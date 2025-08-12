LA NACION

En Grecia. El bautismo del hijo de Pico Mónaco: qué ex futbolista fue el padrino y qué tiene de especial la capilla donde se celebró

León recibió el primer sacramento en una emotiva ceremonia en el encantador pueblo de Tripiti

Los Mónaco con look total white: Pico con Noah en brazos y Diana con León
Fue un día muy especial para León Mónaco (1), el benjamín de la familia que formaron el ex tenista y empresario Juan “Pico” Mónaco (41) y la modelo y entrepreneur francesa Diana Arnopoulos (35): rodeado del amor de su familia, recibió su bautismo en una emotiva ceremonia celebrada según el rito del cristianismo ortodoxo griego en la capilla de la casa de los Arnopoulos (la misma en la que Juan y Diana se casaron en julio de 2022), ubicada en Tripiti, Halkidiki, al norte de Grecia.

León, a pura sonrisa, junto a sus papás
En la capilla, el protagonista de la jornada, muy sonriente, a upa de mamá
Emocionados, los novios reciben la bendición del Patriarca Theodoro II, el papa copto, durante la ceremonia del jueves 21 de julio de 2022 celebrada en la misma capilla familar donde ahora se hizo el bautismo
Asumieron el compromiso de ser sus padrinos Juan Sebastián Verón –estuvo acompañado de su mujer, Valentina Martín, y su bebita Mila– y Emilie y Camille, dos sobrinas de Diana. Y, tras la ceremonia –en la que el protagonista se quitó las zapatillas–, hubo una magnífica recepción en un escenario de lujo: la mesa principal, decorada con mantel de lino blanco y grandes ramos de hortensias blancas, celestes y azules, tenía vista al mar.

Una imagen de León con sus padrinos, Emilie, Camille y Juan Sebastián Verón, durante el ritual
Familiares y amigos acompañaron al ex tenista y a su mujer en un día tan especial para ellos
La fiesta tuvo lugar en la casa de los Arnopoulos, donde la mesa principal estuvo ubicada cerca de la pileta y decorada en blanco y azul
Pico y Diana aprovecharon el bautismo del menor de sus hijos para hacerse unas románticas fotos para el recuerdo.
La pareja se muestra tan enamorada como el primer día (se conocieron en Miami en 2019)
