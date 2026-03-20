Quiénes estuvieron en la inaguración de Experiencia Living 2026, en Remeros Beach

Ayer fue la gran inauguración de la muestra de decoración, arquitectura y diseño que reúne toda la tendencia y en su cuarta edición ya es un referente del segmento.
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La cuarta edición de Experiencia Living tuvo ayer su gran tarde inaugural con la presencia de destacadas figuras de la decoración, la arquitectura y referentes de las marcas que acompañan la muestra. Una gran fiesta que recién comienza.
Acá, el detalle de todos los estudios que participan: Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich, la arquitecta Adriana Randazzo y Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2.
LA NACION
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