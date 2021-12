¿Es verdad la historia que cuenta King Richard, la nueva película de Will Smith sobre Venus y Serena Williams?

Definida como una película autobiográfica (y feel good), “King Richard” se concentra en los primeros años de la vida de Venus y Serena Williams. Pero -al contrario de lo que podríamos haber esperado- esta historia se centra específicamente en la figura de su papá, quien desde antes de su nacimiento ya imaginaba (y planeaba) el exitoso futuro de sus hijas.

Tanto si ya viste la peli o tenés ganas de saber un poquito más de esta historia, te contamos por qué la figura de Richard Williams es tan polémica y cómo -a pesar de sus detractores- siempre tuvo en claro sus metas.

"King Richard". Will Smith, Saniyya Sidney y Demi Singleton

¿Manipulador o visionario?

Un día Richard Williams estaba mirando la televisión, cuando al cambiar de canal se cruzó con la tenista rumana Virginia Ruzici. Al verla jugar, ganar un torneo y recibir un cheque de cinco cifras, decidió que tendría un par de hijas más y que estas serían las mejores jugadoras de todos los tiempos. Para muchos, los sueños del “King Richard” eran solo eso, las fantasías de un excéntrico; pero la historia le dio la razón, más allá de que sus detractores todavía lo consideran un controlador y manipulador.

Cuando Venus y Serena llegaron al mundo en 1980 y 1981, respectivamente, ya tenían su destino forjado en un ‘plan’ que Richard detalló a lo largo de 78 páginas. Con cero conocimientos sobre el deporte y mucha perseverancia comenzó a entrenar a las nenas a la edad de cuatro años y medio en las canchas públicas de Compton, no solo para cumplir con ese designio, sino para mantenerlas alejadas de las malas influencias del barrio.

“Me encantan las historias en las que creés que sabés. Retirás el velo cuando la gente ni sabía que había un velo. Richard Williams fue tremendamente incomprendido. Disfruté poder humanizar una figura que, de alguna manera, había sido demonizada en el deporte. De hecho, es un genio. Planeó dos Michael Jordan. Piensen en lo loco que es” - Will Smith

"King Richard"

El método Williams

Nadie puede negar que Richard Williams controló gran parte de la carrera profesional de sus hijas, rellenando sus propios bolsillos e incluso obstaculizando el trabajo del entrenador Rick Macci. Las alejó de los torneos nacionales juveniles, según él, para protegerlas del ambiente racista de este “deporte de blancos”, pero nunca desatendió su educación ni el disfrute del propio juego. Junto con su esposa Oracene ‘Brandy’ Price -un pilar fundamental en la vida de estas campeonas-, basaron la crianza de sus hijas en el “Triángulo de vida de los Williams”: compromiso, confianza y coraje, tres valores unidos por la fe. Porque, al final del día, ganar no era lo más importante.

Will Smith no exagera cuando convierte a Richard en un personaje estrafalario y fanfarrón que tira frases como: “Estoy pensando en comprar el Rockefeller Center, ahora no tengo tiempo para el tenis”. Los que lo conocieron de cerca lo describen como un padre amoroso (aunque abandonó a su primera familia) y un estratega muy astuto, que supo llevar a buen puerto cada uno de sus sueños. “Su locura tiene un método. Todo lo que dice está muy bien pensado y 99 veces de cada 100 obtiene ese resultado. No hay que subestimarlo”, dijo más de una vez Keven Davis, uno de sus asesores legales.

“Lo que me hizo conectar con Richard fue la sensación de que nadie creía en él. Cuando tenés un sueño gigante y todo el mundo te sigue diciendo lo equivocado que estás, lo tonto que sos y lo imposible que es eso. Ahí es donde comencé a construir lo que lo motiva. Más allá de eso, usé la relación con Willow [mi hija] para comprender el desarrollo de una mujer joven” - Will Smith

King Richard

Dos en un millón

El 25 de febrero de 2002, Venus Williams se convirtió en la primera jugadora afroamericana en ser #1 de la clasificación de la WTA (Women’s Tennis Association). Serena Williams lo consiguió el 8 de julio de ese mismo año y se mantuvo ahí por 57 semanas consecutivas. La profecía de Richard se hizo realidad y, aún activas, las hermanas estás consideradas como dos de las mejores jugadoras de la historia.

Una de las principales críticas que recibió la película fue no darle demasiado lugar a la trayectoria de las tenistas y, en cambio, concentrarse demasiado en su papá/mentor. Sin embargo es importante saber que “Rey Richard: Una Familia Ganadora” tiene toda la aprobación de Venus y Serena, quienes acordaron convertirse en productoras ejecutivas y ayudar en el proceso, pero “querían ver la película antes de decidir si pondrían sus nombres”. Esta es la historia que ellas quisieron contar, no solo sobre su papá, sino sobre su mamá y la contención del resto de su familia que las convirtió en estrellas del deporte pero, sobre todo, en referentes para un montón de chicas y chicos alrededor del mundo.

"King Richard"

Camino al Oscar

La temporada de premios 2021-2022 promete ser más entretenida e impredecible que la anterior. Son muchos los títulos y nombres con posibilidades, entre ellos “King Richard” y Will Smith. La película de Reinaldo Marcus Green (el director) tiene todo los elementos que le gustan a la Academia, pero también un gran mensaje que cala hondo en el público, muy diferente a los dramas biográficos deportivos que se concentran solamente en los triunfos y en las adversidades.