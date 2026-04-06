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Bariloche, el mejor plan

Comer bien, equipar el auto, vestir a los chicos y hospedarse, todo eso es posible en esta bella ciudad patagónica de la mano de Club LA NACION.

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Cuando lo básico está bien resuelto (moverse, comer y descansar), todo el viaje fluye distinto
Cuando lo básico está bien resuelto (moverse, comer y descansar), todo el viaje fluye distinto

En Bariloche, el clima marca el ritmo. Puede haber sol al mediodía y viento helado a la tarde, y eso cambia los planes sobre la marcha. Un buen abrigo para los chicos, el auto preparado para moverse entre circuitos, una mesa bien elegida al final del día o un alojamiento cómodo dejan de ser detalles para volverse parte de la experiencia. Y en ese contexto, los beneficios de Club LA NACION ayudan a seguir disfrutando.

En plan de hospedaje, vale la pena tener en cuenta a La Cascada Casa Patagónica. Sobre la avenida Bustillo, a pocos minutos del centro pero ya con otra calma, se apoya en un entorno natural privilegiado (posee 18.000 m2 de parque exclusivo), con el lago Nahuel Huapi de un lado y un bosque propio del otro. Dentro del predio, una cascada real recorre el terreno y forma parte del paisaje del hotel, marcando su identidad. Las habitaciones son amplias y con vista al lago o al bosque, incitando al descanso más profundo.

A la hora de moverse, conviene tener en cuenta un auto. Los paseos más lindos (Circuito Chico, Llao Llao, Colonia Suiza o incluso escapadas más largas) no siempre quedan a mano del transporte público y dependen bastante del clima y los horarios. Ahí, alquilar suma libertad real para armar el día a tu ritmo. Y en ese sentido, Budget tiene base en el aeropuerto y distintas categorías de vehículos según el viaje. Permite resolver desde el minuto uno, con la posibilidad de sumar extras clave para la zona, como equipamiento de invierno o cadenas para nieve cuando hace falta.

Y si el plan es organizar una comida rápida que funcione para todos, Mostaza tiene presencia concreta en Bariloche, con un local en pleno centro (sobre la calle Mitre, literalmente a metros del Centro Cívico). Con una propuesta clásica de hamburguesas, combos y opciones simples, se vuelve una alternativa práctica tanto para familias como para grupos que buscan algo accesible y sin demasiado plan. La ubicación juega a favor: es de esos lugares que aparecen justo cuando el día se estira más de lo previsto o cuando hace falta una pausa rápida entre paseos. Algo que en Bariloche suele suceder.

Divina Patagonia

  • La Cascada Casa Patagónica

20% para socios BLACK y 15% para Premium en la tarifa de alojamiento todos los días

www.lacascadacasapatagonica.com.ar

  • Budget

15% sobre tarifa de tiempo y kilómetro sin impuestos todos los días

www.budget.com.ar

  • Mostaza

30% para socios BLACK los jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días

www.mostazaweb.com.ar

  • YPF

30% sobre lubricante sintético en Boxes y 15% en YPF Full, a través de app YPF todos los días, y 10% en la carga de Infinia pagando con dinero en cuenta a través de app YPF de sábado a lunes

www.ypf.com.ar

  • Goodyear

15% en cubiertas Goodyear y Kelly todos los días

www.goodyear.com.ar

  • Owoko

20% en indumentaria todos los días

www.owoko.com.ar

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