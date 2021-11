¿Cómo elegir el destino perfecto dependiendo qué buscás para tus vacaciones?

Hace un tiempo el vloguero mexicano de viajes Alan Estrada dijo en su charla TEDx que los seres humanos somos naturalmente nómades y que desde siempre nos movemos por necesidad y por curiosidad. Eso que podía parecer hedonista, superficial o caprichoso, siempre respondió a una pulsión tan orgánica como comer o respirar. Después se convirtió en una experiencia relacionada con la diversión y la posibilidad de ver en vivo todo lo que solamente se podía ver en los libros.

Por primera vez en muchos meses, nos preparamos para el cambio de estación un poco más livianas. Por fin, el panorama parece abrirse y se nos ofrece un changüí para reconectar con esa naturaleza viajera que estuvo adormecida todo este tiempo. Con la llegada del verano, los vuelos operando y las fronteras abiertas, estamos planeando las que probablemente sean las primeras vacaciones post cuarentena. Viajar vuelve a ser un proyecto posible.

Si querés disfrutar de la playa y no pensar en nada: Valparaíso

Las playas chilenas de la Región de Valparaíso alojan un rosario de pueblos y ciudades balnearias a pocos kilómetros de distancia, que permite conocer más de un destino en el mismo viaje. Zapallar es una de las playas más bellas y agrestes del país, rodeada de bosques nativos, y es uno de los lugares más importantes para la conservación de la biodiversidad. Además de hacer vida panza arriba, podés caminar el Paseo de la Rambla, un sendero de piedra de aproximadamente 5 kilómetros que une las playas de Cachagua, Las Pujas y Playa Hermosa. El recorrido atraviesa acantilados tapizados de verde que caen sobre el mar, aves, caracoles, especies botánicas y rocas veteadas de cuarzo donde rompen las olas.

Extremo Norte organiza experiencias privadas de cultura y naturaleza a medida en toda la región. Podés navegar la costa de Valparaíso al atardecer con un aperitivo, hacer un city tour a pie en la capital sudamericana del street art, pic nic en el Jardín Botánico de Viña, comidas a puertas cerradas, birdwatching, degustaciones en los viñedos de Casablanca o, si estás en modo relax total, recibir en tu alojamiento una profe de yoga, masajista y/o manicura. Todo ajustado a tus preferencias, tiempo y presupuesto. Hay que reservar mínimo una semana antes.

Si querés viajar solo por primera vez: Nueva York

Para este debut, Nueva York es un destino que no falla. Hay mucha información disponible, todo el tiempo actualiza sus highlights, se hablan todos los idiomas, es fácil recorrerla caminando y en subway, abunda el WiFi y tiene un menú enorme de atracciones gratis. Tres nuevos imperdibles: la exposición Christian Dior: Designer of Dreams en el Brooklyn Museum; Little Island, el nuevo parque público en Pier 55; y Harry Potter New York, la primera tienda oficial con la mayor selección de productos de la saga.

En cuanto al alojamiento, lo más importante es reducir el margen de error. La plataforma Airbnb te permite consultar todas las dudas antes de reservar y pagar de manera segura. Leé todas las reviews del anfitrión (son 100% confiables porque solo las personas que se quedaron ahí pueden reseñarlo), tené en cuenta la distancia del subte (ideal no más de dos cuadras), y si te da miedo quedarte sola, alquilá una habitación. Es un gran hack para relacionarte, estar en contacto con la vida de los locales y armar salidas con tu host. Además, es más barato.

Si buscas paisajes naturales y mucho verde: Esquel

A 23 Km de la ciudad de Esquel, Huemules es una reserva de montaña con un lodge de domos geodésicos de ensueño, sumergidos en los cerros y el bosque patagónico. Alejada de todos los centros urbanos, la experiencia está basada en el contacto real y profundo con la naturaleza. Se trata de un establecimiento sustentable con una estricta política ambiental; las habitaciones y el restaurante fueron diseñados en zonas sin bosques o sobre caminos que ya existían, alberga solo 21 huéspedes como máximo, las amenties son biodegradables, las estructuras elegidas son las de menor impacto ambiental y toda la madera utilizada es 100% reciclada.

La estadía incluye todas las comidas -cocina patagónica de elaboración propia- y excursiones -trekking, cabalgatas y mountain bike- acompañadas de guías. Datazo: es un gran lugar para hacer astrototurismo. Chequeá el calendario de eventos celestes, porque para los eclipses arman movidas especiales. Además, las noches de luna llena hay trekking y, las de luna nueva, salidas al mirador a ver constelaciones y estrellas fugaces en uno de los cielos más limpios del mundo.

Si querés conocer gente nueva: Chapadmalal

¿Cómo te suena un trip de surf y yoga en Chapadmalal? Imaginate una suerte de retiro grupal a la playa. La experiencia BAI BAI es una propuesta de estilo de vida, apoyada en el surf como excusa, pero atravesada por otras actividades que apuntan a transformar los hábitos, las rutinas y los pasatiempos hacia nuevas formas que tengan más que ver con el mar, la naturaleza, aprender a escucharte, alimentarte mejor. El viaje es una invitación a experimentar calidad de vida.

La experiencia incluye clases de surf (para todos los niveles), yoga, hospedaje en una casa frente al mar, fogones con músicos y DJs invitados y gastronomía deliciosa y saludable, basada en productores, huertas y pescadores locales, muchas veces a cargo de la chef Daniela Buby Butvilofsky. Con la misma filosofía, también hay opciones de viajes temáticos de arte y creatividad o música, entre otros. Consultá las próximas fechas; hay opciones durante todo diciembre y enero.

Si buscás algo de aventura: Mendoza

Si estás para una experiencia más audaz, el verano es el momento para hacer salidas de alta montaña en Mendoza. Dependiendo de tu estado físico y de tu nivel de expertise como escaladora, podés planear desde una caminata más tranqui en la precordillera, hasta la conquista de alguna cumbre más power o quizás una aclimatación previa a escalar el Aconcagua. Hay un arcoíris de opciones de trekkings y ascensos guiados a cerros en Vallecitos, Penitentes, Las Cuevas y Potrerillos, desde los 2000 a los 5900 msnm, entre cascadas, lagunas y arroyos de deshielo del paisaje único de los Andes.

La profe de educación física y guía de montaña Tochi Riveros -localísima, ella- organiza hace más de 20 años salidas con grupos de hasta 15 personas, dos veces por mes, que se pueden combinar con rappel, rafting o kayak. Son para todos los niveles y si vas en familia o con amigas, personaliza el itinerario. Reservá con tiempo.