y ahora sal fuera y a hacer lo que sabes hacer’. Tenía razón, yo sólo estaba asustada. Aterrorizada”, reveló la cantante en Vanity Fair.

Shakira -en abril de 2015- alentando al Barça, con su segundo hijo, Sasha, en brazos. El bebé estaba a punto de cumplir tres meses Getty Images

6. CELOS Y RUMORES DE INFIDELIDAD

Desde el principio, su relación estuvo marcada por rumores de infidelidad. Al delantero se lo vinculó sentimentalmente con la modelo Bar Refaeli, con su ex novia y hasta con el futbolista Zlatan Ibrahimovic, después de que se hicieran públicas unas fotografías en las que se lo veía de la mano y muy cerca del sueco. “Acababa de lanzar mi autobiografía y Zlatan vino a felicitarme. Soy una persona muy cariñosa y el fotógrafo nos pilló en el momento en que tomé su mano”, explicó Gerard, quien dicen cela constantemente a su mujer, ya que a ella también se la relacionaría con Alejandro Sanz y otros artistas con los que hizo colaboraciones musicales. “Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control”, reconoció alguna vez la cantante. Recientemente, en el programa español Viva la vida, volvieron a adjudicarle romances al futbolista y aseguraron que con Shak tendrían una relación abierta.

7. LA PEOR CRISIS

“Siempre supe que habría cosas en mi vida que se irían, como la belleza, la juventud, todas esas cosas. Pero nunca pensé que mi voz me dejaría, porque es tan inherente a mi naturaleza. Era mi identidad.Así que cuando no pude cantar, fue insoportable.Hubo ocasiones en las que no podía salir de mi cama, estaba tan deprimida”, reconoció la cantante, que a fines de 2017 sufrió una hemorragia en sus cuerdas vocales. “Me convertí en una persona muy pesimista. Estaba amargada y era imposible estar cerca de mí”, le contó al diario The Guardian. “Siempre estaba enfadadísima. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera. Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada”, le confió a la agencia AFP. Y aunque los médicos le recomendaban una cirugía, ella se negó, acudiendo a la meditación y a la hipnosis para sanar. Tuvo que permanecer durante tanto tiempo en silencio para recuperarse que debió comunicarse con sus hijos –que entonces tenían 2 y 4 años– “a base de señas”, admitió cuando regresó su voz.

Vestida de novia para protagonizar el videoclip de su tema “Empire” (2014)

8. NOVIA ETERNA

Muchos se preguntan por qué después de una década juntos, Shakira y Piqué aún no pasaron por el altar. Lo cierto es que ella se vistió una sola vez en su vida de novia, y no fue para dar un “sí quiero” sino para protagonizar el videoclip de su tema “Empire” (2014). Aunque muchos especulan con los porqués de la esperada boda que no ocurre, la colombiana dejó en clara su postura a comienzos de 2020 en el programa estadounidense 60 Minutes: “El matrimonio me asusta. No quiero que Gerard me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicó delante del futbolista, que la acompañaba en la entrevista y dejó escapar algunas risas cómplices mirando a su eterna novia.

Junto a sus hijos Milan y Sasha, en noviembre de 2105. "La familia Topo Gigio", escribió la artista junto a la imagen, que compartió en sus redes sociales Pilar Bustelo

9. LAS DIFICULTADES DE SER PADRES FAMOSOS

“Antes la música era mi trabajo…, ahora ser madre es mi trabajo y la música es mi hobby”, reveló Shakira durante la presentación de su álbum El Dorado, en mayo de 2017. Muy sincera, reconoció que organizar su rol de madre con el de artista no es una tarea sencilla: “A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime y eso ayuda. Nos manejamos como podemos”, reveló. Por su parte, Piqué contó cómo sus hijos viven el hecho de tener “un padre número uno y una madre número uno”. “Ellos viven un contexto completamente diferente a lo que ella o yo tuvimos, que crecimos con padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva”, dijo el delantero del Barça en una entrevista en el programa de la tv catalana Nexes, en abril de este año, y aseguró que en ellos está el desafío de “saber equilibrar como padres”.

10. ¡DIEZ AÑOS JUNTOS!

Con su relación continuamente bajo la lupa pública, Shakira y Piqué suelen hacer oídos sordos al qué dirán y ante los rumores de crisis se remiten a postear alegres fotos en las redes sociales. Acostumbrados a los viajes y las distancias por sus compromisos laborales, la cantante aseguró alguna vez que “nunca hemos sido una pareja tradicional”. Pero si hay algo que queda fuera de dudas es que, con el correr de los años, se siguen eligiendo, orgullosos de la familia que formaron junto a sus hijos Milan (8) y Sasha (6).

En agosto del año pasado, cuando en los medios se hablaba de una gran crisis de pareja, la colombiana publicó esta imagen en su cuenta de Instagram que acompañó con a la palabra "juntos"

