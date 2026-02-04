Mirá cómo una cocina cerrada se transformó en un espacio protagonista y a puro color en Belgrano

En un departamento familiar, una arquitecta llevó adelante la reforma integral de la cocina, transformándola en un espacio verde, cálido y de diseño curvo

Camila Blousson Escuchar Nota

“Para la refacción de esta cocina, los clientes me dieron muchísima libertad y, a la vez, tenían muy en claro lo que querían. Nos fue muy bien en el proceso y quedaron felices. La obra tomó casi seis meses, más que nada por el gran trabajo de carpintería que tiene detrás”, nos dijo la arquitecta Camila Monge del proyecto de reforma de una cocina en un departamento familiar en Belgrano.

Los dueños de casa con su hijo y la arquitecta Camila Monge, a cargo del proyecto de reforma. Federico German Paul

En el hall de entrada había una puerta que comunicaba con la cocina. La arquitecta decidió anularla y demoler el muro que separaba ese ambiente del comedor, con el objetivo de lograr una mayor integración entre ambos espacios, algo que se pensó de entrada.

El antes: una cocina con doble circulación, poco aprovechamiento del espacio y completamente separada del comedor. Camila Monge

A la hora de resolver el cerramiento, descartaron el clásico de hierro y se volcaron por una solución en madera, que implicó un trabajo artesanal clave.

“La cocina tiene un guiño Art Déco y establece un diálogo entre lo antiguo, a través de la madera, y lo contemporáneo, dado por sus curvas y contracurvas”, explica la arquitecta. Federico German Paul - Federico Paul

“Estaban abiertos a algo diferente y eso me dio la posibilidad de diseñar formas geométricas en la parte fija. Los círculos y diagonales le sumaron un plus. Fue una pieza hecha a medida, completamente artesanal y única para ellos”, agregó.

La puerta de madera, realizada por el carpintero del equipo de Camila, fue uno de los elementos que más tiempo demandó debido a su cuidadoso trabajo artesanal. Apliques pared (I wish Deco). Federico German Paul - Federico Paul

Además, los dueños tenían algo muy claro desde el inicio: querían que la cocina fuera verde inglés, el color predilecto de Monge. “No es la primera cocina que diseño en este tono espectacular. Me mostraron varias referencias en verde, combinadas con carpintería en madera y detalles curvos”, cuenta la arquitecta.

El lavavajillas se integró a la isla y se ubicó frente a la bacha, una decisión pensada para optimizar al máximo el uso del espacio. Mesadas Dekton Danae (Marmolería Forte). Federico German Paul - Federico Paul

En las paredes se incorporó una boiserie de madera que ayuda a integrar el ambiente, diluye los límites del espacio y unifica visualmente muros, ventana y puerta, también en madera.

Las alacenas juegan con distintas profundidades, generando un sutil efecto de luces y sombras que acentúa el diseño. Para la alzada, se creó un diseño curvo. Los tiradores son un diseño de Camila Monge. Federico Paul

En cuanto al diseño, Monge destaca el juego de elementos que define el espacio: “Trabajamos con ranurados, curvas, geometrías, laca y madera, además de distintas profundidades, que son grandes protagonistas de esta cocina.

Se reemplazó la ventana anterior por una nueva con el mismo diseño de la puerta divisoria. Pisos (Gatti Mosaicos). Federico German Paul - Federico Paul

“Las líneas geométricas llevaron el diseño a un lenguaje más actual. Un bastidor perimetral ancho, las varillas de madera y un delicado ranurado interior le suman carácter a esta cocina”.” — Arq. Camila Monge, a cargo del proyecto

En las alacenas, el diseño combina módulos ranurados con otros de varillas de madera, sumando ritmo y detalle al conjunto. Grifería 'Vigo' (Peirano). Federico German Paul - Federico Paul

“El mayor desafío fue lograr que todo conviva en equilibrio y, al mismo tiempo, aprovechar al máximo el espacio”.

Mueble de guardado diseñado a medida para aprovechar un espacio antes inutilizado. Federico German Paul - Federico Paul

“Para los dueños de casa, que tienen un hijo, la cocina era un espacio central. Pasan gran parte de su tiempo allí y por eso apostamos por colores cálidos, que invitan a quedarse un rato más”, concluyó Monge.