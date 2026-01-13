Punta del Este: el nuevo restó escondido en un bosque a mil metros del puente de la Barra

Donde era el camping San Rafael, se encuentra esta nueva y exitosa propuesta de Facundo Connio, el joven chef que está al frente de Viti Bar de Vinos en Montevideo

Ana May Zubiría Escuchar Nota

La Real Academia Española nos dice que sotobosque es la “Vegetación formada por matas y arbustos que crece bajo los árboles de un bosque”. Eso es, precisamente, el principio que ampara a esta novedad de Punta del Este. Un espacio totalmente mimetizado con el entorno, en el ex camping San Rafael, debajo de árboles añosos.

Soto, el nuevo éxito de la temporada esteña, funciona donde estaba el camping de San Rafael

Se trata de una de las grandes aperturas de esta temporada. Lejos del ruido, pero a minutos de todo, y a sólo 1000 m del Puente de La Barra. El diseño está pensado para ensamblarse en armonía con la naturaleza: maderas, telas, juegos para chicos y a metros, pero escondido, de la ruta. Gastronomía, música en vivo, arte y juegos para los más pequeños conviven en un bosque de 4 hectáreas.

Soto Bosque funciona como un espacio de encuentro a toda hora, para bajar un cambio y alejarse de las multitudes que coparon Punta del Este esta temporada. La cafetería está abierta de 9 a 20, al mediodía es un placer almorzar bajo los árboles, por la tarde es ideal para un after por su carta original de tragos y por la noche para juntarse con amigos o disfrutar de una comida especial en pareja.

Soto Bosque, nueva propuesta a 1000 m del puente de la Barra

Además, al tener un parque infantil con juegos de madera en un entorno resguardado, permite el disfrute tanto de los niños como de los padres.

La música es parte importante de la propuesta. Esta temporada actuarán Bahiano y el dúo Spuntone & Mendaro, con la participación especial de Mariano Martínez, de Attaque 77. Habrá conciertos de jazz, bandas acústicas y un tributo a Charly García. También funciones de cine al aire libre.

Facundo Connio, al frente de la cocina de Soto Bosque

“Queremos hacer una parrillada, pero enfocada a pescados y mariscos. Nuestro objetivo es utilizar lo más posible el producto local: tanto pesca entera como fileteada y mariscos como las almejas y langostinos de Rocha. Hacemos mucho hincapié en el pescado madurado con hasta 40 días de maduración en algunas preparaciones. Lo que siempre recomiendo es el menú de pasos estilo omakase, en el cual saco lo que mejor sale en el día y lo que más me gusta”, cuenta Facundo Connio, ex chef de Es Mercat y actual socio y Chef Ejecutivo de Viti Bar de Vinos, sobre su nuevo proyecto.

Crudo de pesca madurada con salsa ponzu

Pescados enteros, frescos y madurados, son parte de la propuesta de cocina

La carta es fija, pero varían las pescas según lo que prodigue el mar. Los platos destacados del menú son los langostinos salvajes (entero a la brasa y mayonesa de bisque), pulpo (tentáculos a la brasa y Muhamara), crudo de vieiras (aceite de taco de reina, togarashi, sal cítrica) y el arroz de mar. Es de destacar por lo sorprendente las Texturas de Sandía (sorbete de sandía, reducción de sandía, cáscara de sandía en almíbar, aceite de lemon grass y sandía con textura de sashimi). El colorido es increíble y tanto la pulpa como su cáscara tienen una consistencia fuera de lo común.

Por las noches, las luces se encienden bajo la gran carpa que cobija las mesas

Para el chef, sus preferidos son el crudo de pesca madurada con salsa ponzu con hierbas de recolección como salicornia y taco de reina, el crudo de langostinos con sunomono de pepino (una ensalada avinagrada japonesa), condimentado con aceite de cáscara de langostino y topping de caviar Black River y el Collar de pesca madurada a la brasa por su alto tenor graso.

Chipirones a las brasas con vinagreta de morrones

Punto y aparte para el despacho. La cocina es a la vista. No hay gritos, hay eficiencia. No hay apuros, hay destreza. La paz del bosque se traslada a la cocina y hace su magia.

La cava tiene más de 50 etiquetas entre vinos uruguayos e importados. A eso se suma una coctelería clásica y una carta especial de tragos de autor.

El éxito de Soto Bosque es arrollador. Actualmente tiene un promedio de 300 cubiertos solo en el almuerzo. La buena noticia es que hay chances de que no sea una iniciativa de verano y continúe, en horario reducido, durante todo el año.

Datos útiles

Soto Bosque. Av. Aparicio Saravia s/n, Puntal del Este, Maldonado, Uruguay. T: 598 98 187 187.