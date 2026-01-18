LA NACION
Legado junto al mar: recorremos la casa donde vivía y creaba Alicia Goñi en La Pedrera

Cada año sus hijos vuelven a reunirse para celebrar el lugar manteniendo la esencia de la artista

“Nos llovió una semana entera. La casa era viejita y le entraba agua por todos lados, pero estábamos encantadas y mamá se veía tan feliz...”. Cala Zavaleta es actriz, artista y gestora cultural, y le sobran los recursos para narrar esta historia como se debe, pues se trata de la materialización de un sueño. La artista plástica y pionera en Palermo con la tienda Cat Ballou, Alicia Goñi, había conocido La Pedrera a los 18 años y se había prometido, alguna vez, vivir en este pueblo costero.

Cala Zavaleta es actriz y desde hace dos años está abocada a la gestión cultural y las artes visuales. Su proyecto "CALIS" es una instalación y libro de artista en diálogo con la obra de su madrePompi Gutnisky

El día llegó con ese febrero lluvioso y con su hija adolescente como parte de un universo que aquí se desplegó en grande. Tras una reforma en la que generó cuartos para sus dos hijos, espacios generosos para compartir en familia y un taller, Alicia se instaló definitivamente. “Fue un antes y un después”, asegura Cala, quien hoy vive en Madrid y, desde el espacio que lleva su nombre, produce muestras y promueve artistas, además de exponer obra propia. “Encontré un equilibrio”, dice pero asegura que este rincón uruguayo donde quedó el hogar familiar es su lugar en el mundo, allí adonde siempre quiere volver.

Tras un cerco de troncos de eucalipto, la galería del frente es ideal para dejar las cosas al regreso de la playa y entrar por el costado directamente al jardín con la pérgola cubierta de hibiscusPompi Gutnisky

Mi mamá armó este lugar pensando en reunir a la familia; entonces, la casa tiene un espíritu de encuentro muy especial: en cada rincón hay espacios para compartir y pasar las horas.

Cala Zavaleta, dueña de casa

En su momento, Goñi eliminó tabiques divisorios para integrar el comedor y el living con su chimenea originalPompi Gutnisky

Con los años, Cala fue encontrando un estilo que une pasado y presente: “Mi aporte tiene que ver con la practicidad. Me gusta que las casas sean cómodas, pero sigo la línea de Alice: lo más importante es que no se pierda su esencia”.

La barra de cemento alisado rodea las columnas estructurales de la construcción original sumando superficie a la mesada del mismo materialPompi Gutnisky

Testimonio de la distribución preexistente, las columnas se usaron como soporte de la barra que integra todo el ambiente.

Junto al comedor, la puerta varillada da paso a los cuartosPompi Gutnisky

Alma de playa

El piso de ladrillos se conservó en el exterior, pero resultaba frío y húmedo para el interior, donde se reemplazó por madera.

En el cuarto que da al frente, un dúo de camas vestidas con acolchados rayados (Ikea)Pompi Gutnisky

Como el resto de los ambientes, el baño principal está revestido en machimbre y tiene una ventana azul que lo inunda de luz natural.

Bacha de apoyo, espejo provenzal biselado y rosadas hortensias del jardínPompi Gutnisky

La galería es el point favorito para comidas, siestasy charlas interminables. “Es la zona más potente del jardín, siempre fresquita, íntima y, al mismo tiempo, está en medio de todo: es el corazón de la casa”, describe Cala.

El deck fue equipado con un camastro grande y sillones mullidos con almohadones (Pez Punto)Pompi Gutnisky

De ayer a hoy

Cruzando el jardín, está el antiguo garage que Alicia había transformado en su taller. Con el tiempo, Cala se animó a intervenir el espacio más representativo de su mamá y generó allí un segundo living.

Piezas heredadas, una alfombra marroquí y cortinas livianas traslúcidasPompi Gutnisky

Los ambientes se abren revelando sus tesoros: mucha obra, por supuesto, y también hallazgos y textiles del mundo. De los muebles, el más querido es el coqueto diván de la bisabuela María Jesús

La antigua escalera de madera que lleva al cuarto de principalPompi Gutnisky

Ubicado arriba del antiguo atelier, el cuarto principal tiene vista a la bahía y salida a una terraza donde la familia pasaba las fiestas o se juntaba a esperar la salida de la luna sobre el mar

Apliques marroquíes y ropa de cama estampada (Pez Punto)Pompi Gutnisky

La impronta de Cala se traduce en interiores despojados que conservan los rasgos característicos de la primera reforma, como las aberturas en azul Klein y las luminarias de colores vibrantes.

Siempre al mar

Rodeada de ventanales, la habitación sobre el atelier tiene la mejor vista del marPompi Gutnisky

“Las rocas, la rambla, cómo se ve el mar, que se pueda hacer todo caminando, que tengas varias opciones para ir a una playa o a otra según el viento... No soy objetiva con La Pedrera: es mi lugar preferido en el mundo”

La playa abierta y el cielo infinito de la costa uruguaya.Pompi Gutnisky
