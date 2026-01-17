Así se diseñó el jardín de un arquitecto modernista en Guadalajara pensado para crecer con el tiempo

En dos años, un equipo de paisajistas diseñó para una vivienda familiar un recorrido sensible que acompaña la vida cotidiana y se transforma con ella

Camila Blousson Escuchar Nota

“Sabíamos que este tenía que ser un jardín distinto. El arquitecto Andrés Escobar -dueño de la casa y autor de su diseño—, nos alentó a experimentar, y así lo hicimos”, contó Cony Lupercio Rojo, de Perimetral, estudio a cargo del paisajismo de la casa familiar del arquitecto en Guadalajara, México.

“Uno de los objetivos principales fue generar un diálogo armónico entre el interior y el exterior de la casa, traduciendo esta visión arquitectónica en un paisaje coherente”, explicó Lupercio del proyecto que tomó dos años.

El proyecto de paisajismo de la casa fue diseñado a medida para una familia con hijos mayores, buscando armonizar la arquitectura de la residencia con un entorno natural expresivo y sostenible. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

“Luis Barragán tenía una frase que siempre me acompaña: ‘Un jardín bien logrado debe contener, nada menos, que el universo entero’. Ya sea un proyecto de pequeñas o grandes dimensiones, el desafío es el mismo: una búsqueda que trasciende los metros cuadrados y apunta a darle alma al espacio”, señaló.

El jardín no queda afuera: atraviesa las aberturas y se incorpora al interior, transformando el patio interno en una extensión habitable. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

Pulso mediterráneo

Con quince años de trayectoria, el jardín diseñado por Perimetral para Andrés y su familia fue el primero con un marcado sello mediterráneo: sin pasto y articulado a partir de una serie de senderos de losas blancas de concreto que conviven entre suaves montículos vegetados.

“Él quería que pasaran cosas en su jardín. Al comienzo trabajamos con un diagrama de burbujas y, con el tiempo, ese esquema evolucionó hacia el círculo, una geometría que nos interesa especialmente en el estudio. Es una forma dura y potente, pero a la vez flexible. Además, no es direccional: se puede ingresar desde cualquier punto y siempre tiene la capacidad de reorientarte”.

El jardín se despliega como un espacio contemplativo, con plazas circulares, árboles y recorridos que invitan a disfrutar el entorno. Gentileza Perimetral

El proyecto integra árboles, un desayunador exterior, mobiliario concebido para el descanso y la contemplación, una gran galería, una pileta y una fuente de piedra, que en conjunto dan vida al espacio. En sintonía con lo mediterráneo, se incorporó gravilla filtrante, que optimiza el uso del agua y reduce el mantenimiento del jardín.

“La casa comenzó a construirse de atrás hacia adelante, y el jardín fue pensado también en función de las edades de los hijos de Andrés. Ya no se trata de niños que pasan todo el tiempo al aire libre”, contaron. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

Refugio polinizador

La paleta vegetal combina especies arbóreas como arrayanes (Luma apiculata), fresnos (Fraxinus), guayabos (Psidium cattleianum) y sangres libanesas (Euphorbia cotinifolia), junto con una cuidada selección de plantas aromáticas, comestibles y polinizadoras, que aportan biodiversidad, fragancia y vida al jardín a lo largo del año.

El detalle de las especies seleccionadas para dar vida al jardín y construir un paisaje diverso, de bajo mantenimiento y activo a lo largo del año. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

El jardín no fue concebido como un simple adorno, sino como parte de un ciclo natural de sustentabilidad que atraviesa toda la casa. Desde la selección de las especies, se priorizó el equilibrio ecológico: no todas son autóctonas, pero muchas fueron elegidas por su capacidad de atraer polinizadores como mariposas, abejas y colibríes. Salvias, pastos y romeros conforman una paleta que dialoga con los muros y el color de la casa, aportando contraste, movimiento y vida.

La galería, junto a una pileta que refleja el paisaje, incorpora una fuente geométrica que añade movimiento visual, mientras que los pisos circulares combinan piedra local y concreto prefabricado, organizando el espacio de manera fluida. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

La pileta, concebida como un espejo de agua, se complementa con una pila escultórica de cantera, diseñada especialmente como un punto focal que se ve desde el interior de la casa. Tallada en piedra natural y trabajada como una fuente, el cubo permite que el agua se vacíe y caiga sobre pequeñas piezas de recinto, incorporando al jardín el sonido sutil y constante del agua como elemento sensorial.

El antes y el después de la pila escultórica de cantera, concebida como pieza central del paisaje. Gentileza Perimetral

Riego consciente

El jardín cuenta con gravilla filtrante y un sistema de riego inteligente equipado con sensores de lluvia y humedad, que permiten regular el uso del agua de manera precisa. De este modo, el riego no se activa por horarios fijos, sino únicamente cuando las condiciones del suelo lo requieren. Todo el espacio —incluido el frente de la casa— está monitoreado: si el día estuvo nublado o la humedad es suficiente, el sistema no riega automáticamente, optimizando así el consumo de agua.

Según el equipo de Perimetral, el mantenimiento del jardín va más allá de la poda: incluye trabajar la tierra, controlar los aspersores y realizar limpiezas puntuales que garantizan el buen funcionamiento del conjunto. Gentileza Perimetral

Para el control de los mosquitos, se incorporó un sistema sonoro que emite una frecuencia específicamente diseñada para ahuyentar al insecto.

“En Perimetral nos distingue el trabajo con el hardscape: elementos sólidos —como piedra, madera o concreto— que dan forma al paisaje y definen cómo se experimenta el espacio exterior". Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

“Andrés es un arquitecto sui generis y un firme defensor del paisajismo. Supo adaptarse por el bien del proyecto, desde una mirada generosa y compartida del paisaje. Nos dio la libertad para experimentar como equipo y la motivación para ir un paso más allá”, relató Juan Pablo Lupercio Rojo, director creativo de Perimetral.

Conservar para crecer

Mientras la casa estaba en etapa de fundación, se tomó la decisión de preservar los árboles existentes. Fueron extraídos, preparados y reimplantados luego de los primeros movimientos de tierra. “Regresamos un año después para volver a plantarlos, acompañando así el proceso de principio a fin. Por lo general, el resto de las plantas se coloca apenas unos quince días antes de la mudanza, pero este no fue el caso: Andrés quería que todo comenzara a crecer desde el primer momento”, recordó Juan Pablo.

Los primeros árboles que recuperaron y plantaron en el terreno. Gentileza Perimetral

“Diseñar un jardín es un proceso vivo, uno que nunca se termina. Como paisajista, proyectas a futuro: plantas un árbol pequeño sabiendo que crecerá, que dará sombra y que con el tiempo sucederán ciertas cosas. El paisaje sorprende y se transforma de manera constante; ahí radica, justamente, lo más interesante del proceso”.

Diseñado como fondo visual y espacio de convivencia, este jardín se completa con una iluminación tenue y un sistema de riego inteligente que refuerzan su carácter de refugio, celebrando la vida y el bienestar. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

Más allá de su condición ornamental —que sin duda la tiene—, este espacio funciona como una extensión viva de la casa. Existe un diálogo permanente entre el interior y el exterior, potenciado por una arquitectura que lo permite: grandes ventanales que se abren y conectan la sala con el paisaje.

Durante la obra, la plaza circular comienza a tomar forma: las losas de concreto se disponen una a una, anticipando un espacio pensado para la pausa, la reunión y el recorrido dentro del jardín. Gentileza Perimetral

“Habitualmente se ve la foto del proyecto terminado, pero lo que verdaderamente importa es todo el proceso creativo que hay detrás. En Perimetral trabajamos con jardines de distintas escalas, y este en particular nos permitió abordarlo desde una lógica casi artesanal y con foco en el detalle”.

La plaza circular, ya integrada al jardín, se revela como un espacio de transición y permanencia, donde la geometría de las losas dialoga con la vegetación y acompaña el recorrido cotidiano del exterior. Jesús López Cinco, Alejandro Ruiz Suárez, Arturo Arrieta y Sebas Anaya

Para cada proyecto, el equipo de Perimetral realiza un estudio solar específico del lugar, analizando su vegetación, fauna, tipos de recubrimiento, impacto ambiental, uso del agua y capacidad de infiltración. “Quienes trabajamos en paisajismo sabemos que es todo menos soft. Es un trabajo arduo, técnico, y creo que todavía se lo romantiza demasiado. Por eso es importante volver a entender el paisaje como algo vivo, en constante cambio”, señalan desde el estudio.

“Las gravas aún no son tan habituales en México; su incorporación en jardines es relativamente reciente. Cuando están bien ejecutadas, permiten un uso cotidiano y confortable: se puede caminar y hasta pasar por allí con una bicicleta sin que el terreno se hunda”. Gentileza Perimetral

“Es uno de esos jardines a los que da gusto volver: con el tiempo se vuelve cada vez más lindo y confirma esa evolución que uno imaginó desde el inicio”.