Cómo es el nuevo Explora, primer hotel de la marca chilena en Argentina

Es el primer eslabón de la cadena chilena en Argentina. No es casualidad que hayan elegido El Chaltén, la capital nacional del trekking, para dar el gran paso de este lado de los Andes. El senderismo es una actividad completamente alineada con la filosofía del hotel, que abona un estilo de lujo sustentable, en el que el mayor activo es la vista de las ventanas: el soberbio valle del río Eléctrico, con el glaciar Marconi detrás. Un tesoro natural que custodia la reserva Los Huemules, donde está emplazado, a 17 km del pueblo.

El hotel fue construido en módulos en Mendoza y trasladado en camiones a El Chaltén. Está en la reserva Los Huemules Mariana Eliano

La marca de la familia Ibáñez está por cumplir 30 años. El primer Explora abrió en Torres del Paine en 1993. Después fue el turno de San Pedro de Atacama, y siguieron luego propiedades en Isla de Pascua, Valle Sagrado (Perú) y Uyuni (Bolivia). En 2019, empezaron a desarrollar reservas de conservación con el objetivo de generar un impacto positivo en un millón de hectáreas durante los próximos 10 años. Las reservas aportan un 95% de su territorio exclusivamente para la exploración y la conservación y sólo un 5% está destinado a instalaciones de turismo o bienes raíces o investigación. “Están comprometidas con un futuro en el que las personas y la naturaleza pueden prosperar debido a la salvaguarda legal de nuestros paisajes y ecosistemas únicos en asociación con las culturas locales y con una actividad científica de clase mundial”, sostienen.

Habitación en tonos claros y madera. Son sólo 20. Mariana Eliano

Ya en 2004, cuando se creó la reserva privada Los Huemules –5.800 hectáreas en el camino hacia el Lago del Desierto–, Explora se puso en contacto con Cielos Patagónicos para trabajar juntos en esta dirección. El hotel de El Chaltén inauguró recién en diciembre de 2021, después de una compleja obra que tuvo que contemplar no sólo los requisitos del plan del manejo de la reserva y el duro invierno santacruceño, sino también los estrechos puentes que tenían que atravesar los camiones que llevaron los 117 módulos del proyecto concebido por el arquitecto chileno Pepe Cruz desde la fábrica en Mendoza hasta el terreno a orillas del río Eléctrico. Fueron 90 viajes milimétricamente calculados.

Amplias rampas: modernas y accesibles para personas con movilidad reducida. Mariana Eliano

Lujo esencial

El resultado es muy moderno, desconcertante para algunos, pero sin fisuras, como los containers negros por fuera, y revestidos en madera por dentro, que reciben al viajero. Si a la calidez de los tonos claros del pino se suma la espléndida vista de las ventanas, el resultado es el perfecto clima de refugio que quien llega cansado de caminar espera encontrar. No hay excesos. Una gloriosa ducha, una mullida cama, una muy buena cocina –con menú diseñado por Pablo Rivero y Guido Tassi de Don Julio y El Preferido de Palermo– y los mejores vinos patagónicos.

Sector de lectura en el nuevo Explora El Chaltén Mariana Eliano

Por lo demás, lo que sí es holgado es la proporción de empleados: son 65 para atender a un máximo de 40 huéspedes. Varios integran la brigada de cocina, que elabora desde el primer pan, scon y mermelada de la mañana, hasta el último postre de la noche, guiados siempre por la idea de utilizar, lo más posible, materias primas provenientes de pequeños productores de cercanía, producidas con criterios agroecológicos y, en algunos casos, de recolección.

El spa, por su parte, tiene tres jacuzzis exteriores, bien custodiados por la silueta granítica del cerro 30 Aniversario, y varios gabinetes para tratamientos, ideales para regalarse un buen masaje después de una larga jornada.

En marcha

El staff de guías es otro eje fundamental de la propuesta. Todos los días, entre las 18 y las 20, con alguna de las creaciones del bartender en mano, es hora de planear las actividades del día siguiente. La propuesta de Explora divide la región en tres áreas: la del PN Los Glaciares, más esteparia; la de la reserva Los Huemules, más verde y con muchos menos turistas (por ser de acceso pago y bastante menos conocida), y por último, el sector del Lago del Desierto, con paseos de distintos grados de dificultad por el glaciar Vespignani y la bahía Tranquila.

El trekking es una de las actividades fundamentales para Explora Mariana Eliano

Muy bien pensada, la intención de los responsables del plan de exploraciones es que los pasajeros conozcan al menos un sendero de cada una de estas partes, para llevarse una idea cabal de la variedad de ambientes existentes.

Hay senderos de medio día, que invitan a almorzar en el hotel antes de volver a salir por la tarde, y varias exploraciones de día completo. En esos casos, el huésped es invitado a elegir su vianda del día siguiente con opciones como focaccia de lomo con zucchini y tomates rostizados, sándwich vegetariano con salsa romesco, o una cebada vegetariana o con carne de cerdo como opción de proteína.

Los guías de montaña acompañan en las salidas de medio o todo el día. Mariana Eliano

El profesionalismo de los guías es inmaculado y su entusiasmo, contagioso. Acompañan y motivan al que camina lento, instan a salir igual si el día está frío, llovizna o hay viento. De todas maneras, para los menos activos hay también un menú de overlandings (salidas en vehículo con caminatas muy cortas). Y una conclusión a la vista: quedarse en el hotel está out of the question. Los sillones y las vistas pueden resultar invitantes, pero la energía del destino está ahí afuera, y se siente en el aire.

El hotel, a la vera del río Eléctrico en la reserva Los Huemules Mariana Eliano

Para la próxima temporada, a partir de octubre de 2022, está previsto sumar los Hielos Continentales como travesía para los más entrenados y que El Chaltén sea un hito posible del programa Explora Connects Patagonia, que combina esta propiedad con las dos que tienen en el sur de Chile (PN Torres del Paine y PN Patagonia).

El comedor mira al Valle del Río Eléctrico Mariana Eliano

Datos útiles Hay tres tipos de programas con tarifas especiales para argentinos: Experience, Adventure y Explorer. El primero, desde u$s 540 (IVA incluido), incluye traslados in-out desde el aeropuerto de El Calafate, desayuno y una comida con bebidas, con una exploración de medio día por estadía. El segundo, desde u$s 622 (IVA incluido), incluye todas las comidas y una exploración de medio día por noche. El programa Explorer, desde u$s 682, contempla traslados + comidas y exploraciones de día completo o medio día. Tarifas por persona en base doble. T: (+54-11) 5199-0564. reserve@explora.com www.explora.com