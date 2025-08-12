En Grecia. El bautismo del hijo de Pico Mónaco: qué ex futbolista fue el padrino y qué tiene de especial la capilla donde se celebró

León recibió el primer sacramento en una emotiva ceremonia en el encantador pueblo de Tripiti
- 2 minutos de lectura'
Fue un día muy especial para León Mónaco (1), el benjamín de la familia que formaron el ex tenista y empresario Juan “Pico” Mónaco (41) y la modelo y entrepreneur francesa Diana Arnopoulos (35): rodeado del amor de su familia, recibió su bautismo en una emotiva ceremonia celebrada según el rito del cristianismo ortodoxo griego en la capilla de la casa de los Arnopoulos (la misma en la que Juan y Diana se casaron en julio de 2022), ubicada en Tripiti, Halkidiki, al norte de Grecia.
Asumieron el compromiso de ser sus padrinos Juan Sebastián Verón –estuvo acompañado de su mujer, Valentina Martín, y su bebita Mila– y Emilie y Camille, dos sobrinas de Diana. Y, tras la ceremonia –en la que el protagonista se quitó las zapatillas–, hubo una magnífica recepción en un escenario de lujo: la mesa principal, decorada con mantel de lino blanco y grandes ramos de hortensias blancas, celestes y azules, tenía vista al mar.
