De colección. Juegos y juguetes ecológicos y con diseño argentino que vale la pena conocer

Buscar el regalo para el próximo domingo es una gran ocasión para sumergirse en un universo lúdico que nos conecta con lo más genuino de nuestra imaginación.

Viviana Álvarez LA NACION

De la mente creativa de arquitectas, técnicos, publicistas, diseñadores gráficos, escenógrafos y artistas de distintas disciplinas surgieron estos emprendimientos de juegos y juguetes que comparten señas de identidad: tienen diseño local y minucioso, están hechos con materiales ecológicos, ofrecen infinitas posibilidades de exploración y, como verán a continuación, resultan irresistibles a cualquier edad. Así que compártanlos con los niños que estén cerca el Día del Niño, de la Niñez o de las Infancias.

Mundo Pi

Cuenterete se juega en equipo e invita a crear cuentos e historias a partir de tarjetas con ilustraciones de gran atractivo visual. Archivo Living

“Cuando juego conozco mejor a las personas y a mí misma, proclama Agustina Fagalde”, creadora de Mundi Pi los juegos que buscan que las ideas fluyan sin filtro para desarrollar la creatividad. Con propuestas como Rompe Rutina, El Descongelador o Querido Lunes, Agustina quería que los adultos se involucraran en el juego con la misma naturalidad que los niños. Cuando fue mamá, las características de sus tres hijos inspiraron nuevas creaciones como ‘Cuenterete’ o ‘Queridito Lunes’ con consignas divertidas y originales para cumplir en la semana y ‘Contame un Collage’

Dígalo como pueda está pensado para chicos a partir de ocho años. Se juega en equipos y es competitivo. Hay que representar objetos con todo tipo de elementos. Archivo Living

“Mi intención en un mundo cada vez más tecnológico es que encontremos en el juego un escape a las pantallas, vernos cara a cara y ser de forma espontánea”, dice Agustina.

Lola y Chango

Edificios y autos para armar recorridos por la ciudad. Las piezas de Lola y Chango son pequeñas esculturas de colección en maderas de kiri, paraíso y guatambú. Archivo Living

Melisa Naumann, diseñadora gráfica y Manuel Tedesco, realizador escenográfico desarrollaron la entrañable tarea de hacer ellos mismos los juguetes para sus hijas de 6 y su hijo 2. Apasionados por el diseño, la arquitectura y la decoración, pero sobre todo por jugar y pasarla bien, lograron piezas de un nivel de detalle y sofisticación tan elevado que el hobby se convirtió en emprendimiento durante la cuarentena.

Melisa Naumann y Manuel Tedesco apuestan por sumar equipamiento tecnológico a su emprendimiento para seguir perfeccionando sus diseños. La licuadora es uno de sus productos mas pedidos. Archivo Living

Los productos de Lola y Chango (el nombre rinde homenaje a los perros que acompañaron Melisa y Manuel durante años) están pensados para jugar a cualquier edad pero también como objetos de colección decorativos y atemporales. Ya son famosos sus electrodomésticos -licuadora, cocina, tostadora o cafetera- y su cámara ‘Lucy’ con un hipnótico caleidoscopio. También, las reproducciones de sitios emblemáticos de la ciudad de la línea ‘Toys As Art’ o la serie de las vocales con la colaboración del ilustrador Patricio Oliver. Todos unen tradición, producción con equipamiento de avanzada, artesanía y salen del taller que se encuentra en la casa familiar.

La cámara Lucy es una de las creaciones de Lola y Chango que está exhibida en Tienda Malba Archivo Living

Ludiedro

1,2,3 Casas representan estilos de viviendas: Académica, Moderna, Tigre y La Boca. Archivo Living

Acostumbradas a proyectar y diseñar las arquitectas y socias Gisela Suaya y Graciela Bricola disfrutaban creando juegos de construcción para sus hijos. A medida que iban perfeccionando sus modelos, se dieron cuenta de que en el mercado no había productos similares y esa actividad informal y paralela se convirtió en Ludiedro, una marca de juegos de ingenio, lógica, encastre y rompecabezas, que se pueden pintar, dibujar. Todos los productos están realizados en cartón, un material que es liviano, durable y reciclable. Los juegos están pensados a para usar desde los dos como los ‘Cubi Libros’ (Rompecabezas + un cuento) y no tienen límite de edad como el ‘Cubi Geométrico’ ideal desde los 8 años hasta adultos. Suaya y Bricola rinden tributo a sus profesiones con juegos como ‘Mi barrio’: 46 tarjetas para armar una ciudad y ‘123 Casas’, con ilustraciones de Paula Frankel y piezas que se organizan en tres pisos. “Aunque los juegos tienen mil posibilidades, los chicos siempre nos sorprenden con nuevas formas novedosas”.

Cubi Geométrico es un juego de ingenio, geometría y lógica. Propone 13 modelos pero se pueden descubrir muchos más con nuevos patrones composiciones y giros. Archivo Living

Tienda Lechuga

En Tienda Lechuga, todo lo que se puede ver y tocar está hecho con materiales que no dañan el medio ambiente Archivo Living

Tan natural, simple y refrescante como su nombre es Tienda Lechuga, un espacio que según proclaman sus dueños y sus clientes está “dedicado a la niñez infinita”. Aquí se pueden encontrar objetos de deco, juegos, juguetes, indumentaria, libros e instrumentos musicales entre otros rubros, realizados por más de 40 artistas y diseñadores de todo el país. La idea de la tienda nació hace casi un año cuando María Laffitte, fotógrafa y videasta y su pareja, el músico Andy Czumadewski, detectaron un local disponible cerca de su casa en Villa Urquiza mientras hacían sus frecuentes paseos con su hija Bruna. Entonces se dejaron llevar por el impulso de abrir las puertas de un lugar de encuentro atravesado por el espíritu lúdico que los caracteriza. Y no se equivocaron porque el recibimiento fue afectuoso.

Según cuenta María, los chicos entran pasados de revoluciones hasta que el olor de las maderas, los bloques, las figuras de animales y los libros hacen lo suyo y disparan la pregunta mágica “¿Qué puedo hacer con esto”? Archivo Living

María y Andy sostienen que “Cuando no hay expectativa, la libertad es tremenda”. Por eso, a la selección sensible e intuitiva de productos le sumaron acciones como listas temáticas de canciones que se pueden escuchar en Spotify o sesiones en las que invitan a músicos amigos a cantar temas que difunden por sus redes.

Juegos de la orilla

En las cajas o en el teatro de sombras, la luz le da una nueva dimensión al juego y a la exploración. Archivo Living

Vivi Chaves es directora de arte audiovisual, egresada de Bellas Artes y creadora de talleres de arte para niños. Su experiencia y su sensibilidad la llevaron a crear Juegos de la Orilla, un emprendimiento basado en recursos que siempre despiertan interés: la luz con sus poderosos efectos y las ganas de explorar e inventar historias. Estos elementos se unen en productos como las ‘Cajas Lumínicas Hogareñas Petit’, construidas en madera de guatambú con tapa de acrílico y luz led que sirven como base para explorar con materiales y figuras que se transforman con la luz. Otra opción son los milenarios ‘Teatros de Sombras’ con escenario encastrable, telón y siluetas con varillas con temáticas como Casa Embrujada, Caballeros y Princesas o Dinosaurios. Para componer, ‘Tiempo que viene y va’ que viene con láminas translúcidas que se superponen sobre las cajas lumínicas o retroproyectores para crear combinaciones de colores, escenas y climas.

Groenlandia

Sofía Larroca, Ana Wahren y Pablo Gabian se conocieron trabajando en cine y fundaron su estudio de escenografías y stands para eventos masivos. Pandemia mediante, el 2020 les permitió concretar un anhelo de la infancia que ya conquistó a los más chicos: Groenlandia Juegos, una propuesta de construcción libre, sin género, sin instrucciones, con mucho diseño (para que se sumen padres y madres a la aventura) y con una sola finalidad: experimentar.

Algunas de las máquinas que toda la familia puede armar. Gentileza Lucía Bonells

Hay encastres, poleas, tornillos y un mundo de sensaciones que deriva en máquinas imposibles y animales fantásticos, todo hecho a mano con maderas certificadas y delicada terminación. Hay que seguirlos de cerca en Instagram, donde dan ideas y anuncian cuándo abren el taller para probar los juegos.

Las fichas de un particular y encantador memotest con diseños exclusivos. Gentileza Lucía Bonells

Trianguland

Las piezas de los juegos de Trianguland son de multilaminado. Archivo Living

Hace dos años, unos triángulos de maderas de descarte llamaron la atención del diseñador gráfico Flavio Siganda. A medida que las exploraba, sentía que había un gran potencial en esas formas y surgió el deseo de compartir ese descubrimiento. El primer lanzamiento de Trianguland fue ‘Un desafío para tu mente’, un juego modular para armar figuras combinando piezas del mismo tamaño. Le seguió ‘Tu imaginación sin límites’, un puzzle libre con piezas de distintos colores y tamaños y recientemente ¿Qué formas lo forman? para ejercitar la observación y la memoria en base a los diseños de simpáticos animales geométricos.

El objetivo fue crear un producto de diseño atractivo, con precios competitivos y que pudiera funcionar en el mercado local e internacional Archivo Living

“Me maravilla la idea de representar algo con los mínimos recursos gráficos, ir a los límites de la representación. A esa zona ambigua donde una cosa deja de ser lo que es para pasar a ser otra”, dice Flavio.

Manick Patagonia

Entre los juguetes más populares de Manick se destaca la versión del Arco Iris cromático Waldorf que fue patentado por Manick por su particular proceso de fabricación. Archivo Living

Daniel Klundt es técnico electromecánico y cuando la empresa para la que trabajaba lo trasladó a Bariloche junto a su familia tuvo una certeza: “De aquí no nos vamos más”. Los paisajes, el estilo de vida y la comunidad lo convencieron de que estaba en el lugar justo. Por eso, ante el anuncio de una nueva mudanza en 2004, renunció, dejó fluir su pasión por las artesanías y comenzó a fabricar juguetes didácticos, que aún no estaban de moda. Así nació Manick Patagonia, una firma que comenzó con una pequeña fábrica al lado de la casa familiar y que hoy, desde Alativa Roca en La Pampa produce a gran escala para tiendas de todo el país y exporta a Sudamérica. Todos sus modelos están hechos en madera, decorados con pinturas no tóxicas y tienen la característica de que son uno y varios juguetes a la vez: ofrecen la posibilidad de armar, desarmar, apilar, encastrar y arrastrar.

"Cuando era técnico podía reparar cualquier equipo, pero no tenía la devolución que me dan los chicos y eso muy gratificante", cuenta Daniel. Aquí, dos chicos juegan con la grúa, otro de los modelos famosos de la marca. Archivo Living