Dónde dormir en Colonia, la escapada infalible para hacer relax en la otra orilla del río

Es un clásico: cruzar el charco y elegir Uruguay para hacer vida muy tranquila por unos días. A las posadas de siempre se suman nuevas alternativas de alojamiento que conviene agendar.

Franco Spinetta PARA LA NACION

escuchar

Colonia del Sacramento es base ideal por su carácter romántico que se mantiene inalterado a través del tiempo. Parece siempre igual, pero no: hay nuevos anfitriones que aportan su granito de arena en las queridas playas del Plata.

Costa Colonia

Fue el primero de su tipo en Colonia. Ubicado sobre la Rambla de las Américas y orientado de frente al Río de la Plata, el Costa Colonia fue diseñado por el reconocido arquitecto argentino Martín Gómez , quien buscó darle amplitud y luminosidad a un edificio que tiene, en su centro, un techo semi cubierto por una lona blanca de tela de vela.

Costa Colonia Riverside, junto al río.

Las habitaciones convergen de manera armónica a ese sector central que, a su vez, desemboca en el restaurante y, un poquito más adelante, la grata piscina desde donde se ve el atardecer.

Costa Colonia, un hotel moderno con deco contemporánea. Xavier Martín

Todos los diversos tipos de habitaciones (Loft, River Loft, Suite, River Suite y Super Loft) son amplias, modernas, luminosas y bien equipadas, pero, los laureles se las llevan las que miran al río. Las dobles, desde u$s 74 para días de semana o u$s 97 para el sábado. Incluye desayuno. Los masajes de una hora, u$s 50.

Costa Colonia. Joaquín Torres García 1102. T: (+598) 4522-3097

Plaza Mayor

Luego de poner en funcionamiento con éxito el hotel boutique Charco, en 2018 Agostina Dalle Palle y Pablo Datria decidieron invertir para refaccionar una vieja casona española de 1860 –unida a un rancho portugués del 1700–, y así recuperar un clásico hospedaje de Colonia, la Posada Plaza Mayor .

La tradicional posada Plaza Mayor fue refaccionada a pleno. Xavier Martín

El protagonista del espacio es un antiguo patio de estilo andaluz recubierto por parras, glicinas y jazmines, donde se destaca una fuente central. Allí dan las 17 habitaciones que combinan confort e identidad.

La fuente del patio de la Posada Plaza Mayor es un símbolo de su tranquilidad. Xavier Martín

Cuando estaban por inaugurar, empezó la pandemia, pero ahora están funcionando a todo vapor y se distinguen de Charco por su tranquilidad. De hecho, el desayuno aún se sirve en el “hotel hermano”. Las dobles con desayuno buffet, desde u$s 135 (viernes y sábados) y u$s 120 (de domingo a jueves).

Plaza Mayor. Calle del Comercio 111. T: (+598) 4522-3193.

La Vigna

En el corazón de Colonia Valdense está la chacra de Agustín Batellini y Lucila Providente. Intervenida desde lo arquitectónico por Agustín, La Vigna ofrece una mezcla de paz y rusticidad campera, rastros de italianidad con toques de delicada belleza nórdica.

Una de las habitaciones de la chacra La Vigna. Xavier Martín

El ambiente destila bucolismo, con su aljibe poblado de suculentas, una galería de aromas a pinar y una vieja bodega casera reconvertida en un restaurante-desayunador, donde todo lo que se sirve es bien casero. Las habitaciones dobles van desde los u$s 135, con desayuno.

La Vigna. Ruta 51 Km 120. T: +598 4558 9234

Las Liebres

La iniciativa del artista plástico Pedro Melnitzky comprende un coqueto hotel boutique en una casona de 1920 , un restaurante gourmet y un emprendimiento inmobiliario propio en un predio de 27 hectáreas.

El casco de Las Liebres data de 1920. Gentileza Las Liebres

Las habitaciones en el casco principal son dos (Skyla y Juanita) y se complementan con otras dos (Agustina y Sebastián) en lo que eran la casa de los caseros de la propiedad. Buen gusto y atención a los detalles. Desde u$s 260 la doble, con desayuno.

La cocina de Las Liebres está a cargo del chef Hugo Soca Xavier Martín

De la mano del chef Hugo Soca, un defensor de la cocina casera uruguaya, el restaurante es abastecido casi en su totalidad por una extensa huerta orgánica, que puede visitarse. El salón se completa con un jardín de invierno vidriado, donde todo encaja a perfección. Para recomendar, la entrada de fainá de kale con verdes y el queso brie en masa crujiente. Y de los principales, el calabacín de la huerta asado con quinoa morada y salsa de remolacha, y también la pesca local (corvina), con una exquisita crema de boniato. Precios altos. Abre todos los días, mediodía y noche.

Las Liebres. Zapicán 645. T: +598 96 112 66

El Nido

Martín Rosberg, apasionado quesero, es el anfitrión de estas cabañas construidas en altura.

El Nido Treehouses llevan ese nombre porque están construidas en altura, entre los árboles. Xavier Martín

Las cabañas de El Nido. Xavier Martín

Son pequeñas y acogedoras, hechas de madera y rodeadas de una frondosa arboleda. La propuesta de alojamiento gana muchos puntos al incluir los quesos de Martín, que no se consiguen en otro lugar de Colonia.

Sólo alquila por Airbnb y las dobles arrancan en u$s 105, con pan casero, mermeladas y quesos.

El Nido. Tula Suarez de Cutinella s/n.

Charco Hotel

Una esquina icónica de Colonia con un auténtico rancho portugués del 1800 . La familia Datria-Dalle Palle la reconvirtió en un relajado alojamiento donde priman el blanco y los muebles nórdicos de tono minimalista.

El charme de Charco Hotel. Xavier Martín

En principio fueron siete habitaciones, pero el proyecto creció y terminaron comprando una propiedad que está enfrente, a la que acondicionaron con un estilo moderno y que tiene una pileta con vista al río. Desde u$s 180 la doble, con desayuno.

Charco Hotel. San Pedro 116. T: +598 91 501 267

Casa Mía

Cuando sus hijas “abandonaron el nido”, Andrea Clavijo sintió que la casa quedaba grande y la convirtió en una guest house a la que se ingresa por un amplio living con hogar en el medio y un cálido patio de invierno arbolado.

Aire hogareño en Casa Mía. Xavier Martín

Andrea sigue cuidando el espacio como si viviera aún allí. Son 5 habitaciones (una con baño privado, las otras 4 comparten dos baños). Están habilitados los espacios comunes y el uso de vajilla para platos de delivery. Hay piscina. u$s 70 la doble (baño compartido) y u$s 95 con baño privado. Con desayuno.

Casa Mía. Lauro Ayestarán 56. T: (+598) 98 612 970.

Las Glicinas

Ubicado en una esquina, este hospedaje –que ocupa una casa del 1900 donde funcionaban oficinas del puerto – fue idea de Ana Lebensohn, arquitecta argentina.

Las Glicinas es proyecto de una arquitecta. Xavier Martín

Son 8 habitaciones-departamento, con piso y entrepiso, decoradas con un estilo moderno, con cierto toque industrial que deja algunas vigas y muros de ladrillo a la vista. Tienen cocina equipada. En el centro, un refrescante patio con una enorme glicina ofrece una perfumada sombra. Desde u$s 120 la doble sin desayuno.

Las Glicinas. Rivadavia 355. T: (+598) 99 153 281

Caliu Earthship

Mauro Baremberg y Jésica Trosman son una pareja de cordobeses que tuvieron su flechazo con Colonia durante su luna de miel, en 2015.

Caliu Earthship se concentra en la sustentabilidad. Xavier Martín

Compraron un terreno, contactaron al arquitecto especializado en sustentabilidad, Michael Reynolds, y montaron este earthship que funciona a base de luz solar, con galerías techadas repletas de plantas (que se riegan con aguas grises) y 4 habitaciones frescas en verano (¡sin aire!) y calentitas en invierno. Desde u$s 80 la doble con desayuno.

Caliu Earthship. Tula Suárez de Cutinella s/n. T: (+598) 97 052 234.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project