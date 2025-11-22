Última gran red carpet del año. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt

Celebrada apenas unas semanas antes de terminar el año, la ceremonia de los Governors Awards suele ser una de las más esperadas del calendario, ya que anticipa la temporada de premios del año siguiente.

Sydney Sweeney asistió con un diseño de Miu Miu que se destacaba por sus aplicaciones de cristal y su capa de gasa con cola Getty Images

Anya Taylor-Joy brilló con una creación original de Maison Margiela, confeccionada con un tejido blanco semitransparente, capa y falda vaporosa. El collar y los pendientes de diamantes son de Tiffany & Co Getty Images

ara la gran noche, Jennifer Lopez –protagonista de la nueva adaptación del musical El beso de la mujer araña– optó por un traje de la colección alta costura otoño/invierno 2025 de Tamara Ralph. Se trata de un imponente strapless con cintura de avispa en corset de terciopelo negro y marfil, que combinó con una voluminosa falda con abertura desde la cintura. Sus accesorios: guantes de ópera y joyas Chopard Getty Images

Y la 16a edición, el domingo 16 pasado, no fue la excepción: nadie en Hollywood quiso perderse el evento, que permitió una vez más ver a las estrellas más deslumbrantes con sus trajes de gala.

Dolores Fonzi, cuya película, Belén, fue seleccionada para competir en la próxima edición de los premios Oscar, eligió un conjunto de encaje de la firma Pasado-Presente que combinó con gargantilla y pendientes de Swarovski y collar de Eugenia Katz con el escudo argentino Getty Images

Emily Blunt posó con un vestido rojo de Schiaparelli con un solo hombro, juego de volúmenes en el hombro y transparencias en la cintura. Lo acompañó con joyas Messika Getty Images

Así, Sydney Sweeney –vestida al mejor estilo “old Hollywood” con un fabuloso diseño de Miu Miu–, Emily Blunt –que impactó con una creación de Schiaparelli al rojo vivo–, Jennifer Lopez y Leonardo DiCaprio, entre otros, dijeron presente en la ceremonia celebrada por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la misma que cada año reconoce lo mejor de la industria del cine en la tradicional entrega de los premios Oscar.

Dakota Johnson lució un strapless con falda envolvente confeccionado en un tejido satinado verde agua perteneciente a la colección primavera-verano 2026 de Valentino Getty Images

Natalie Portman, en cambio, sorprendió con un minivestido bicolor de Dior en organza, con aplicaciones de lentejuelas en tonos azul, lavanda y rosa Getty Images

La actriz Kate Hudson, con un vestido de escote halter y mangas asimétricas ornadas con tul y pedrería de Valentino Getty Images

En el salón principal del Ray Dolby Ballroom, Tom Cruise fue premiado por su larga trayectoria. “El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a valorar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos y sentimos juntos… Ese es el poder de este arte.

Jennifer Lawrence apostó al total white con un vestido drapeado de Dior y gran abertura en la falda. Arriba: Dakota Johnson lució un strapless con falda envolvente confeccionado en un tejido satinado verde agua perteneciente a la colección primavera-verano 2026 de Valentino Getty Images

A punto de estrenar Wicked: Parte II, Ariana Grande eligió un modelo romántico en rosa pastel de la colección otoño-invierno 2007 de Dior confeccionado en satén bordado Getty Images

Cynthia Erivo, coprotagonista de Wicked: Parte II, optó por un modelo de Givenchy que incluía un abrigo bordado y largos flecos Getty Images

Zoey Deutch fue otra estrella que inspiró su look en la época dorada de Hollywood con un diseño color marfil y sobrefalda negra que aportaba volumen y dramatismo Getty Images

Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, dijo emocionado el actor ante una audiencia que lo aplaudió de pie.