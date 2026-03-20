Quiénes estuvieron en la inaguración de Experiencia Living 2026, en Remeros Beach

Ayer fue la gran inauguración de la muestra de decoración, arquitectura y diseño que reúne toda la tendencia y en su cuarta edición ya es un referente del segmento.

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La cuarta edición de Experiencia Living tuvo ayer su gran tarde inaugural con la presencia de destacadas figuras de la decoración, la arquitectura y referentes de las marcas que acompañan la muestra. Una gran fiesta que recién comienza.

Mariana Kratochwil, directora de Living y curadora de la muestra; Constanza Brito, vicepresidenta de Vizora, y Santiago Traynor, gerente de Negocio de Eventos y Content Lab de LA NACION Fabian Malavolta

Lala Bruzoni, responsable de comunicación de Remeros Beach; Carla Quiroga, Prosecretaria de La Nación; Teresa de Elizalde, directora editorial del Grupo de Revistas La Nación, y José del Río, Director de Contenidos de La Nación. Fabian Malavolta

Hernán Elliot, de Banco Macro; Milagros Brito, presidenta de Vizora, y Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION Fabian Malavolta

Experiencia Living, dentro del marco increíble de Remeros Beach DENISE GIOVANELI

Milena Gerhardt y Paola Dockhorn, de Halesa Estudio, expositoras de la edición 2026 Fabian Malavolta

Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION y Marcelo Sajaroff, CFO de LA NACION Fabian Malavolta

Los arquitectos e interioristas que exponen este año, en la tradicional foto grupal JONATHAN REICCHOLZ

Acá, el detalle de todos los estudios que participan: Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich, la arquitecta Adriana Randazzo y Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2.

Postales de una tarde de fiesta DENISE GIOVANELI

Inés Miguens, coordinadora general de obra de Experiencia Living Fabian Malavolta

Claudio Wertheim, Pía Magri y Virginia Ortiz, algunos de los expositores de Experiencia Living 2026 Fabian Malavolta

Delfina Pereyra, de Banco Macro, junto a Lucrecia Cornejo, socia de Diderot.art Fabian Malavolta

Stefy Jaugust y Angie Braun, de Diderot.art Fabian Malavolta

Guadalupe Ferrer; jefa de Eventos de LA NACION; Mariana Da Silva y Martina Fielder, Gerenta de Marketing B2B de LA NACION Fabian Malavolta

Gervasio Marques Peña y Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina Fabian Malavolta

Inés Bertrán, responsable Comercial en LA NACION junto a Clara Di Ció, gerente de marketing en De Stefano Fabian Malavolta

Una tarde increíble para una inauguración muy esperada Fabian Malavolta

El momento del corte de cinta Fabián Malavolta

Milagros Brito, Teresa de Elizalde, Santiago Traynor, Gervasio Marques Peña, Mariana Kratochwil, Mariana Arias, Constanza Brito, Norberto Frigerio y Francisco Seghezzo Fabián Malavolta

Desde la izquierda, Leandro Abate y Carolina Tencaioli, al frente de Línea Neta, creadores del departamento "Crucero" Fabian Malavolta

Claudio Bernal, Gerente de Promoción y Relaciones Institucionales en FV (en el extremo izquierdo) y Gustavo Rusconi, gerente comercial de Ferrum, en el centro, con parte de sus equipos Fabian Malavolta

Robertito Funes Ugarte entrevista a Mariana Kratochwil para LN+ Fabian Malavolta

Manuela Fuertes, gerenta comercial de LA NACION; Mariano Fraschina, Account Management en Zurich Argentina: Adriana Arias, Gerenta de Comunicación y Sustentabilidad en Zurich Argentina, e Ignacio Turin, Jefe comercial de Eventos en LA NACION Fabian Malavolta

Teresa de Elizalde y Silvina Bidabehere Fabian Malavolta

El estudio Par en Par con la arquitecta Plazibat, expositora de Experiencia Living Fabian Malavolta

Fernán Saguier, director de La Nación junto a Gervasio Marques Peña y Mirko Schlossberg Fabian Malavolta

Parte del equipo directivo de LA NACION junto Daniel Saramaga, fundador de Patagonia Flooring Fabian Malavolta