Los mejores looks de las influencers, modelos y diseñadoras que llevaron sus propuestas de moda a Pilar

Durante el pre-opening de un pop up en La Aldea de showrooms, charlas y desfiles, los estilos marcaron tendencia sobre y por fuera de la pasarela

Dolores Barreiro, María Vázquez y Nicole Neuman coincidieron ayer entre las modelos que actualmente apoyan el diseño de autor. Junto a otras figuras, participaron en el pre-opening de La Aldea Pop Up, el espacio de moda y deco que arrancó ayer con una propuesta durante tres días que reúne las principales tendencias del verano de marcas nacionales e internacionales.

María Vázquez, junto a su hija Mia Cambiaso, presentó la marca de ropa de Miami Lanhtropy, de la que es embajadora en Argentina. Además, Nicole Neumann junto a su hermana Gege, lanzaron su línea de cosmética consciente. Cata Chavanne de Blue Sheep, deslumbró, una vez más, con su calidad y su diseño argentino. Clara Forno y sus accesorios, Luli B con Las Sureñas, llena de estampas. Dolores Barreiro y su marca Holi, hicieron gala de sus sedas y sus gasas.

En un espacio a aire libre donde un line up de charlas, showrooms y actividades quedó inaugurado con un gran desfile, los looks que se destacaron incluso fuera de la pasarela.

Luli Balestrin con un vestido largo en color blanco y una campera estampada
Luli Balestrin con un vestido largo en color blanco y una campera estampada
Flor Torrente, ultra casual
Flor Torrente, ultra casual
Nicole y Gege Neumann con su hija
Nicole y Gege Neumann con su hija
Puli De María llevó toda las miradas a sus botitas caladas
Puli De María llevó toda las miradas a sus botitas caladas
Dolores Barreiro junto a su sobrina, ambas muy boho chic al mejor estilo Holi
Dolores Barreiro junto a su sobrina, ambas muy boho chic al mejor estilo Holi
Lulu Biaus apostó por un diseño estampado con una campera color amarillo pastel
Lulu Biaus apostó por un diseño estampado con una campera color amarillo pastel
Uno de los vestidos desfilados que deslumbró por su color
Uno de los vestidos desfilados que deslumbró por su color
Romina Polnoroff, creadora de MamaSana con una remera estampada y pantalones de tiro alto
Romina Polnoroff, creadora de MamaSana con una remera estampada y pantalones de tiro alto
Fresca, en blanco, Agustina Etchegoyen
Fresca, en blanco, Agustina Etchegoyen
Natasha Elliot con un look de la firma de su hermana Anushka
Natasha Elliot con un look de la firma de su hermana Anushka
María Vázquez y su hija, Mia Cambiasso en total black
María Vázquez y su hija, Mia Cambiasso en total black
