Última gran red carpet del año. Quién es la argentina que compartió gala con Jennifer Lawrence, Jennifer Lopez y Emily Blunt

Con transparencias, pedrerías y diseños “de película”, las estrellas hicieron de la nueva edición de los Governors Awards una fabulosa pasarela de estilo
- 2 minutos de lectura'
Celebrada apenas unas semanas antes de terminar el año, la ceremonia de los Governors Awards suele ser una de las más esperadas del calendario, ya que anticipa la temporada de premios del año siguiente.
Y la 16a edición, el domingo 16 pasado, no fue la excepción: nadie en Hollywood quiso perderse el evento, que permitió una vez más ver a las estrellas más deslumbrantes con sus trajes de gala.
Así, Sydney Sweeney –vestida al mejor estilo “old Hollywood” con un fabuloso diseño de Miu Miu–, Emily Blunt –que impactó con una creación de Schiaparelli al rojo vivo–, Jennifer Lopez y Leonardo DiCaprio, entre otros, dijeron presente en la ceremonia celebrada por la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la misma que cada año reconoce lo mejor de la industria del cine en la tradicional entrega de los premios Oscar.
En el salón principal del Ray Dolby Ballroom, Tom Cruise fue premiado por su larga trayectoria. “El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a valorar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos. Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos y sentimos juntos… Ese es el poder de este arte.
Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, dijo emocionado el actor ante una audiencia que lo aplaudió de pie.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Fue modelo de Dotto. Está en pareja con un reconocido conductor y nos presenta a su hija, que nació tras diez tratamientos in vitro
En Nueva York. Bárbara Diez nos comparte el álbum de su último viaje y revela cómo se siente con 56 años recién estrenados
“Un infierno”. Es parte de la realeza y provocó gran revuelo con sus declaraciones sobre la Casa Real británica: “No les queda opción”
- 1
¿Qué se sabe de…? El llamativo look de Rosalía, la burla de Orlando Bloom a Katy Perry y la expareja de Hollywood que venera a Maradona
- 2
Las diosas de los palenques. Casadas con polistas de 10 y 9 goles de handicap, apoyan y acompañan a los mejores jugadores
- 3
Lucía Celasco. Testigo de una celebración familiar muy especial: todas las fotos y los detalles
- 4
“Un infierno”. Es parte de la realeza y provocó gran revuelo con sus declaraciones sobre la Casa Real británica: “No les queda opción”