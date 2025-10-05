Una artista nos lleva a recorrer su casa, que decoró con mano maestra

María José Rojas combinó los espectaculares empapelados de Edición Particular con obras propias y hallazgos entrañables en su departamento de Recoleta
“En casa todo tiene valor emocional y está para usarse. La vivimos con frescura y libertad para cambiar: acá no hay nada fijo; hoy está así y el mes que viene, no sabemos”, nos dijo María José Rojas. Artista de vocación y formación, estudió Bellas Artes y Arquitectura en Chile, su país natal.
La mirada sensible de María José fue capitalizada por sus amigas Mercedes Laconi (diseñadora de joyas) y Sofía Pereyra (abogada), quienes le propusieron fundar Edición Particular, marca de empapelados, murales, láminas, cuadros y textiles con un catálogo que ofrece diseños propios y reproducciones de obras de todos los tiempos. La magia creativa que aplica en sus proyectos se despliega en cada rincón del departamento donde vive desde hace 12 años con su hija Helena y su marido, junto a quien lidera la agencia de publicidad Baauhs.
Puesta en escena
“El uso de empapelados está instalado. No creo que sea algo que vaya a pasar, más allá de que actualmente es un poco una moda”, dice María José. “Es una manera rápida de embellecer un espacio, sin necesidad de grandes despliegues. Aunque mucha gente teme que achiquen los espacios, creo que más bien suelen ampliarlos: son ventanas, puntos de fuga que proponen cosas todo el tiempo”.
“Una pared blanca puede dar calma, pero creo que también puede cansar y oprimir”, dice María José. Y esa convicción salta a la vista en la pared con múltiples obras de su autoría.
Siguiendo el estilo europeo, la biblioteca está en el comedor. “La traje de la oficina que dejé durante la pandemia. Esta fue la única pared donde cabía y quedó bien”.
Como una joya que se reactualiza desde su propio pasado, brilla el díptico hecho por María José durante su etapa de estudiante. “Fue uno de los pocos cuadros que me pude traer de Chile. Lo tengo ahí desde siempre. Me encanta”.
Un paso a la cocina poco común
El pasillo lleva del hall a la cocina y conecta con el área de servicio. Lo recorren generosos placares, puertas pintadas en celeste y un empapelado que es un collage de Edición Particular hecho a partir de unas diez obras del Barroco.
“En algún momento pensé en ponerle al pasillo una alfombra roja para que fuera magnífico, pero dejamos el granítico original. Queda canchero el contraste, es súper kitsch y tiene humor sin ironía”.
Mantener la cocina fue una decisión. “Me siento cómoda con lo que dura: prefiero lo original si es bueno, antes que hacer cambios radicales con materiales de menor calidad que ahora están de moda y mañana ya no. Esas dinámicas del mercado no tienen que ver con nuestro estilo de vida”, declara María José.
“A un revestimiento viejito, uno le puede poner un cuadro hipermoderno arriba y lo revitaliza enseguida”.
De pronto, la calma
“Cuando todo grita, no se escucha nada. Me gusta poner acentos y silencios con el ritmo de las composiciones. Es importante tener un poco de calma; si no, todo es demasiado estridente y deja de ser gracioso o vivible”, nos explica María José, ante el asombro que nos produce su cuarto tan blanco.
Y vuelta al color
Helena (14) se adapta, exige, tiene su propia opinión y toma decisiones. “Para el techo elegimos un empapelado fuerte, una especie de collage que hice integrando cuadros de Gauguin y Cézanne. Nos gustó muchísimo, y quedó”, dice la dueña de casa, sin dudas feliz de compartir su gusto por el arte con su hija.
María José hizo la lámpara colgante con porcelana en frío y la pintó con el mismo tono que usó para las paredes.
