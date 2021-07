En Grecia. Justin y Hailey Bieber revalidaron su título como “los más fotografiados del planeta”

Pasaron tres años y Justin Bieber (27) y Hailey Baldwin (24) parecen tan enamorados como el día en que confirmaron su compromiso, en julio de 2018. Protagonistas de una historia de amor millenial, con idas y vueltas y una boda secreta en septiembre de ese año, los Bieber disfrutan hoy de una de las etapas más felices de su vida. Y sus viajes por Europa lo prueban.

Después de regalarnos una instantánea para el recuerdo junto al presidente Emmanuel Macron y su mujer, Brigitte, en el Palacio del Elíseo, el famoso cantante y la instamodel volaron a la isla griega de Milos. ¿El plan? Unos días de descanso bajo el sol mediterráneo para celebrar un nuevo aniversario de su compromiso, que fue el miércoles 7.

Durante su escapada helénica, Justin y Hailey navegaron el Mar Egeo a bordo de un yacht de lujo. Anclados cerca de la costa, por las tardes fueron vistos recorriendo la isla como turistas. Photone

Jóvenes, felices como cuando firmaron el acta de matrimonio a solas en un juzgado de Nueva York y millonarios (comparten una fortuna estimada en 305 millones de dólares), Mr. y Mrs. Bieber probaron todas las amenidades del exclusivo balneario en el que se hospedaron. Salieron en barco, practicaron buceo y anduvieron en un wave-runner (ella piloteó) para el deleite de los paparazzi, que buscaban las mejores imágenes del matrimonio de oro.

Pero no todo es color de rosa en la vida de los famosos Bieber. Justin, por su parte, está cansado de las guardias que le hacen sus fans en la entrada de su piso en Nueva York. “Los entiendo, pero este es mi hogar. No me gusta que estén acá”, dijo en un video que se viralizó poco antes de su escapada helénica.

El matrimonio millenial practicó distintos deportes acuáticos y Hailey se lució como capitana de wave-runner. Jóvenes y millonarios (comparten una fortuna estimada en 305 millones de dólares), se mostraron tan felices como cuando firmaron el acta de matrimonio en un juzgado de Nueva York, en septiembre de 2018.

La tapa de revista ¡Hola! Argentina de esta semana. Claudia Cebrián

LA NACION