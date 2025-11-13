Los mejores looks de las influencers, modelos y diseñadoras que llevaron sus propuestas de moda a Pilar

Durante el pre-opening de un pop up en La Aldea de showrooms, charlas y desfiles, los estilos marcaron tendencia sobre y por fuera de la pasarela

LA NACION Escuchar Nota

Dolores Barreiro, María Vázquez y Nicole Neuman coincidieron ayer entre las modelos que actualmente apoyan el diseño de autor. Junto a otras figuras, participaron en el pre-opening de La Aldea Pop Up, el espacio de moda y deco que arrancó ayer con una propuesta durante tres días que reúne las principales tendencias del verano de marcas nacionales e internacionales.

María Vázquez, junto a su hija Mia Cambiaso, presentó la marca de ropa de Miami Lanhtropy, de la que es embajadora en Argentina. Además, Nicole Neumann junto a su hermana Gege, lanzaron su línea de cosmética consciente. Cata Chavanne de Blue Sheep, deslumbró, una vez más, con su calidad y su diseño argentino. Clara Forno y sus accesorios, Luli B con Las Sureñas, llena de estampas. Dolores Barreiro y su marca Holi, hicieron gala de sus sedas y sus gasas.

En un espacio a aire libre donde un line up de charlas, showrooms y actividades quedó inaugurado con un gran desfile, los looks que se destacaron incluso fuera de la pasarela.

Luli Balestrin con un vestido largo en color blanco y una campera estampada Hernán Moreno

Flor Torrente, ultra casual Hernán Moreno

Nicole y Gege Neumann con su hija Hernán Moreno

Puli De María llevó toda las miradas a sus botitas caladas Hernán Moreno

Dolores Barreiro junto a su sobrina, ambas muy boho chic al mejor estilo Holi Hernán Moreno

Lulu Biaus apostó por un diseño estampado con una campera color amarillo pastel Hernán Moreno

Uno de los vestidos desfilados que deslumbró por su color Hernán Moreno

Romina Polnoroff, creadora de MamaSana con una remera estampada y pantalones de tiro alto Hernán Moreno

Fresca, en blanco, Agustina Etchegoyen Hernán Moreno

Natasha Elliot con un look de la firma de su hermana Anushka Hernán Moreno

María Vázquez y su hija, Mia Cambiasso en total black Hernán Moreno