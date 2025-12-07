Descubrí un hogar con diseño audaz, materiales nobles y vistas que enamoran en Tafí Viejo

En un country en las afueras de San Miguel de Tucumán, dos arquitectos crearon una casa de 180 m2 hecha a medida, guiados por la intuición y la conexión que los une

Camila Blousson

“Nuestra casa no se impone, sino que se deja descubrir. Es una historia de amor por los detalles, las texturas, los colores, las luces y la experimentación”, nos contaron los arquitectos Santiago Vittar y Natalia Giménez, de Etéreo Arquitectos, los dueños de casa que además lideraron este proyecto de 10 meses.

Salamandra (Tromen). Puerta de entrada (SEDA Metalúrgica). Iluminación (Lucciola). Jimena Montenegro

El exterior de la casa actúa como un caparazón que protege la vida interior. El volumen compacto se percibe hermético pero, al cruzar la puerta amarilla, se revela su verdadera naturaleza: abierta, permeable y viva.

El cuadro, pintado por una artista de Córdoba, resume la paleta de color de la casa. “Nos encanta incorporar patios internos en todos nuestros proyectos, y este no iba a ser la excepción. Era algo innegociable para nosotros: es el pulmón de la casa y hace de bisagra entre lo social y lo privado”. Jimena Montenegro

“Siempre soñé que mi casa tuviera una bóveda, así que lo primero fue pensar cómo incorporarla. Le da un toque especial”.

El comedor cuenta con una estación de café y de bebidas espirituosas pintada en amarillo. Jimena Montenegro

Su arquitectura se expresa con materiales nobles y en su estado más puro. El hormigón, sin límites, se despliega como una piel continua que envuelve pisos, muros y cielos rasos, con un toque sobrio y contundente.

Mesadas de Purastone ‘Blanco Paloma’ (De Stefano). Muebles (Aloh Amoblamientos). Jimena Montenegro

Por su parte, el ladrillo cribado introduce textura, calidez y movimiento. Lo vemos en múltiples configuraciones macizo, celosía y bóveda, en tramas que filtran la luz y a su vez dan privacidad y protegen la casa de las fuertes lluvias y del viento.

“Estos ambientes fueron pensados para la reunión social. Queríamos que cuando nuestros amigos vinieran a comer se sintieran contenidos y bien recibidos”, explicaron. Campana (Maraldi). Frutera (Blau Co.) Jimena Montenegro

Santiago disfruta mucho de cocinar y de recibir en casa, por eso el espacio de la cocina, comedor y living tiene grandes dimensiones y está vinculado con la galería, para entrar y salir cómodamente sin atravesar el resto de la casa.

“Todo el paisajismo lo hicimos nosotros. Somos amantes de las plantas y el banano del centro del jardín interno es parte de la paleta de color elegida para la casa”, contaron. Jimena Montenegro

“La puerta amarilla fue la semilla que generó el hilo conductor de todo su diseño. Es un color que nos une como pareja y nos gusta mucho”.

Alfombra (Landmark). Mesa ratona (Marini Estudio). Sillones (Barsante Disegno). Muebles (Aloh Amoblamientos). Jimena Montenegro

“Al principio sentí un bloqueo creativo. Cuando diseñás tu propia casa, todo se borra y olvidás cualquier proceso, por eso hacer equipo con Nati fue fundamental”, nos confesó Santiago Vittar de la experiencia de hacer su propio hogar de cero.

El dormitorio

Cortinas (Decortinas). Pisos y revestimientos ‘Ilva’ (Bercovich). Jimena Montenegro

“Nos gustan los dormitorios de pocos metros, íntimos, con lo necesario para el buen descanso”.

El dormitorio principal tiene salida directa hacia el jardín y la pileta. Iluminación (Stümol). Griferias (Peirano 'Velvet Black'). Jimena Montenegro

“Lo que más impacta a todo aquel que la visita es su interior, que no te lo esperas para nada. Muchos entienden el hilo conductor amarillo y buscan la presencia de ese color en cada ambiente, casi como un juego”, nos dijeron los dueños de casa entre risas.

Conexión exterior

La vegetación no solo decora: convive con la arquitectura, se integra en cada ambiente y diluye los límites entre interior y exterior. Muebles de exterior (Somos Garbo). Jimena Montenegro

“Para nosotros la pileta era importante y fue un desafío construirla en un terreno con dos metros de pendiente. Fuera de temporada, nos encanta el espejo de agua que genera, que refleja toda la naturaleza de Tafí”.

Natalia con su perrita rescatada Panchi. “Las ventanas circulares nos atraen muchísimo. Hay grandes referentes, como Luis Cano, que las usan en sus obras. Vimos el tabique y nos dio ganas de abrirlo de manera orgánica para crear una gran ventana circular. Allí pasamos horas sentados admirando el atardecer”. Mesa (Boske). Jimena Montenegro

“Este proyecto representó la posibilidad de expresarnos sin prejuicios, de encontrar belleza en lo inesperado, de jugar con la materia y desafiar límites”.