Volvieron a Europa. Harry y Meghan estuvieron en Reino Unido y Alemania y un detalle de la duquesa llamó la atención

El fin de semana, los duques de Sussex volaron a Europa para cumplir con una serie de compromisos. El martes 6 estuvieron en Düsseldorf, Alemania, donde Harry presentó la nueva edición de los Juegos Invictus, que se celebrarán allí en 2023. Se trata de una causa muy cercana a su corazón, ya que él impulsó la creación de esta competencia deportiva que reúne a militares y veteranos heridos del mundo.

En su paso por el Reino Unido, los Sussex se hospedaron en Frogmore Cottage, donde vivían antes de mudarse a California. Getty Images

Sin embargo, la escala que más expectativas generó fue la primera, en el Reino Unido, donde aterrizaron apenas días después de la nueva polémica que desató la entrevista que Meghan Markle dio a la revista The Cut. En la nota, la actriz de Suits habló de la situación en la que se encuentra la relación de su marido y su suegro y contó cómo la prensa sensacionalista impactó en su vida familiar: “Harry me dijo: ‘Perdí a mi padre en este proceso’”. Pero luego matizó sus dichos y aseguró que quería decir que era la relación de Thomas Markle y ella la que estaba rota, no la de Harry y el príncipe Carlos. “No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero es su decisión”, señaló.

El detalle. Cada vez que puede, Meghan homenajea a su suegra usando alguna prenda o accesorio que la recuerden. Esta vez, lució el reloj Cartier que fue de Diana de Gales. Getty Images

En ese contexto, el lunes 5 estuvieron en la cumbre de One Young World Summit, un evento benéfico que reunió en Manchester a jóvenes líderes del mundo, donde Meghan dio el discurso de apertura. Durante su mensaje de siete minutos, aseguró: “Es muy agradable estar de vuelta en el Reino Unido”, y dijo estar encantada de que Harry la acompañara “para ser testigo de primera mano de mi respeto por esta organización y todo lo que ofrece y logra”.

Siempre de la mano, los duques de Sussex se mostraron muy sonrientes. Meghan impactó con un conjunto de chaleco tejido de Anine Bing (230 dólares), y pantalones de Brandon Maxwell (1.295 dólares). Getty Images

Los Sussex se hospedaron en Frogmore Cottage, muy cerca de donde viven los duques de Cambridge, pero no los visitaron. Y declinaron la invitación del príncipe Carlos para alojarse en Balmoral, donde también está ahora la reina Isabel II.