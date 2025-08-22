LA NACION

En pleno Recoleta. Cómo es el nuevo café del chef Germán Martitegui

Tegui Café ofrece una carta con un mix de guiños franceses y locales; hay futuros hits como el waffle de chipá o el laminado de queso y lomito

Germán Martitegui en el frente de su nuevo café en el barrio de Recoleta
Con un enorme ventanal que mira a la calle Rodríguez Peña, entre Posadas y Avenida Alvear, e incluso algunas butacas y mesitas en la vereda, el recién abierto Tegui Café comienza a cambiarle la dinámica a esta tradicional cuadra de Recoleta que alberga edificios como la Residencia Maguire, el Palacio Duhau o la Nunciatura Apostólica. La apertura es el punto de partida de la reformulación de Tegui Casa, del destacado chef Germán Martitegui, que en etapas irá dando vida a los distintos espacios gastronómicos.

La carta de cafés es muy amplia
Salón con vista a la calle Rodríguez Peña, en Recoleta
Salón con vista a la calle Rodríguez Peña, en RecoletaValeria Rotman

“Tegui Café es un lugar que hace mucho quería tener. Es mi primer café. Fantaseé con un café un montón de tiempo”, asegura Martitegui, y agrega: “Es también el contacto de Tegui con el barrio. Pasa la gente paseando al perro, se toma un café. Te podés sentar en la vereda. Permite algo informal: podés entrar y en 20 minutos tenés una pequeña muestra de Tegui. Es un lugar al que podés venir todos los días”.

Parte de la pizarra de la barra
Tarta de mango, Iced Pink Matcha Latte y croissant de pistacho
En su apartado de cafés, la carta es amplia e inclusiva en estilos. Ofrece espresso, cortado, flat white, flat iced white, filtrados, americano, capuccino, latte, iced latte y matcha latte, entre otros. Se completa con bebidas naturales, como un jugo 7 verdes, otro 7 naranjas, pomelada, limonada y matcha tonic.

Amplio ventanal del local
Omelette sándwich
El apartado Sándwiches incluye entre otros ítems un laminado de queso y lomito, un waffle de chipá, un omelette sandwich y un grilled cheese de tres quesos en pan de cereal. Pero es la carta de dulces la más amplia, en la que se destacan el croissant de pistacho, los alfajores, una trilogía de cubos (de frutillas, de matcha y de dulce de leche y avellanas), otra de obleas (chocolate/avellanas, limón/pistacho, frutilla/hibiscus) y otra de tartas (pistacho, banana y mango).

Butacas y mesitas en la vereda del café
Tarta de mango
“Estamos bastante abiertos a que pidas lo que quieras, La idea no es ser un café antipático, como esos que no te calientan el café. Estamos para que la gente venga y pase un buen rato. De hecho tenemos vecinos que piden cosas que no están en la carta y se las hacemos”, concluye Martitegui.

El reconocido chef Germán Martitegui, tomando un café
