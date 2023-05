Vestidazos y curiosidades. De Carolina de Mónaco a Carla Bruni: los espectaculares looks de la alfombra roja de Cannes

escuchar

Como todos los años, la Riviera Francesa volvió a congregar a royals, celebridades y estrellas de la pantalla grande en uno de sus eventos más esperados, el Festival de Cine de Cannes que, más allá de celebrar al séptimo arte, hace rato se posicionó como una cotizadísima pasarela de moda.

A lo largo de su primera semana (termina este sábado), pasaron por el tapis rouge desplegado a lo largo de La Croisette –y con vistas espectaculares al Mediterráneo– grandes figuras como Sean Penn, Michael Douglas, Johnny Depp, Natalie Portman, Anne Hathaway, Jennifer Lawrence, Harrison Ford y su mujer, Calista Flockhart, entre tantas otras.

Zaira Nara viajó invitada por Campari. En su primera aparición en el festival impactó con un fabuloso traje de Javier Saiach con base de tul y bordados estratégicos de cristales, piedras y canutillos. LEONARDO PUCCINI per Campari

Charlotte de Mónaco acompañó a su marido, el productor cinematográfico Dimitri Rassam e impactó con un vestido con top estilo camiseta decorado con mariposas y falda en capas de Chanel. Además, decoró sus uñas con el logo de la marca de la que es embajadora. getty Images

Este año, el actor de Indiana Jones recibió la Palma de Oro honorífica en reconocimiento a su trayectoria y protagonizó, hasta ahora, el momento más emotivo. Después de subir al escenario del Palais des Festival, y tras la proyección de un corto con imágenes de su carrera, expresó con la emoción a flor de piel: “Dicen que antes de morir ves tu vida pasar ante tus ojos, y yo vi mi vida pasar ante mis ojos”. Por supuesto, se ganó una ovación de parte del auditorio. Después, ocupó su lugar en la platea y se dispuso a disfrutar del estreno mundial de Indiana Jones y el dial del destino, que con dirección de James Mangold cerrará la saga inaugurada por Steven Spielberg en 1981 con Los cazadores del Arca perdida.

Carolina de Mónaco dijo presente con total look Chanel: chaqueta de tweed, palazos de seda y chatitas para sumar dosis extras de confort. getty Images

Van llegando las estrellas... getty Images

En el estreno de Anatomy of a Fall, Jennifer Lawrence apostó a un look disruptivo: traje con volados en el escote, falda en capas y gran cola de Dior y ¡ojotas! en lugar de tacos. getty Images

Algunos apostaron que las ojotas de Lawrence fueron para no caerse, como le sucedió otras veces, aunque pareciera una forma de sumarse a otras colegas que decidieron no usar tacos para señalar el sexismo de la industria. getty Images

Por otra parte, los grandes íconos del séptimo arte no opacaron a la joven guardia que brilla con entusiasmo y altas dosis de talento y que estuvo representada, por ejemplo, por Maya Hawke –hija de Uma Thurman y Ethan Hawke–, Lily Rose Depp –heredera de Johnny Depp y Vanessa Paradis– y la cantante, actriz y bailarina Sofia Carson, que homenajeó al Old Hollywood con su espectacular traje y un original collar que años atrás llevó su referente, la gran Sophia Loren.

Al estreno de su filme, Asteroid City, Scarlett Johansson llegó con un romántico vestido de tafetán con escote de encaje, de Prada. getty Images

Gigi Hadid eligió un strapless con volados y silueta sirena de Zac Posen, y acompañó con joyas de Messika. getty Images

En dos de sus apariciones sobre el tapis rouge, Cate Blanchet confió en Louis Vuitton y apostó por su combinación favorita: blanco y negro. getty Images

Con estilismo renovado, pero también firmado por Louis Vuitton, Cate Blanchet posa con su hijo, Dashiell John. getty Images

Tras ocho años, Natalie Portman volvió a La Croisset para el estreno de The Zone Of Interest. Impactó con un strapless de tul bordado con lentejuelas en degradé de Christian Dior y piezas de Alta Joyería de Chopard. getty Images

EL TOQUE ROYAL

En uno de los acontecimientos mundiales más importantes de la industria del cine, la realeza también quiso estar presente. Durante el estreno de La saga Rasam Berri, cine en tus venas, un documental de Florent Maillet y Michel Denisot que se presentó en el marco de la sección Cannes Classics, asistió parte de la familia Grimaldi, aunque posó por separado. Por un lado llegó Charlotte de Mónaco acompañando a su marido, el productor cinematográfico Dimitri Rassam (ya habían estado en la inauguración, el pasado 16 y ella volvió a la alfombra roja días después, sola). Espléndida, la hija de la princesa Carolina enamoró a las cámaras con su belleza y estilo (llevó un traje de alta costura de Chanel y las uñas decoradas con el logo de la maison francesa de la que es embajadora), mientras que su marido impactó con la sobriedad de su traje azul al que le sumó un toque decontracté con zapatillas.

Cerca de ellos avanzó Carolina de Mónaco (también con total look Chanel), muy sonriente con su íntima amiga y consuegra, la actriz Carole Bouquet (madre de Dimitri). Unos días antes se la había visto a su nuera, Beatrice Borromeo. La periodista y aristócrata italiana tiene una productora, Astrea Films, y junto a su marido, Pierre Casiraghi, y su cuñado cineasta preparan una película sobre la historia de los Grimaldi.

La actriz, cantante y bailarina Sofia Carson, evocó el estilo Old Hollywood con un voluminoso traje de Eliee Saab que decoró con guantes y un original collar de oro blanco y diamantes de 81 quilates de joyería Damiani. getty Images

Lily Rose Depp rindió homenaje a Karl Lagerfeld y rescató una pieza del archivo de Chanel, de 1994. getty Images

La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, Maya Hawke, se decantó por un estilismo a medida e inspirado en los 50’, de Prada. Lo complementó con guantes largos, y gargantilla de diamantes Chopard. getty Images

La modelo brasileña Izabel Goulard apostó a un diseño de LaQuan Smith, compuesto por un body semitransparente, top lencero y falda desmontable con volados de tul. getty Images

Julienne Moore impactó con un vestido con cuello alto y llamativos hombros con pliegues de Louis Vuitton. getty Images

SQUAD ARGENTINO

Los argentinos también se hicieron notar. En su condición de jurado del festival, Damián Szifrón y su mujer, la actriz María Marull, fueron de los primeros en aterrizar en la Costa Azul. Los siguió Flavia Palmiero que, junto con su pareja, el productor Luis Scalella, son habitués en la prestigiosa muestra.

Al igual que María y Flavia, las modelos Zaira Nara y Natacha Eguía se convirtieron en auténticas embajadoras de moda en cada una de sus apariciones. Invitadas por diferentes marcas, participaron de eventos que se realizaron en el marco del festival y, a principios de esta semana, Zaira voló a Madrid y Natacha regresó a su casa, en París, donde vive con su mari - do, el rugbier Juan Imhoff, y sus hijos Bastian y Nikita. “Allá todo es glamour, la gente está impecable todo el día. Me crucé con Alessandra Ambrosio y Adriana Lima, con quien ya había desfilado en México. Me fascinó compartir los mismos escenarios que ellas. Disfruté cada minuto”, le dijo Natacha a ¡HOLA! Argentina.

La modelo Iris Law, con top lencero traslúcido, falda lápiz de la colección otoño/invierno 2023 de Saint Laurent. getty Images

Salma Hayek eligió un vestido con hombreras abuchonadas y escote de vértigo de Alexander McQueen. Lo complementó con una gargantilla de diamantes. getty Images

Zaira Nara, al rojo vivo, con un diseño de Marcelo Giaccobe.

Alicia Vikander presentó en Cannes la película Firebrand y para su gran noche llevó un traje de georgette de seda decorado cristales de Swarovski, de Louis Vuitton. getty Images

Natacha Eguia impactó con un jumpsuit con capa de RVNG Couture. Lo acompañó con joyas de Place Vendôme, la firma que la llevó como embajadora. “Allá todo es glamour, la gente está impecable todo el día”, le contó a ¡HOLA! la modelo. Su marido, el rugbier Juan Imhoff, estaba con su equipo en Valencia y sus dos hijos, Bastian y Nikita, quedaron al cuidado de su abuela. getty Images

Naomi Campbell se sumó a la tendencia del cut out frontal con este Valentino que acompañó con una espectacular capa bordada de plumas y joyas Chopard. getty Images

La modelo Karlie Kloss, que anunció su avanzado estado en la reciente gala del Met, eligió un vestido de corte imperio con drapeados, hecho a medida por Dior Alta Costura. getty Images

La italiana Carla Bruni llevó un strapless de pailletes con falda mini con drapeado frontal y cola hecho a medida por Celine. getty Images

El director y miembro del jurado de Cannes, Damián Szifrón junto a su pareja, María Marull. La actriz acertó con un diseño con escote profundo y cinturón de Evangelina Bomparola. Lo accesorizó con joyas de Celedonio. getty Images

Con vestido vintage de la colección Crucero de Chanel de 1995, Kirsten Dunst se mostró inseparable de su marido, Jesse Plemons. getty Images

