Luz, temperatura y privacidad: claves para construir bienestar

Con una propuesta centrada en el confort, Hunter Douglas presenta en Experiencia Living 2026 su amplio portfolio de soluciones para el hogar.

Escuchar Nota

En un contexto donde el diseño de interiores evoluciona hacia propuestas cada vez más sensoriales y personalizadas, Hunter Douglas despliega su universo de soluciones en Experiencia Living 2026 con una premisa clara: transformar la manera en que se experimentan los espacios. Allí, la firma invita a vivir la innovación técnica, que se entrelaza con una mirada sensible sobre el bienestar cotidiano.

“Para esta nueva edición de Experiencia Living, partimos de una mirada sensible sobre las nuevas formas de habitar, entendiendo que los espacios no solo deben responder a criterios funcionales y sofisticados, sino también acompañar el bienestar de las personas. Nuestra propuesta para este año presenta soluciones innovadoras que se integran de manera orgánica tanto en ambientes interiores como exteriores”, señala Guilherme Jordão, CEO de Hunter Douglas Argentina.

Las cortinas de madera siempre generan un juego de luz y sombra que aporta carácter al ambiente.

Por cuarto año consecutivo, la marca dice presente con su participación en 17 ambientes, además de un stand propio. Allí, clientes, arquitectos y diseñadores de interiores encontrarán un portfolio que no solo responde a las exigencias funcionales del habitar contemporáneo sino que también incorpora nuevas formas de vincularse con la luz, la temperatura y la privacidad.

El diseño como experiencia

Lejos de limitarse a una exhibición de producto, la propuesta de Hunter Douglas se construye como una experiencia inmersiva. Las icónicas líneas Duette®, Silhouette® y Luminette® reaparecen como aliadas clave en la configuración de los espacios, elegidas por su capacidad de aportar sofisticación sin resignar eficiencia.

Las cortinas Silhouette se destacan por su suavidad, cuentan con láminas suspendidas entre velos translúcidos que al unirse crean ambientes donde el confort visual es el protagonista sin perder la sofisticación.

El modelo Duette® se posiciona como una solución de alto rendimiento: su estructura alveolar, inspirada en las colmenas, crea cámaras de aire que mejoran el aislamiento térmico y optimizan la climatización interior.

Las cortinas tradicionales, por su parte, se consolidan como el recurso versátil por excelencia. Presentes en gran parte de la muestra, despliegan una paleta que va de los neutros elegantes a tonos más expresivos, con múltiples texturas y niveles de opacidad que permiten ajustar la atmósfera de cada ambiente con precisión.

Un clásico que aporta elegancia: las cortinas tradicionales.

Otro de los focos de la exhibición está puesto en las persianas Country Woods, que revalorizan la calidez de la madera natural en clave contemporánea. Provenientes de bosques de reforestación, estas piezas no solo aportan una estética orgánica, sino que también integran soluciones técnicas que permiten un control lumínico eficiente y protección frente a los rayos UV.

Las cortinas horizontales de madera en tonos claros, suman calidez y preservan la temperatura del ambiente, aportando elegancia, personalidad.

En el exterior, la línea Outdoor encuentra su máxima expresión en las pérgolas premium Isla Romana, instaladas en el sector de playa del predio. Allí, el diseño dialoga con el entorno natural y pone en evidencia una tendencia creciente: la expansión del confort interior hacia los espacios al aire libre.

En la Playa de Remeros Beach, la línea Outdoor con sus pérgolas para disfrutar de los espacios exteriores todo el año.

“Con esta experiencia buscamos consolidar una relación más cercana con arquitectos, diseñadores, desarrolladores y público general, sin perder la esencia que ha consolidado a la compañía como referente en el sector: combinar la precisión de la tecnología con la excelencia artesanal”, resume Jordão.

Así, la marca propone soluciones que trascienden lo estético para instalarse en un territorio donde confort, innovación y sensibilidad conviven en equilibrio.

Para más información podés visitar Hunter Douglas. ________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.