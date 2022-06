Cómo hacer más llevadera una mudanza: Tips de organización y embalaje, servicios llave en mano y guardamuebles como en las películas

“Sabemos que las mudanzas sumamente estresantes. Implican cambios, mucho trabajo físico y emocional, en muchos casos. Pero creemos que mediante una buena planificación y organización, puede hacerse más llevaderas”, dice Delfina Tillous, de Tips y Tocs, quien junto con Soy Amo de Casa creó la Academia En Orden, en donde dan un curso online específico sobre mudanzas.

“La organización nos ayuda a prever, a adelantarnos a posibles situaciones, a no gastar de más y a no frustrarnos. Si establecemos necesidades y prioridades, cada etapa puede ser mucho más relajada”, asegura Tillous.

Un momento no apto para la improvisación. Shutterstock

Llevar lo imprescindible

La mudanza aparece como un excelente momento para desprenderse de lo que ya no se usa. “Mudar cosas que no sirven trae una carga económica y desgaste físico. No hay nada más ineficiente que organizar o mudar algo que no sirve más; todo eso se puede transformar en una donación, un regalo o una venta. La mudanza es una hoja en blanco para aprovechar”, dice Ingrid Hajnal, de The Organization Wiz. Como guía para el descarte, Hajnal propone hacerse algunas preguntas: ¿Hace cuánto no lo uso? ¿Voy a volver a usarlo? Hoy, ¿lo compraría de nuevo? ¿Está en buen estado? ¿Se puede regalar o donar? ¿Tengo tiempo para organizar una venta?

“Hay que poner manos a la obra unas tres semanas antes de la mudanza: tomando de un ambiente a la vez, se hace el descarte y decide qué hacer con esas cosas”, dice Ingrid Hajnal

Embalar de forma estratégica

El trabajo de la previa dará sus frutos en la etapa posterior de la mudanza. Por eso, conviene dedicarle tiempo al embalaje. Algunas recomendaciones:

Rotular las cajas con un color (que corresponda a un ambiente), un número –para poder después contar la cantidad de bultos– y una breve descripción de lo que contiene. “Hacer una planilla o crear una nota en el celular con un inventario ayudará después”, dice Hajnal.

Distribuir el peso en varias cajas más chicas en lugar de concentrarlo en una grande para facilitar el traslado. "Las cajas tienen que estar llenas hasta arriba para que sean más resistentes y no se aplasten al apilarlas", recomiendan desde La Casa de las Cajas.

Cerrar bien las cajas. ¿Cómo? Ellos recomiendan primero bajar las dos aletas chicas y después las dos grandes, sin cruzarlas, para evitar que la superficie quede irregular y aumentar la resistencia. Sellar con cinta de embalaje, pegándola en todo el tramo a fijar (no en pedacitos) y sumar algunas perpendiculares.

El material ideal para cada objeto : Para los muebles, rollos de cartón corrugado. Cristalería y cuadros, papel de seda y Pluriball (el plástico con pelotitas de aire). Todo lo que pueda sufrir con la humedad –un colchón, por ejemplo- se debe envolver en papel film; la ropa –antes de meterla en la caja-, adentro de bolsas de plástico transparentes.

Preparar una valija o caja que contenga todo lo necesario para pasar la primera noche en la nueva vivienda, además de hacer una pequeña compra que quede lista en la (nueva) heladera.

Planear el embalaje tiene su premio al llegar a la nueva casa.

¡Alguien que lo haga por mí!

Para quienes de solo pensar en el cartón corrugado les provoca ansiedad, sepan que alguien puede hacerlo por ellos. “Llave en mano” se llaman los servicios que incluyen desde el embalaje hasta el acomodado posterior en la nueva casa (incluso pueden llenarte la heladera), pequeños arreglos en la casa que se deja o reformas en la nueva.

“Hay mudanzas alegres y otras por motivos delicados. La contención es parte de nuestro trabajo”, cuenta María Belén Amado, que creó Living The Move hace 10 años. Dos semanas antes de la fecha se pacta una reunión para conocer la casa de la que se parte y, si es posible, a la que se irá, para preparar la logística. “La idea es que el cliente pueda dejar todo en nuestras manos y llegar a su nueva casa ya armada”, dice sobre el equipo que se ocupa de toda la logística del cambio de hogar.

Durante la pandemia, Belén –que es interiorista y martillera– comenzó a ofrecer el servicio de búsqueda de futuras propiedades y mudanzas de forma online, en alianza con Amado Propiedades, inmobiliaria de su familia: así, quien busca su nuevo hogar puede reemplazar la tradicional visita de posibles casas o departamentos en personas con un menú de sugerencias que llega por correo o WhatsApp, realizar una visita virtual por videollamada o recibir asesoramiento por teléfono, sin necesidad de incurrir en gastos solo para hacer este primer acercamiento. Este servicio es resulta ideal para quien no tiene tiempo de ir de manera presencial a las posibles propiedades, quienes viven en otra ciudad o, por ejemplo, familias que buscan un departamento para su hijo o hija que se mudará para estudiar en la universidad.

Por otra parte, My Home Planners es otro proveedor que ofrece el combo completo: llegan alas 8 de la mañana, embalan todo, hacen el traslado y ordenan todo en el nuevo hogar. “El dueño de casa solo tiene que tomar la decisión de mudarse, el resto lo hacemos nosotras. Es un cambio muy importante. Lo ideal es que pueda disfrutarse, sin estrés ni tantas preocupaciones”, aseguran sus fundadoras Carolina Delger y Pilar Santucci.

Guardamuebles como en las películas

Una mudanza a otra ciudad o a un lugar más pequeño, un desfasaje de fechas o simplemente algo que sobra o no encaja: de una casa a otra pueden quedar muebles y objetos sin destino definido. Los galpones self storage que solemos ver en series y películas también existen aquí, con vigilancia, seguros, montacargas y pallets a disposición. Se alquilan por metro, por mes, y dan la posibilidad de entrar y salir a gusto.

“En Argentina todavía es un servicio no tan conocido. Pero notamos que eso está cambiando, ahora más gente tiene en cuenta el guardamuebles como una alternativa para resolver problemas de espacio”, cuenta Marcelo Fraschina, gerente general de Depósito Belgrano, pioneros en Buenos Aires, que opera desde la década del 80 y actualmente tiene cinco sedes, con una sexta por inaugurar que los hará llegar a 4000 unidades de almacenamiento. En diciembre, la temporada alta de este negocio, la ocupación en esta firma llega al 98%. Calculan que el 70% de los clientes son particulares, y que el tiempo de alquiler promedio va de los 3 a los 7 meses (también tienen usuarios del servicio desde 20 años). A grandes rasgos, se calcula que los muebles de un departamento de 2 ambientes o de 3 ambientes pequeño pueden entrar en una baulera de 10m3.

“Lo manejás como si fuera la baulera de tu casa. Mucha gente manda cosas que le sobran de una mudanza, artículos que publican en un e-commerce o mercadería. Tenés tu llave y lo acomodás como querés”, explica Fernando Sujoy, gerente general de Unibox, que tiene sucursales en Almagro, Béccar y Munro. Otros proveedores del rubro son Teloguardo, Buenos Aires Guarda, U Store y Borges.

El camión

El auto de un amigo o familiar puede funcionar si hay pocas cosas para mudar. Con muebles de por medio, el asunto es más complicado. Camionetas, fletes y compañías mudadoras entran en acción en esta etapa. Si vas a contratar este servicio, lo mejor es pedir presupuestos apenas decidas la fecha de mudanza para tener un panorama de precios y días disponibles para hacerla.

"El camión se arma como un Tetris, cada cosa en donde debe ir para que esté cuidado. Vos podés pararte en la puerta, avisarnos en dónde va cada cosa, pero no tenés que hacer nada más", cuenta Jorgelina García sobre el servicio que ofrece Verga Hnos. Además, si hay objetos de los que querés desprenderte ellos los toman en consignación para los remates que organizan, y también pueden pasar a buscar las cajas de cartón para reciclar o reutilizarlas.

El ansiado después

¿Cómo hacer para que la pila de cajas no quede por largos meses en un rincón? Si el filtro previo a la mudanza estuvo bien hecho, deberías necesitar las cosas que están allí adentro.

Como un plano -pero mental-, previsualizar la forma en la que se va a disponer el nuevo hogar también puede ayudar a agilizar el proceso.

Para visualizar tus cosas en la próxima casa, podés sacar fotos, hacer collages y croquis o recurrir a alguna de las plataformas que ayudan a proyectarla. Acá, algunas posibilidades: