Delivery gourmet. 4 propuestas creativas para comer casi igual que en el restaurante

En tiempos de reinado del envío a domicilio, algunos emprendimientos encontraron la forma de destacarse y subir la apuesta del rubro

Vicky Guazzone di Passalacqua PARA LA NACION

No cabe duda de que 2020 fue el año de consagración del delivery. Confinados en casa, hasta los más reacios a este método hicieron sus pedidos con envío a domicilio. Y aunque lo enviado fue mucho más que comida, lo cierto es que este rubro es el que mejor agudizó su propuesta. Con períodos en los que los restaurantes encontraron en el delivery y el take away su única forma de venta, hubo quienes supieron diferenciarse a plena creatividad e ingenio. Y siguieron haciéndolo una vez que volvió a permitirse el consumo en el lugar. Entre ellos se destacan las siguientes cuatro propuestas, con vida mucho más allá de la cuarentena.

1. Kitchenita

Crear marcas para nichos

Kitchenita rastrea continuamente datos para determinar nichos de necesidad en el delivery de cada barrio: Fishico fue una de sus creaciones, con foco en los fish cakes.

“Si Mc Donald’s fuera inventado hoy, seguramente sería saludable, por delivery, data-driven y con operaciones ultra rápidas”. Esto es lo que sentencian Alex Boccara y Gaspard Hambückers, un francés y un belga que se unieron en Argentina para crear Kitchenita, un emprendimiento que se rige por todas aquellas premisas. Frustrados en su vida local por la falta de adaptación de los restaurantes al mundo online, en septiembre de 2019 decidieron crear este emprendimiento que se dedica a generar marcas específicamente pensadas para delivery, pero además nacidas de las necesidades de cada barrio y tipo de consumo, todo relevado a través de datos precisos. ¿Cómo funciona? A partir de “kitchenitas”, mini estaciones de cocina de 16 m2, la compra colectiva de insumos y la versatilidad de su estructura, trabajan varias marcas desde un mismo centro de operaciones, y replican este formato en diferentes barrios de la ciudad. Esto provee precios accesibles y un servicio muy ágil.

“La gente cada vez basa más sus consumos diarios en datos, y cada vez tiene más información sobre lo que consume”, describe Hambückers. A esa inquietud, él y su socio responden con marcas de comida que hacen de lo saludable uno de sus puntos centrales. Por eso no sorprende que algunas de sus creaciones más exitosas sean las marcas de comida vegana creadas en colaboración con la compañía NotCo, Jardín y Planta Base. Aunque también hay espacio para la firma de grandes chefs, y así nació Vicenta, una marca de empanadas con el aval de Fernando Trocca, o Juliana López May en Kitchenita, con comida casera ideal para el invierno. “Tenemos un portfolio de 33 marcas donde hay opciones veganas y no, porque la idea es que el cliente no pida empanadas o pizza tres veces por semana, sino que pueda encontrar otras opciones de delivery”, detallan. En ese camino, permanentemente están al acecho del nicho de cada barrio en pos de crear nuevas líneas. Para este mes proyectan una marca de pollo frito y otra de cocina asiática con dumplings y gyozas, una tendencia cada vez más en alza.

Entre las marcas específicas para delivery que creó Kitchenita resalta la de Juliana López May, con comida casera ideal para el invierno.

“Arrancamos antes de la pandemia, y aunque se democratizó el acceso al delivery, pasamos de tener entre 5 y 10 restaurantes en cada una de las verticales donde competíamos a tener 150, porque todos empezaron a vender por este formato”, describe Gaspard. La clave para seguir distinguiéndose no es otra que el foodtech, la tecnología que analiza la oferta y demanda y les permite hacer creaciones a medida, estando siempre un paso más adelante.

www.kitchenita.co

IG: @kitchenita.arg

Las marcas de Kitchenita se piden vía Rappi y Pedidos Ya.

2. Caja Madre

Una curaduría sustentable

Con Caja Madre, una publicista gastronómica se propuso hacer llegar productos de calidad nutricional mediante delivery.

Tras los primeros meses de cuarentena de 2020, Dana Daverio, publicista gastronómica, se cansó de ver el poco cuidado que había en los pedidos de delivery. Por lo general, lo que llegaba eran propuestas de alto contenido en grasas y poco valor nutritivo. Como contrapartida, Daverio decidió crear Caja Madre, una selección de cajas curadas con exclusivos productos argentinos seleccionados por su procedencia, composición y cualidad nutritiva, pensadas para diversas ocasiones.

Dado que también es fabricante de leches vegetales, Dana logró vincularse con pequeños productores locales. Así fue ampliando su catálogo con productos que no suelen conseguirse tan fácil, y que además de saludables resultan un hallazgo. Algunas de las razones que se proponen para pedir una Caja Madre son desayunos, meriendas, para cocinar con recetas de chefs reconocidos, celebrar alguna fecha especial, comer de forma consciente o sencillamente recibir una selección de productos de primera calidad. Las cajas son de cartón y vienen armadas con productos sellados y envasados; en ellas se pueden encontrar ítems como mermeladas orgánicas, aderezos, arroces, panes, vinos, quesos, snacks, leches, jugos y opciones sin gluten, entre otras variantes. Una de las preferidas es la Caja Madre Plant Based, cargada de ingredientes elaborados 100% a base de plantas, como leche de almendras, granola de trigo sarraceno, pan esenio (una preparación ancestral a base de semillas germinadas), mermelada de cassís natural y mayonesa de legumbres.

Uno de los fuertes de esta propuesta es que cada caja puede rellenarse o crearse a medida.

Además, las cajas de Daverio pueden rellenarse y reutilizarse, eligiendo distintos productos para volver a completarlas una vez consumidas. Aunque la más versátil es la Caja Madre Vuelta al Cole, repleta de alimentos para brindar energía y buena nutrición y reforzada para poder ser utilizada día tras día. Y para quienes prefieren hacerse su propia curaduría, la opción Mi Caja Madre permite seleccionar cualquier ítem que deseen de la tienda, personalizando al 100% la experiencia.

www.cajamadre.com.ar

IG: @cajamadre

3. Ya Cabrón

Honrar la verdadera comida mexicana

Cada viernes, Ya Cabrón propone recibir una fiesta de sabores mexicanos en casa, listos para servir y disfrutar en cualquier momento del fin de semana.

En 2015 y después de varios viajes a México, donde vivía su hermana, Esteban Cigliutti registró la marca Ya Cabrón. Habiendo conocido de primera mano la riqueza de la gastronomía de ese país, le hacía ruido la poca oferta que veía en Argentina, con las fajitas y los nachos como estandartes básicos. “Pensé que quería replicar esa idea siendo lo más respetuoso posible del producto y la cultura, porque no somos mexicanos ni tenemos esos mismos ingredientes acá”, describe. Pero tuvieron que pasar cinco años hasta que encontró el espacio para dar rienda suelta a su idea.

La causante fue la pandemia, que dejó a unos amigos dueños de un catering sin proyectos a la vista en el corto plazo, y por ende con tiempo para encarar éste. “Fue una conjunción de energía muy linda, porque a mi idea se sumó la cocina, la experiencia y los medios de producción de este equipo”, detalla Cigliutti. Lo que nació entonces fue uno de los deliveries más creativos de este tiempo: recibiendo pedidos una vez por semana, cada viernes entregan una caja con los ingredientes para armar una verdadera fiesta mexicana, todo envasado al vacío y listo para terminar de armar en casa. El menú, para dos personas, incluye tacos de cerdo al pastor, de carne braseada, de costillas de cerdo, de carne asada y vegetarianos, así como tostadas de cocktail de camarón, de tartar de lomo, de pesca del día y vegetarianas. Además, la caja puede customizarse con las tostadas y tacos que más gusten.

Este emprendimiento se propone ofrecer platos que reflejen lo más fielmente posible la riqueza de la gastronomía de México.

Cuando el año pasado las restricciones se flexibilizaron también comenzaron a hacer un pop up en Palermo algunos fines de semana. Y a partir de esa experiencia, muy exitosa, nació el siguiente paso: pronto llegarán a la calle con local propio. Pero aseguran que no dejarán de prestar atención al delivery, su primer amor, e incluso sumarán días de entrega. Un panorama win win.

Instagram: @yacabron

4. Canuto by Tegui

Para abrir en caso de emergencia gourmet

Al inicio de la cuarentena Germán Martitegui reinventó su restaurante insignia con la #CajaTegui, con alta cocina envasada al vacío.

Cuando el boom del delivery estalló, Germán Martitegui se tomó su tiempo para encontrar el formato ideal para subirse a esta movida con Tegui, su restaurante. Y luego de más de un mes cerrado, volvió al ruedo con #CajaTegui, en la que trasladó el concepto de alta cocina al envío a domicilio. Con platos envasados al vacío, instrucciones para un buen servicio y hasta una playlist recomendada, el emprendimiento fue un éxito sumamente compartido en Instagram y una de las propuestas más recordadas de la cuarentena estricta.

Luego, hacia agosto, el chef decidió redoblar la apuesta y lanzó entonces Canuto, una caja pensada para abrir “en caso de emergencia” (gourmet). Bajo esta premisa, incluyó dos panchos de salchichas caseras de cerdo ahumadas, pan vienés, ketchup con manzana, mostaza con fermento de zanahoria, pickles de cebolla y vinagre de torrontés, crunch de cebolla roja, chizitos caseros, dos mousses de cacao al 80%, dos obleas de pistacho y limón y un gin tonic preparado especialmente para Martitegui y equipo. “Canuto nació de un juego entre cocineros que por un rato se olvidaron de Tegui. Tiene de especial que es una caja llena de tesoros que pueden adaptarse a distintos horarios y situaciones. Se puede compartir, pero también puede ser para uno solo”, ilustran desde el restaurante.

La Caja Canuto ofrece dos panchos en versión gourmet, y en su más nueva variante suma el último lanzamiento de Stella Artois como maridaje justo.

Y este año, en la segunda temporada de la pandemia, decidieron ir un paso más allá. En alianza con Stella Artois, Martitegui reversionó esta caja agregándole la nueva botella de la marca, de 710 ml y con “la medida justa para compartir”.

La Caja Canuto se pide por Whatsapp al 011 5848-7663.