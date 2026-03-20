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Quiénes estuvieron en la inaguración de Experiencia Living 2026, en Remeros Beach

Quiénes estuvieron en la inaguración de Experiencia Living 2026, en Remeros Beach

Ayer fue la gran inauguración de la muestra de decoración, arquitectura y diseño que reúne toda la tendencia y en su cuarta edición ya es un referente del segmento.

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La cuarta edición de Experiencia Living tuvo ayer su gran tarde inaugural con la presencia de destacadas figuras de la decoración, la arquitectura y referentes de las marcas que acompañan la muestra. Una gran fiesta que recién comienza.

Mariana Kratochwil, directora de Living y curadora de la muestra; Constanza Brito, vicepresidenta de Vizora, y Santiago Traynor, gerente de Negocio de Eventos y Content Lab de LA NACION
Mariana Kratochwil, directora de Living y curadora de la muestra; Constanza Brito, vicepresidenta de Vizora, y Santiago Traynor, gerente de Negocio de Eventos y Content Lab de LA NACIONFabian Malavolta
Lala Bruzoni, responsable de comunicación de Remeros Beach; Carla Quiroga, Prosecretaria de La Nación; Teresa de Elizalde, directora editorial del Grupo de Revistas La Nación, y José del Río, Director de Contenidos de La Nación.
Lala Bruzoni, responsable de comunicación de Remeros Beach; Carla Quiroga, Prosecretaria de La Nación; Teresa de Elizalde, directora editorial del Grupo de Revistas La Nación, y José del Río, Director de Contenidos de La Nación.Fabian Malavolta
Hernán Elliot, de Banco Macro; Milagros Brito, presidenta de Vizora, y Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION
Hernán Elliot, de Banco Macro; Milagros Brito, presidenta de Vizora, y Gervasio Marques Peña, Director Comercial de LA NACION Fabian Malavolta
Experiencia Living, dentro del marco increíble de Remeros Beach
Experiencia Living, dentro del marco increíble de Remeros BeachDENISE GIOVANELI
Milena Gerhardt y Paola Dockhorn, de Halesa Estudio, expositoras de la edición 2026
Milena Gerhardt y Paola Dockhorn, de Halesa Estudio, expositoras de la edición 2026Fabian Malavolta
Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION y Marcelo Sajaroff, CFO de LA NACION
Francisco Seghezzo, CEO de LA NACION y Marcelo Sajaroff, CFO de LA NACIONFabian Malavolta
Los arquitectos e interioristas que exponen este año, en la tradicional foto grupal
Los arquitectos e interioristas que exponen este año, en la tradicional foto grupalJONATHAN REICCHOLZ

Acá, el detalle de todos los estudios que participan: Pía Magri, Rob Ortiz, Sandy Cairncross, Sara Plazibat para San Lorenzo Design, Gaby López Monzón, Estudio Leti Rocco, Halesa Estudio, Línea Neta, Loly Albasini, Julia Saramaga y Cristela Caviglia para Patagonia Flooring, Iván Nahas para Wood Market, Claudio Wertheim y Virginia Ortiz para Zurich, la arquitecta Adriana Randazzo y Marianela Guzmán Vercellesi para Grupo (a)2.

Postales de una tarde de fiesta
Postales de una tarde de fiestaDENISE GIOVANELI
Inés Miguens, coordinadora general de obra de Experiencia Living
Inés Miguens, coordinadora general de obra de Experiencia LivingFabian Malavolta
Claudio Wertheim, Pía Magri y Virginia Ortiz, algunos de los expositores de Experiencia Living 2026
Claudio Wertheim, Pía Magri y Virginia Ortiz, algunos de los expositores de Experiencia Living 2026Fabian Malavolta
Delfina Pereyra, de Banco Macro, junto a Lucrecia Cornejo, socia de Diderot.art
Delfina Pereyra, de Banco Macro, junto a Lucrecia Cornejo, socia de Diderot.artFabian Malavolta
Stefy Jaugust y Angie Braun, de Diderot.art
Stefy Jaugust y Angie Braun, de Diderot.artFabian Malavolta
Guadalupe Ferrer; jefa de Eventos de LA NACION; Mariana Da Silva y Martina Fielder, Gerenta de Marketing B2B de LA NACION
Guadalupe Ferrer; jefa de Eventos de LA NACION; Mariana Da Silva y Martina Fielder, Gerenta de Marketing B2B de LA NACIONFabian Malavolta
Gervasio Marques Peña y Valentina Solari, directora comercial de Renault Argentina
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Inés Bertrán, responsable Comercial en LA NACION junto a Clara Di Ció, gerente de marketing en De Stefano
Inés Bertrán, responsable Comercial en LA NACION junto a Clara Di Ció, gerente de marketing en De StefanoFabian Malavolta
Una tarde increíble para una inauguración muy esperada
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El momento del corte de cinta
El momento del corte de cintaFabián Malavolta
Milagros Brito, Teresa de Elizalde, Santiago Traynor, Gervasio Marques Peña, Mariana Kratochwil, Mariana Arias, Constanza Brito, Norberto Frigerio y Francisco Seghezzo
Milagros Brito, Teresa de Elizalde, Santiago Traynor, Gervasio Marques Peña, Mariana Kratochwil, Mariana Arias, Constanza Brito, Norberto Frigerio y Francisco SeghezzoFabián Malavolta
Desde la izquierda, Leandro Abate y Carolina Tencaioli, al frente de Línea Neta, creadores del departamento "Crucero"
Desde la izquierda, Leandro Abate y Carolina Tencaioli, al frente de Línea Neta, creadores del departamento "Crucero"Fabian Malavolta
Claudio Bernal, Gerente de Promoción y Relaciones Institucionales en FV (en el extremo izquierdo) y Gustavo Rusconi, gerente comercial de Ferrum, en el centro, con parte de sus equipos
Claudio Bernal, Gerente de Promoción y Relaciones Institucionales en FV (en el extremo izquierdo) y Gustavo Rusconi, gerente comercial de Ferrum, en el centro, con parte de sus equipos Fabian Malavolta
Robertito Funes Ugarte entrevista a Mariana Kratochwil para LN+
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Manuela Fuertes, gerenta comercial de LA NACION; Mariano Fraschina, Account Management en Zurich Argentina: Adriana Arias, Gerenta de Comunicación y Sustentabilidad en Zurich Argentina, e Ignacio Turin, Jefe comercial de Eventos en LA NACION
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Teresa de Elizalde y Silvina Bidabehere
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El estudio Par en Par con la arquitecta Plazibat, expositora de Experiencia Living
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Fernán Saguier, director de La Nación junto a Gervasio Marques Peña y Mirko Schlossberg
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Parte del equipo directivo de LA NACION junto Daniel Saramaga, fundador de Patagonia Flooring
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Santiago Traynor junto a parte del equipo de Vizora: Rodrigo Gallaro, Pablo Amorrortu, Sol Moggia y Rocío Pepe
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