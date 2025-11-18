Tres días de fiesta entre viñas: el destino de Argentina que es tendencia y convoca para casamientos

Cada vez más gente prioriza los paisajes, la gastronomía y el buen vino para una experiencia que va mucho más allá de una noche en un salón

Los vinos de Decero son parte de la experiencia de casarse en la finca Juan Francisco Sánchez

“Esto recién empieza. Apenas nos estamos despertando”, asegura Cata Grandval, wedding planner, sobre la tendencia de viajar a Mendoza para casarse y celebrar a lo largo de tres días. Porteña arraigada la provincia cuyana hace veinticinco años, es anfitriona de un encuentro con las organizadoras de eventos más importantes de nuestro país. “Es un lugar ideal por la energía de las montañas y por el nivel superlativo de la gastronomía”, comenta mientras caminamos por los viñedos de The Vines Resort & Spa, el hotel que aloja al grupo en Valle de Uco, a una hora y media de Mendoza capital.

Las mejores wedding planners de la Argentina participaron del encuentro en Mendoza Juan Francisco Sánchez

Las mesas se colocan entre las viñas en Mendoza Gentileza Azares

La troup es de primerísimo nivel. La encabeza Bárbara Diez, pionera absoluta en organización de eventos de nuestro país y mentora de la Bárbara Diez Academy dónde dicta cursos para transmitir su método. “Venir a casarse a Mendoza es vivir toda una experiencia. Es mucho más que hacer solo una fiesta”, asegura la empresaria que tiene 25 años de trayectoria y es referente indiscutido para las nuevas generaciones.

Amiga y socia de Bárbara Diez durante veinte años, Dolores González Calderón trabaja de forma independiente y cada tanto hace alianzas con quien fue su mentora. “Mendoza combina geografía, viñedos y gastronomía de nivel para un público que es exigente. Es un destino internacional al que llegan muchos vuelos; ideal para casamientos, cumpleaños o aniversarios. Para el antes o después se pueden coordinar rafting y cabalgatas, además de degustaciones y visitas guiadas a bodegas”, apunta Dolores González Calderón.

La capilla de Salentein es una belleza arquitectónica Juan Francisco Sánchez

The Vines Resort & Spa cuenta con muy buen sector de masajes Juan Francisco Sánchez

La calidad de la atención es uno de los puntos a destacar en The Vines Resort & Spa Juan Francisco Sánchez

Líder nata, Claudia Villafañe también es de la partida, secundada por su socia Flor Méndez Acuña. Son las cabezas de Plan V, agencia de organización de eventos que hace ya varios años pisa fuerte. Tienen en su haber varios casamientos de futbolistas y empresarios que saben de la capacidad de gestión de Claudia. “Venir a casarse a Mendoza es disfrutar de un evento que no empieza y termina en ocho horas. Es regalar a los invitados algo diferente e íntimo, recomendado solo para 100 o como mucho 150 personas”, asegura Flor.

Entre las más jóvenes del grupo está Sol Sartén, socia de Maru Anderson & Co. “Muchos extranjeros elijen Argentina para sus bodas porque les gusta nuestra espontaneidad. Tenemos novios de Tailandia que podrían elegir La Toscana, pero prefieren la forma de ser de los argentinos”, señala sobre esta tendencia que crece. Muchos también optan por Cafayate (en Salta), Villa La Angostura y Bariloche, además de Punta del Este. Sin embargo, ningún lugar está a la altura de esta provincia cuyana en calidad de gastronomía, hotelería y servicios. “Hemos casado argentinos que viven en Nueva York, pero acá está su gente. Las familias argentinas son numerosas, en comparación con las norteamericanas o europeas. Eso hace que sean más fácil de trasladar”, agrega y detalla que generalmente los novios se hacen cargo de todos los gastos en el destino, incluido el alojamiento, y el invitado suele pagarse el vuelo. Aunque en algunos casos, también está incluido.

The Vines Resort & Spa tiene espacios acogedores Juan Francisco Sánchez

Sobre este punto Cata Grandval señala que lo ideal es tener a todos los invitados en un mismo hotel, cosa que por sus dimensiones permite The Vines Resort & Spa. Si son más de 100 habrá que repartirlos, pero es fundamental que estén cerca. “La fiesta arranca con el desayuno y sigue en los pasillos el hotel, con el coctel de bienvenida, el pre wedding y el almuerzo del día siguiente. Es un planazo. Los invitados se van estallados: comieron y tomaron muy bien”, asegura Cata Grandval, impulsora del turismo entre bodegas hace más de veinte años.

De perfil bajo, pero con treinta años organizando eventos, Clara Laferrere esquiva los salones y se inclina por el desafío que implican los espacios montadas al aire libre, en medio de la naturaleza. Hizo muchos casamientos de destino en Uruguay y la Patagonia. De Mendoza destaca la capacidad hotelera y gastronómica, además del impacto de las montañas.

Cata Grandval recibe novias del mundo entero en Mendoza Juan Francisco Sánchez

Con gran expertise en destination weddings también está Romina Ferraretto, que es una de las 150 Top Destination Wedding Planners del mundo según el Destination Wedding Planners Congress. No solo casa parejas argentinas en Mendoza, sino también brasileñas, colombianas, de Estados Unidos, España e incluso Nigeria. Líderes de compañías, funcionarios de alto rango y empresarios exitosos que eligen nuestro país para hacer de su casamiento una experiencia cultural.

Siete Fuegos, de Francis Mallmann, está a cargo de la gastronomía en The Vines Resort & Spa Juan Francisco Sánchez

The Vines Resort & Spa está rodeado de viñas Gentileza The Vines Resort & Spa

Con ella coinciden Noe y Loli Del Azar de Azares Eventos, dupla imbatible que eligen muchos famosos. “Por distancias y clima, Mendoza es el lugar. En Bariloche y Punta del Este te puede llover. Y en Cafayate, el aeropuerto de Salta está lejos”, aseguran las hermanas Del Azar. Con sentido común, aclaran: “Este tipo de casamientos no es para todo el mundo. Es para gente distendida, que se anima a algo distinto. Tienen que saber que, de los 200 invitados, algunos van a decir que no y otros van a poner objeciones. Sin embargo, esos que al principio se quejaron son los que mejor la pasan. Son parte de una fiesta que se convierte en escapada y te invita a entrar en otro mood. El casamiento pasa a ser una especie de viaje de egresados”.

Los mejores lugares

The Vines Resort & Spa, en Valle de Uco, es una opción sobresaliente por su capacidad, por cómo reciben, por el nivel de la gastronomía y la efectividad para ejecutar los servicios. Inaugurado en 2013, se compone de 21 villas originales y está en pleno crecimiento, con 12 villas nuevas y cinco habitaciones más en una gran casona llamada Santuario. Con esta flamante expansión, puede recibir a 90 personas. Ideal para alojar a todos los invitados de un casamiento.

Es un hotel de salones generosos y rincones despojados entre los viñedos para hacer algunos de los ágapes preboda. Como parte de un complejo que ocupa 600 hectáreas, está rodeado de plantaciones de uva, de fincas privadas y de cinco bodegas boutique de renombre, tres restaurantes y una destilería.

El hidromasaje en The Vines Resort & Spa Juan Francisco Sánchez

Las habitaciones se destacan por el tamaño y por estar decoradas en tonos cálidos Juan Francisco Sánchez

The Vines Resort & Spa representa lo más exclusivo de Mendoza Juan Francisco Sánchez

Con el norteamericano Michael Evans como principal accionista y CEO de la empresa, The Vines Resort & Spa representa el espíritu emprendedor y amante del buen vivir de su impulsor. Ofrecen un servicio intuitivo, en el que se anticipan a las necesidades de los huéspedes, con astucia y sin la rigidez del mozo de guante blanco.

Para completar una experiencia de disfrute genuino, en la cocina está el consagrado Francis Mallmann con su restaurante Siete Fuegos. Por todo esto el hotel tiene razones de sobra para haber sido galardonado este año con el primer puesto para Sudamérica y sexto, a nivel mundial, en el exigente ranking de Travel + Leisure.

Por sus dimensiones, Salentein es una muy buena opción Juan Francisco Sánchez

En Bodega Salentein se puede hacer la ceremonia entre barricas Juan Francisco Sánchez

También en Valle de Uco, Bodegas Salentein es pionera y una marca registrada que montó la familia Pon, de Holanda, en 2002. Tiene un gran salón con capacidad para 400 personas y muchísimo espacio al aire libre porque está emplazada sobre 3.500 metros de jardín. Para celebrar el civil funciona muy bien la bodega –propiamente dicha– y, como opción al aire libre, el camino de acceso a la bodega, que está entre viñas. Sin embargo, el mayor encanto está en una bellísima capilla de líneas simples que tiene una cruz central como única imagen, bancos de madera de olivo y, en el frente, dos grandes murales de chapa batida que recrean las Bodas de Caná. También es un plus la galería de arte con obras de artistas emergentes de Argentina y el mundo.

Funcional y bien completa, puede alojar al núcleo íntimo de los novios en Posada Salentein, que está a tres kilómetros de la bodega y tiene capacidad para 32 personas. Mientras que los invitados pueden repartirse entre los muchos hoteles del corredor productivo del valle y la ciudad. El menú para las fiestas está regado por los vinos de alta gama de la bodega, con productos de la zona y sin todo aquello que no es regional, como el pulpo o el salmón.

Festejar debajo de los árboles es una buena opción en Finca Decero Juan Francisco Sánchez

Finca Decero regala vistas bien abiertas e increíbles Juan Francisco Sánchez

Mucho más cerca de todo, Finca Decero queda en Agrelo, Luján de Cuyo, y a 45 minutos del aeropuerto. Con vistas bien despejadas de la cordillera de los Andes y sus nieves eternas, también es un sitio pionero. La fundó el dueño de una de las fortunas más grandes de Suiza, Thomas Schmidheiny, en el 2000. Embebida por el entorno como ninguna otra, tiene espacios cubiertos que están elevados, grandes jardines para montar una carpa y rincones para celebrar debajo de los árboles, junto a un gran estanque que le aporta dinamismo. Tan en valor está puesto el entorno, que incluso tiene una cava subterránea con ventana para ver el cordón del Plata.

La gastronomía es un valor agregado en Bodega Lagarde Juan Francisco Sánchez

Bodega Lagarde es una gran opción por su excelente ubicación Juan Francisco Sánchez

Zonda tiene una estrella Michelin y está entre los ponderados de Mendoza Juan Francisco Sánchez

También en Luján de Cuyo, en Mayor Drummond, y a media hora del aeropuerto, Bodega Lagarde quedó emplazada en zona urbana. Histórica, levantada en 1897, desde 1969 pertenece a la familia Pescarmona, ahora con Sofía y Lucía al frente. Sobre un terreno de 32 hectáreas, hay plantas centenarias, patios con espacio para montar una carpa y una huerta ideal para el coctel de bienvenida, al atardecer.

El plus está dado por el nivel de la gastronomía, además de la excelencia de los vinos. Zonda es restaurante premiado con una Estrella Michelin y una Estrella Verde Michelin, por su cocina y sus prácticas sustentables. Además, está Fogón, que apuesta a la cocina con fuegos y augura una experiencia lindísima en un patio debajo de árboles de moras. Así confirma que Mendoza honra el arte de agasajar, con vinos perfectos, comida sin fisuras y un entorno imponente.

