Genesis volvió a tocar en vivo: mirá cómo fue el show de su esperada gira

Cuando el lunes por la noche las luces se atenuaron en el Utilita Arena de Birmingham, en Inglaterra, y Genesis subió al escenario para dar inicio a su tan esperada gira de reunión The Last Domino? fue difícil no sentir un poco de inquietud.

Habían pasado 14 años desde que tocaron una sola canción juntos en público, y en ese tiempo Phil Collins sufrió importantes dificultades en su salud que lo dejaron frágil e incapaz de tocar la batería o incluso permanecer de pie durante largos períodos de tiempo. El espectáculo fue el primero de sus tres conciertos en Birmingham que dieron inicio a la gira de la banda.

Collins se sentó pasivamente en una silla encaramada en la parte delantera del escenario mientras la banda, que ahora incluye a su hijo Nicholas de 20 años en la batería, daba comienzo al espectáculo con el tema instrumental de 1980 “Duke’s End”. Pero luego hicieron la transición a “Turn It on Again” y todas las dudas sobre la capacidad de Collins para liderar la banda se desvanecieron cuando terminó el primer verso. Puede que no tenga el rango vocal que tenía en 1987 o incluso en 2007, pero aún puede proyectar con verdadero poder y convicción (no es una hazaña fácil para cualquier vocalista desde una posición sentada), y su carisma no disminuyó en lo absoluto.

El doble shot de “Duke’s End” / “Turn It on Again” fue el comienzo de un delicado acto de equilibrio que continuó durante toda la noche en el que intentaron satisfacer a los fanáticos de sus éxitos pop y del segmento más pequeño (pero mucho más vocal) que prefieren sus melodías progresivas más complejas. Eso es difícil ya que “Invisible Touch” y “The Lamb Lies Down on Broadway” suenan casi como el trabajo de dos bandas completamente diferentes, pero en realidad encontraron la manera de hacerlo funcionar. El resultado final fue uno de los conciertos de reunión más satisfactorios de cualquier banda en la memoria reciente.

Nada de eso habría funcionado si Nicholas Collins no hubiera desarrollado la capacidad de interpretar los papeles de su padre con notable precisión. Tiene exactamente la misma edad que Collins cuando se unió a la banda, y la mezcla de ADN y años de trabajo en su banda en solitario dio sus frutos de maneras increíbles. Hubo momentos en los que Phil se acercó a la plataforma para verlo tocar un pasaje instrumental de cerca, y su orgullo paternal fue evidente para todos en la arena.

Nicholas Collins es la columna vertebral de esta nueva encarnación de Genesis, que también incluye a los miembros fundadores Mike Rutherford y Tony Banks, y al guitarrista de gira Daryl Stuermer. En Genesis, primero, se agregaron vocalistas de respaldo (Daniel Pearce y Patrick Smyth) a la combinación para ayudar a Collins con algunas de las notas más altas, aunque solo aparecieron en canciones seleccionadas y fueron bastante discretas.

Originalmente se suponía que la gira comenzaría en noviembre de 2020, pero la pandemia obligó a la banda a retrasarla primero hasta abril de 2021 y finalmente hasta este mes. “Tardé mucho en llegar”, dijo Collins temprano en la noche. “Sabemos que fueron un par de años difíciles para todos aquí y para los que están en casa. Pero finalmente lo logramos, y esta noche nos vamos a divertir un poco“.

Esa diversión incluyó los éxitos radiales esperados, como “Land of Confusion”, “Invisible Touch”, “No Son of Mine”, “Throwing It All Away” y “Tonight, Tonight, Tonight”, junto con los clásicos de conciertos “Home”. By the Sea “y” Domino“. Pero también hubo algunas desviaciones muy sorprendentes. Estaba el corte profundo de Duke “Duchess” (que no tocaban desde 1981) y un mini-set acústico que incluía “That’s All”, “Follow You Follow Me” y un “The Lamb Lies Down on Broadway“, que eliminó la intro del teclado y cualquier cosa que sea remotamente progresiva. Fue “The Lamb” para cafeterías y realmente el único paso en falso de la noche.

Tal cual manda una larga tradición, las canciones de la era de Peter Gabriel se relegaron en gran medida a popurrís instrumentales, y solo los verdaderamente fieles del público pudieron discernir los fragmentos de “The Cinema Show”, “In That Quiet Earth” y “Firth of Fifth“ esparcidos por todo el set. Pero sí tocaron una versión completa de “I Know What I Like (In Your Wardrobe)”, con una versión breve y sentada de la vieja rutina de baile de pandereta de Collins.

Genesis estuvo empujando los límites del diseño de escenarios desde sus primeros días con Peter Gabriel, y esta fue una configuración particularmente impresionante con una plataforma de iluminación móvil que parecía un dominó gigante y una pantalla que mostraba nuevas animaciones para muchas de las canciones, incluida una multitud de manifestantes enojados y enmascarados durante “Land of Confusion”.

El bis comenzó con un inevitable “I Can’t Dance”, y en la transición más discordante de la noche, lo siguieron con el verso de apertura de “Dancing With the Moonlit Knight” de 1973. Fue la primera vez que Collins cantó una nota de la canción desde la administración de Jimmy Carter, y fluyó directamente a una interpretación de “The Carpet Crawlers” de The Lamb Lies Down on Broadway.

Ese habría sido el punto álgido emocional de la mayoría de los programas de Genesis, pero en realidad llegó mucho antes en el set cuando tocaron “Fading Lights” por primera vez desde 1992. La canción fantásticamente oscura de We Can’t Dance fue esencialmente Collins despidiéndose de sus compañeros de banda de Genesis y de sus fans.

“Another time it might have been so different (En otra ocasión podría haber sido tan diferente)”, cantó Collins. “Oh, if only we could do it all again/But now it’s just another fading memory/Out of focus, though the outline still remains. (Oh, si tan solo pudiéramos hacerlo todo de nuevo / Pero ahora es solo otro recuerdo que se desvanece / Fuera de foco, aunque el contorno aún permanece)”.

Tenía apenas 40 años cuando cantó esas palabras por primera vez, y tenían un peso emocional muy diferente cuando las pronunció en su estado físico actual a los 70, acompañado en el escenario solo por Banks y Rutherford para el verso de apertura.

Collins dijo que no tiene intención de volver a tocar con Genesis después de esta gira. Y, a menos que sucedan milagros y Peter Gabriel regrese en una fecha futura, eso significa que el grupo habrá terminado cuando termine esta gira. Pero pocos fanáticos podrían haber esperado una gira final tan magnífica, y apenas está comenzando.

El setlist de Genesis en el primer show del tour ‘The Last Domino?’

“Duke’s End”

”Turn It on Again”

“Mama”

”Land of Confusion”

”Home by the Sea”

”Second Home by the Sea”

”Fading Lights”

”The Cinema Show” (instrumental portion)

“Afterglow”

”That’s All”

”The Lamb Lies Down on Broadway”

”Follow You Follow Me”

“Duchess””No Son of Mine”

”Fifth of Fifth” (instrumental portion)

”I Know What I Like (In Your Wardrobe)“

“Domino””Throwing It All Away”

”Tonight, Tonight, Tonight”

”Invisible Touch”(Encore Break)

”I Can’t Dance”

”Dancing With the Moonlit Knight” (first verse)

”The Carper Crawlers”

Este artículo fue publicado originalmente en la edición digital de Rolling Stone Estados Unidos.