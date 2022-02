Usa la ropa de su hija. Máxima: ¿qué prenda especial “tomó prestada” del ropero de la princesa Amalia?

No es la primera vez que Máxima y su hija Amalia comparten ropa. La semana pasada, la Reina llevó un tapado azul estilo robe de la firma Natan que pertenece a la princesa heredera. El abrigo en cuestión fue usado por Amalia el 8 de diciembre de 2021, durante su primer discurso público al cumplir 18 años. La diferencia entre los looks de madre e hija fue que la mayor de las herederas de los reyes de Holanda unificó su look al llevarlo con un conjunto en tonos azules. En cambio, Máxima buscó un contraste cromático vibrante y combinó el tapado con una blusa estampada y una falda de cuero verde, también de Natan, una de sus marcas favoritas.

La princesa heredera posa con el mismo tapado antes del discurso público que dio al cumplir la mayoría de edad. Getty Images

Máxima buscó un contraste cromático vibrante y combinó el tapado con una blusa estampada. Getty Images

Amalia contó en su biografía autorizada que también toma ropa de su madre y que suelen ser prendas que la Reina compró para ella sin decírselo, sólo para que no crea que, como mamá, trata de imponerle su gusto. Getty Images

El año pasado, la Reina ya había tomado prestado del armario de su hija un tapado Massimo Dutti que Amalia llevó durante la celebración del Día del Rey. Con estos gestos queda a la vista la excelente relación que tienen madre e hija. La propia Amalia contó en la biografía autorizada que lleva su nombre, escrita por Claudia de Breij, que también toma ropa de su madre y que suelen ser prendas que la Reina compró para su ella sin decírselo, sólo para que no crea que, como mamá, trata de imponerle su gusto.

Para el Día del Rey del año pasado (27 de abril), Amalia llevó un tapado de Massimo Dutti que, días después (el 11 de mayo), lució la Reina. Getty Images

Las dos lo combinaron con prendas en tonos pastel. Getty Images