Los mejores looks de las influencers, modelos y diseñadoras que llevaron sus propuestas de moda a Pilar

Durante el pre-opening de un pop up en La Aldea de showrooms, charlas y desfiles, los estilos marcaron tendencia sobre y por fuera de la pasarela
Dolores Barreiro, María Vázquez y Nicole Neuman coincidieron ayer entre las modelos que actualmente apoyan el diseño de autor. Junto a otras figuras, participaron en el pre-opening de La Aldea Pop Up, el espacio de moda y deco que arrancó ayer con una propuesta durante tres días que reúne las principales tendencias del verano de marcas nacionales e internacionales.
María Vázquez, junto a su hija Mia Cambiaso, presentó la marca de ropa de Miami Lanhtropy, de la que es embajadora en Argentina. Además, Nicole Neumann junto a su hermana Gege, lanzaron su línea de cosmética consciente. Cata Chavanne de Blue Sheep, deslumbró, una vez más, con su calidad y su diseño argentino. Clara Forno y sus accesorios, Luli B con Las Sureñas, llena de estampas. Dolores Barreiro y su marca Holi, hicieron gala de sus sedas y sus gasas.
En un espacio a aire libre donde un line up de charlas, showrooms y actividades quedó inaugurado con un gran desfile, los looks que se destacaron incluso fuera de la pasarela.
